Apple Watch Series 9 wird besser als gedacht

Höchstwahrscheinlich plant Apple im nächsten Jahr eine umfassende Überarbeitung der Apple Watch, um das 10-jährige Jubiläum des Geräts zu feiern, so liegt der Schluss nahe, die Apple Watch 9 zu überspringen. Gerüchten zufolge soll es sich um ein kleines Update handeln, das außer einem neuen Chip keine nennenswerten neuen Funktionen bietet (Wir halten es jedoch für wahrscheinlich, dass die Apple Watch Series 9 5G und Wi-Fi 6(E) unterstützen wird – Anm. d. Red). Es gibt jedoch mehrere Gründe für die Apple Watch 9 in wenigen Wochen, vor allem, wenn Sie ein älteres Modell besitzen.

watchOS 10

Wenn watchOS 10 im Herbst auf den Markt kommt, wird es mit der Apple Watch Series 4 und neuer kompatibel sein. Wenn Sie also eine Series 3 tragen, sollten Sie auf jeden Fall ein neues Gerät in Betracht ziehen, vor allem weil bei der Series 3 der Akku bereits in die Jahre gekommen ist. Aber auch wenn Sie eine kompatible Uhr besitzen, sollten Sie sich die Series 9 noch einmal etwas näher anschauen.

WatchOS 10 ist Apples größtes Upgrade seit Jahren und verändert alle Aspekte der Bedienung, um die Interaktionen mit den Inhalten schneller und intuitiver zu machen. Die Standard-Apps von Apple haben alle ein neues Aussehen, Smart Stack zeigt Ihnen relevante Informationen auf einen Blick an und die Seitentaste wird jetzt zum Aktivieren des Kontrollzentrums verwendet. Die neue Benutzeroberfläche wurde entwickelt, um die Vorteile der größeren 41 mm und 45 mm Apple Watch Bildschirme zu nutzen, die mit der Series 7 eingeführt wurden, mit zusätzlichen Gesundheitsmetriken und eindrucksvollen Bildern, die auf den größeren Bildschirmen fantastisch aussehen.

Ein Bildschirm, der genau richtig ist

Apropos Bildschirm: Die Apple Watch hat im Laufe der Jahre viele verschiedene Größen gehabt – 38 mm, 40 mm, 41 mm, 42 mm, 45 mm und 49 mm -, ab der Series 7 und jetzt aktuell mit der Series 8 hat die Smartwatch eine perfekte Größe erreicht. Ältere Uhren fühlen sich zu klein an und die Apple Watch Ultra ist für viele Handgelenke einfach zu groß. Wir wissen nicht, ob Apple mit der Apple Watch X ein noch größeres Display einführen wird, aber falls dies der Fall sein sollte, sind die 41-mm- und 45-mm-Bildschirme der Series 9 so perfekt, wie es nur geht.

Die Series 8 ist die Krönung des Apple Watch-Designs. Foundry

Ein neuer Chip

Die Apple Watch Series 8 hat zwar einen S8-Chip, aber im Grunde ist es genau der gleiche Chip wie der S6 von 2020. Es liegt in der Natur der Apple Watch, dass jährliche Chip-Verbesserungen nicht so wichtig sind wie neue Sensoren und dergleichen, aber nach drei Jahren soll der neue Prozessor nennenswerte Änderungen bringen. Berichten zufolge wird er “ein ziemlich großer Leistungssprung” sein, aber wir hoffen auch auf eine längere Akkulaufzeit. Und wenn man die letzten Jahre betrachtet, könnte es sein, dass wir bis zur Apple Watch 12 keinen weiteren wirklich neuen Chip bekommen.

10 Jahre Armbänder

Seit der Einführung der Apple Watch im Jahr 2015 hat Apple bewundernswerte Arbeit geleistet, um sicherzustellen, dass neue Bänder mit alten Uhren kompatibel sind – mit Ausnahme des Solo Loop funktionieren alle 41-mm-Bänder mit 38- und 40-mm-Uhren und 45-mm-Bänder mit 42-, 44- und 49-mm-Gehäusen. Wenn jedoch Berichte über einen neuen Armbandmechanismus (vielleicht magnetisch) für die Apple Watch X zutreffen, könnte dies das letzte Jahr der Bandkompatibilität sein. Wenn Sie also Ihre Armband-Sammlung der Apple Watch noch weitere Jahre nutzen wollen, sollen Sie sich für die Apple Watch Series 9 entscheiden.

Ein klassisches Design

Wir sind uns nicht sicher, wie die Apple Watch X aussehen wird, aber Gerüchte über ein massives Redesign mit einem flachen Display und Seiten, die dem iPhone 13 ähneln, kursieren schon seit Jahren. Wir sind sicher, dass sie großartig aussehen wird, aber wenn sie sich der Apple Watch Ultra annähert, werden wir die schlanken Kurven des Originals vermissen.

Aber wenn Sie eine Series 9 kaufen, können Sie die klassische Ästhetik der Apple Watch noch ein paar Jahre lang beibehalten. (Selbst wenn Apple sich für ein grundlegendes Redesign der Apple Watch Series 10 oder X entscheidet, wird im Produktportfolio eine SE-Version bleiben, diese wird höchstwahrscheinlich das bewährte Design beibehalten. Womöglich spendiert Apple der SE-Reihe sogar den größeren Bildschirm aus der Series 7 und 8, denn beiden SE-Generationen setzen noch auf den kleineren Bildschirm der Series 4 bis 6 – Anm. der Redaktion).

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei unserer Schwesterpublikation “Macworld” und wurde aus dem Englischen übersetzt.

Aktuell bester Preis: Apple Watch Series 8 41 mm GPS