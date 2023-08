Apple lädt zur iPhone-15-Keynote am 12. September ein

Apple hat soeben die Einladungen an Pressevertreter verschickt – sie sollen sich im Apple Park am 12. September dieses Jahres für eine iPhone-Vorstellung einfinden. Die Keynote an sich wird wohl wie die letzten Jahre (teilweise) aufgezeichnet ausgestrahlt, interessant ist für Journalisten die Hands-On-Fläche, wo die neuen Geräte direkt ausprobiert werden können.

Das Motto des kommenden iPhone-Events ist “Wonderlust”, was grob auf Deutsch übersetzt wie “Sehnsucht nach Wunder” heißen kann. Wie üblich bei Apple kann man das Motto auf mehreren Ebenen entpacken: “Wanderlust” kommt ursprünglich aus dem Deutschen, seit einigen Jahren auf Instagram wurde es zum festen Bestandteil des Englischen: Viele Travel-Influencer posten ihre Bergfotos bevorzugt versehen mit dem Hashtag, darunter findet man aktuell über 150 Millionen Beiträge auf der Plattform. Apple hat jedoch mit einem einzigen Buchstaben den Begriff komplett verändert, klar, man kann darauf die Lust auf Wandern interpretieren, schließlich hat Apple die Offline-Karten für diverse National Parks versprochen.

Man kann aber auch an “Alice in Wonderland” denken als eine entfernte Allusion an die AR-Anwendungen, die momentan für die Apple Vision Pro in Vorbereitung sind, aber auch dem iPhone und dem ganzen Ökosystem Apples zugutekommen. Das Motto der neuen Keynote ist wie immer kryptisch und spannend zugleich und lässt auf einige bisher nicht bekannte Features von iPhone und iOS hoffen.

Und Tim Cook hat sicherlich diesen Song auf dem Ohr gehabt, als er der Marketingabteilung die Promomaterialen für die kommende Keynote abgenommen hat:

Was Apple (wahrscheinlich) vorstellen wird

Am besagten Dienstag wird Apple jede Menge neue Geräte vorstellen: Der Star der Keynote wird die neue Generation des iPhones sein. Heuer soll das Smartphone auf schnellere und energieeffizientere Chips umsteigen, die Pro-Modelle erhalten einen Titanrahmen statt Edelstahl. Apple wird höchstwahrscheinlich eine verbesserte und überarbeitete Kamera vorstellen, die Einsteiger-iPhones erben Dynamic Island vom iPhone 14 Pro.

War im vergangenen Jahr die Apple Watch Ultra der heimliche Star, wird es dieses Jahr um die Smartwatch ruhiger werden. Die Apple Watch 9 wird wohl eine unaufgeregte Aktualisierung werden, eine Apple Watch Ultra 2 wird gemunkelt.

Wo und wann kann ich die Keynote anschauen?

Die iPhone-Keynote beginnt wie üblich um 10 Uhr Ortszeit, in Deutschland wird es eine Abendveranstaltung: Der Stream beginnt um 19 Uhr MESZ. Wir werden selbstverständlich eine Live-Berichterstattung führen, der Video-Stream von Apple findet auf seiner Event-Seite statt: https://www.apple.com/de/apple-events/. Auch auf Youtube wird der Veranstalter seine Keynote streamen, das Video bzw. die Ankündigung dazu wird erfahrungsgemäß eine Woche davor erscheinen. Wir werden den Artikel entsprechend aktualisieren, sobald wir den genauen Link dazu haben.