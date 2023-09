Warum ich ein iPhone 14 gebraucht kaufe, wenn das iPhone 15 herauskommt

Der Sommer beschert uns die letzten Temperaturrekorde und der September steht vor der Türe. Wer Apple zugewandt ist, weiß, was das bedeutet: Die neuen iPhones erblicken schon bald das Licht der Öffentlichkeit. Doch scheinbar nimmt der Glanz des alljährlichen Events von Jahr zu Jahr ab. Die Präsentationen wirken zunehmend bemüht, während wirklich überzeugende Features immer seltener werden. Ist die Anschaffung eines gebrauchten iPhone 14 vielleicht die bessere Entscheidung?

Viel Show, wenig Substanz – neue iPhone-Generationen überzeugen nicht immer

Schon im vergangenen Jahr sorgte die Vorstellung der neuen iPhones für wenig Begeisterung. Was mir in Erinnerung blieb, war die „Dynamic Island“ getaufte Anzeige, die rund um die Aussparung der Frontsensoren positioniert ist und den Pro-Modellen vorbehalten war. Knapp ein Jahr später lässt sich resümieren, dass das Feature zwar ganz nett, aber in der Praxis auch nicht wirklich relevant ist.

Es wird vermutet, dass die Dynamic Island in diesem Jahr auch für die Basis-iPhone-15-Geräte verfügbar sein wird. Hoffentlich sorgt die stärkere Plattformverbreitung für mehr Engagement bei den Entwicklern, das Potenzial dieser Zusatzanzeige besser auszuschöpfen.

Doch was ist denn nun von der Präsentation der neuen iPhone-Generation zu erwarten? Eine erneut verbesserte Kameraoptik, ein verbesserter Sensor und eine auf dem Papier schnellere CPU dank 3-nm-Fertigung werden meinen Sekundenschlaf auch dieses Jahr nicht verhindern können. Von ausbleibenden Innovationen unbeeindruckt zeigt sich alljährlich die Preisentwicklung. Erneut ist damit zu rechnen, dass die Grundpreise der neuen iPhones dem Trend folgen und neue Rekorde aufstellen. Eine Preisspirale, die bei einigen für Frustration sorgt.

Clever wechseln – das solide iPhone 14 als attraktive Alternative

Warum also nicht zum iPhone 14 greifen? Wer, wie ich, schon länger auf den passenden Moment wartet, sein altes iPhone abzulösen, könnte jetzt mit einem günstigen iPhone 14 gut beraten sein. Egal, ob Standard oder Pro – die 14. Generation ist grundsolide. Auch die Leistung dürfte in beiden Fällen für viele weitere Jahre mehr als ausreichend sein. Apple ist dafür bekannt, auch ältere Geräte langfristig zu unterstützen und bei iOS-Updates nicht auszuschließen.

Wem eine möglichst gute Kamera oder die Dynamic Island wichtig sind, greift zum Pro-Modell. Alle anderen können sich den Aufpreis sparen oder stattdessen in ein Standard-iPhone mit mehr Speicher investieren. Im Alltag dürfte ein Speicher von 256 Gigabyte oder mehr für viele ein größerer Vorteil sein als ein Gerät, auf dem sich zwar eine Dynamic Island entfaltet, dafür aber wenig Platz für Urlaubsfotos ist.

Standard zu Pro statt 14 zu 15?

Besitzer eines Standard-iPhone-14, die ein alljährliches Upgrade brauchen, könnten ihrerseits über einen Umstieg auf das Pro-Modell der 14. Generation nachdenken. Neben der Dynamic Island stehen dann auch ein etwas besseres Display, ein stärkerer Akku, eine schnellere CPU und eine hochwertigere Kameraeinheit bereit. Das sind Vorzüge, die von dem neuen Standard-iPhone-15 erstmal übertroffen werden müssen.

Erfahrungsgemäß sinken die Gebrauchtpreise mit der Vorstellung der neusten Generation deutlich, was den preisbewussten Wechsel sehr attraktiv machen könnte. Ob die Vorzüge des iPhone Pro für einen Generationen-internen Wechsel attraktiv genug sind, ist eine sehr individuelle Entscheidung.

Auch im Bereich von Refurbished-Smartphones ist mit Preissenkungen zu rechnen. Während es die generalüberholte iPhone-14-Reihe schon jetzt bei Händlern wie Back Market, Refurbed und As Good As New gibt, dürfte sie im Herbst auch in den offiziellen Apple-Refurbished-Store einziehen.

