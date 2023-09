iPhone und Apple Watch: 5 nervige Features deaktivieren

Es gibt zahlreiche Features auf dem iPhone oder der Apple Watch, die sich als äußerst praktisch erweisen. Das im Herbst zusammen mit dem iPhone 15 (alle Infos) erwartete iOS 17 bringt gleich fünf neue Features, die Sie unbedingt ausprobieren müssen.

Und dennoch: Nicht alle Features stellen sich nach einer gewissen Zeit als hilfreich heraus. Natürlich ist dies eine zutiefst persönliche Meinung, welche Features im Alltag von Nutzen sind und welche nicht. Hier sind eine Handvoll Features, die mich so sehr genervt haben, dass ich sie wieder deaktiviert habe.

1. Steh-Erinnerungen

Die Apple Watch ist nicht nur eine smarte Uhr, sie kann auch als persönlicher Fitness-Coach durchgehen. Immerhin erinnert sie mich regelmäßig daran, aufzustehen und mich zu bewegen. Das Problem an der Sache: Diese Erinnerungen kommen teils zu sehr ungünstigen Zeitpunkten. Regelmäßig vibriert die Apple Watch an meinem Handgelenk und auf dem Bildschirm erscheint die Steh-Erinnerung. Besonders ungünstig, wenn man gerade in einem Meeting sitzt – oder noch schlimmer: auf der Toilette.

Sind Sie eine Nachteule – so wie ich –, dann wird Ihnen dieses Feature vermutlich auch auf den Zeiger gehen. Liege ich nachts bereits im Bett, aber lese die neuesten Macwelt-Geschichten oder schaue eine Netflix-Serie, denkt sich meine Apple Watch „Höchste Zeit, den Faulpelz ans Aufstehen zu erinnern“.

Stört Sie das Feature mehr, als dass es Ihnen hilft, können Sie es ganz schnell deaktivieren:

Öffnen Sie die Einstellungen auf der Apple Watch Scrollen Sie nach unten und wählen Sie „Aktivität“ Deaktivieren Sie „Erinnerungen zum Stehen“

2. Bildschirmzeit auf dem iPhone

Auch die Bildschirmzeit ist eigentlich ein praktisches Feature. In den Einstellungen können Sie App-Limits einrichten, also Zeitlimits für bestimmte Apps, oder auch einen Plan für eine bildschirmfreie Zeit anlegen. Die Bildschirmzeit informiert mich aber auch regelmäßig darüber, wie viel Zeit ich in meinen installierten Apps verbringe.

Ein tolles Feature – für alle, die diese Informationen als nützlich erachten. Mich persönlich nerven die regelmäßigen Mitteilungen, weshalb ich sie wie folgt deaktiviert habe:

Öffnen Sie Einstellungen > Bildschirmzeit auf Ihrem iPhone Scrollen Sie ganz nach unten und tippen Sie auf „App- & Websiteaktivität“ deaktivieren

3. Zurückgelassene Geräte

In der „Wo ist?“-App können Sie einsehen, wo sich Personen, Geräte oder Objekte befinden. Dies setzt voraus, dass Personen Ihr Einverständnis zum Orten gegeben haben und Geräte oder Objekte für diesen Dienst aktiviert wurden.

Dieses Feature hat mir in der Vergangenheit aber regelmäßig einen Schreck eingejagt. So benachrichtigt mich mein iPhone etwa darüber, wenn ich Geräte, wie mein iPad, vergessen sollte. In diesem Fall erhalte ich eine Push-Mitteilung mit dem Hinweis „iPad wurde zurückgelassen“. Allerdings bekomme ich solche Mitteilungen auch dann, wenn ich mein iPad nicht zurückgelassen habe. Im Netz liest man häufig von solchen Mitteilungen, welche die Nutzer im ersten Moment verunsichern.

Im Zweifel wird man einmal zu oft gewarnt als zu wenig. Doch wer keine Fehlalarme erhalten will, kann diese Mitteilungen auch deaktivieren:

Öffnen Sie die „Wo ist?“-App auf dem iPhone Wählen Sie unten in der Menü-Leiste den Reiter „Geräte“ Tippen Sie auf das gewünschte Gerät Deaktivieren Sie „Beim Zurücklassen benachrichtigen“

4. Aktivitätsfreigabe

Motivation ist gut, doch manchmal kann zu viel Motivation auch stören. Die Rede ist von der Aktivitätsfreigabe, mit der Sie benachrichtigt werden, wenn „Personen, die Aktivitäten mit dir teilen, Trainings abschließen oder Auszeichnungen erhalten“, so Apple.

Wenn Sie besonders viele Gym-Besucher in Ihrem Familien- oder Freundeskreis haben, nerven die Mitteilungen aber schnell. Schließlich will man nicht dauernd daran erinnert werden, dass andere gerade viel aktiver sind als man selbst – besonders, nachdem man eben erst von der Apple Watch auf der Toilette ermahnt wurde, aufzustehen.

Öffnen Sie die Fitness-App Tippen Sie auf Ihr Profilbild Tippen Sie auf „Mitteilungen“ Deaktivieren Sie die Aktivitätsfreigabe

5. Bildschirmentfernung

Mit iOS 17 führt Apple eine neue Funktion im Rahmen der Bildschirmzeit ein: Künftig kann Ihr iPhone Sie (oder Ihren Spross) warnen, ob Sie Ihr iPhone zu nah am Gesicht halten. Die Funktion heißt „Bildschirmentfernung“ und ist sicherlich gut gemeint und für Kinder auch nützlich, Erwachsenen klopft sie jedoch etwas zu hart auf die Finger, insbesondere kurzsichtigen Brillenträger:innen.

Ein konkretes Beispiel für die Übergriffigkeit: Wenn ich als von Kurzsichtigkeit betroffener Mensch ohne Brille im Bett liege und mich durchs Internet wühle, halte ich das iPhone gezwungenermaßen näher am Gesicht – und werde prompt ermahnt, dass ich das doch bitte lassen soll. Dann aber kann ich logischerweise nichts mehr lesen.

Als mündiger Erwachsener kann man die Funktion getrost deaktivieren: