Warum Sie diesen iPad-Ständer brauchen

Es gibt viele iPad-Ständer und die meisten haben die selben Probleme: Sie sind sperrig und lassen sich nicht wirklich gut für verschiedene Einsatzzwecke anpassen. Der Vorteil ist wiederum: Einfache Stand-Modelle sind günstig. Wenn Sie aber etwas mehr Geld in die Hand nehmen, bekommen Sie vom Hersteller Lululook einen hochwertigen, magnetischen iPad-Stand, mit dem Sie Ihr iPad in allen möglichen Positionen einstellen und nutzen können.

Der Stand ist mit folgenden iPad-Modellen kompatibel:

iPad Air (4. und 5. Generation)

iPad Pro 11 Zoll (1. bis 4. Generation)

iPad Pro 12.9” (3. bis 6. Generation)

Vorteile

Der Mechanismus des Lululook-Stands ist einfach wie genial. Der gesamte Stand besteht aus drei Teilen: Fuß, Hals und magnetische Haltefläche. Auf der Unterseite des Fußes befindet sich eine Gummibeschichtung, um auf empfindlichen Oberflächen keine Kratzer zu erzeugen.

Der Fuß lässt sich zudem wie auf einem Präsentierteller drehen (dabei sind Klick-Geräusche zu hören), sodass Sie die Ansicht des iPads ohne Probleme einstellen können. Die magnetische Haltefläche ist schön groß, sodass das iPad sehr sicher hält. Ein versehentliches Abrutschen ist nicht möglich.

Der Hals des Stands lässt sich um 180 Grad einstellen, während man die magnetische Haltefläche ebenfalls nach Belieben einrichten kann. So können Sie etwa Ihr iPad im Handumdrehen sowohl im Hochkant- als auch im Querformat nutzen.

Möchten Sie auf dem iPad Notizen mit Ihrem Apple Pencil machen, können Sie den Hals umklappen und die magnetische Halterung mit einem möglichst spitzen Winkel einstellen.

Der Lululook eignet sich aber auch besonders gut, wenn man im Stehen arbeitet oder in der Küche tätig ist. So können Sie das iPad so einrichten, dass Sie auch aus einer erhöhten Position immer einen perfekten Blick aufs Tablet haben.

Nachteile

Trotz der vielen Vorteile kann dieser Stand auch Nachteile mit sich bringen. Sollten Sie etwa ein 11 Zoll und ein 12,9 Zoll großes iPad besitzen, können Sie den Stand nur für eines der Geräte nutzen – das hängt davon ab, für welche Größe Sie sich entscheiden.

Das iPad lässt sich zudem nur ohne Hülle an dem Lululook-Stand nutzen. Nutzer des Stands für größere iPad-Modelle (12,9 Zoll) berichten außerdem davon, dass je nach Einstellungswinkel der Stand zu Kippen droht.

Fazit & Kaufempfehlung

Der magnetische Stand von Lululook ist eine praktische Lösung für alle, die ihr iPad in unterschiedlichen Situationen nutzen möchten. Der Stand eignet sich als Halterung für das iPad als (zweiten) Monitor, wenn Sie mit Maus und Tastatur arbeiten. Sie können den Stand zum Zeichnen oder Schreiben von Notizen oder als einfachen Stand im Hoch- und Querformat einrichten.

Für Ihr Geld bekommen Sie eine hochwertige Verarbeitung, auch wenn sich der Stand nur recht schwer einstellen lässt. Dies habe ich im Test aber als Vorteil wahrgenommen. Der große Vorteil gegenüber anderen Stands ist, dass Sie kein zusätzliches Werkzeug benötigen, um die unterschiedlichen Positionen festzustellen. Sie können den Stand zudem so zusammenklappen, dass er problemlos in einen Rucksack passt.

Wir können den Stand aufgrund seiner Funktionalität und seines Designs nur empfehlen, derzeit gibt es den Stand bei Amazon auch als befristetes Angebot günstiger zu kaufen:

