Parallels Desktop 19 im Test: Neue Funktionen

At a Glance Unsere Wertung Pro Jährlicher Aktualisierungszyklus

Sie können eine unbefristete Lizenz oder ein Abonnement wählen

Seit Version 18 einfache Installation der ARM-Version von Windows 11

Integration von Touch-ID Kontra Gestiegener Preis

Virtuelle Maschinen benötigen viel Speicher und Prozessorleistung Fazit Der Preis ist hoch, aber dank der einfachen Installation und Nutzung Windows 11 ist Parallels Desktop die beste Wahl für Mac-Nutzer, die Windows-Software auf ihrem Mac ausführen müssen.

Preis beim Test

$99.99 annual subscription (Standard Edition); $119.99 annual subscription (Pro Version); $149.99 annual subscription (Business Edition)

Für viele Mac-Nutzer ist die Nutzung von Windows-Programmen einfach eine Notwendigkeit. Vielleicht verwendet Ihr Arbeitgeber Software, die nur für Windows verfügbar ist, oder er verlangt die Nutzung einer Webseite, die auf eine Windows-Technologie angewiesen ist. Oder vielleicht möchten Sie Windows-Spiele auf Ihrem Mac spielen.

Es könnte auch sein, dass Sie Programme und Dienste auf alternativen Betriebssystemen testen müssen – die einzige Möglichkeit, macOS neben Windows zu installieren, ist auf einem Mac – Apple erlaubt die Installation von macOS auf anderen Rechnern als den seinen nicht.

Als Apple 2006 auf Intel-CPUs umstellte, wurde Windows auf dem Mac durch Boot Camp möglich, Windows und macOS ließen sich beide nativ auf einem ausführen – wenn auch nicht gleichzeitig. Die Zeiten haben sich geändert, Apple hat den Umstieg von Intel auf seine eigenen Chips der M-Serie nach faste drei Jahren komplettiert – Boot Camp ist auf Apple-Silicon-Macs (M1/M2) keine Option. Macs, die immer noch Intel-Prozessoren verwenden, können immer noch Boot Camp zum Dual-Boot verwenden und so zwischen Windows und macOS wechseln.

Der Wechsel zu den ARM-basierten Chips der M-Serie bedeutet auch, dass moderne Macs keine x86-Version von Windows ausführen können. Es gibt zwar eine ARM-Version von Windows, aber diese zu bekommen, könnte schwierig sein.

Glücklicherweise gibt es andere Optionen für diejenigen, die Windows und andere Gastbetriebssysteme auf einem Mac ausführen möchten, und eine der besten ist Parallels Desktop. Dank eines regelmäßigen Zyklus jährlicher Updates – die in der Regel mit den Updates für macOS selbst zusammenfallen – hat Parallels Desktop in den letzten Jahren den Markt für Mac-Virtualisierung dominiert.

Was ist Parallels Desktop?

Parallels Desktop ist eine Virtualisierungssoftware, mit der Sie eine virtuelle Maschine (VM) erstellen können, in der Windows und andere Betriebssysteme auf Ihrem Mac so ausgeführt werden, als wären sie eine weitere Mac-Anwendung. Im Gegensatz zu Apples Boot Camp, bei dem macOS komplett heruntergefahren und der Mac anschließend mit Windows neu gestartet werden muss, können Sie mit Parallels Mac- und Windows-Anwendungen sogar gleichzeitig nebeneinander ausführen.

Das bedeutet, dass Sie den Windows-Schreibtisch in einem eigenen Fenster auf dem Mac-Schreibtisch anzeigen können, Windows auf Vollbildgröße erweitern können, sodass der Mac-Schreibtisch komplett ausgeblendet wird, oder Windows sogar auf eine kleine Vorschau verkleinern können, die in einer Ecke auf dem Mac-Schreibtisch sitzt. Sie können so die Windows-Umgebung im Auge behalten, während Sie in anderen Mac-Anwendungen arbeiten.

Im Laufe der Jahre hat Parallels Desktop eine Fülle von Funktionen erhalten, die sich die Tatsache zunutze machen, dass mehrere Betriebssysteme nebeneinander ausgeführt werden können. Das neueste Update für Parallels Desktop ist Version 19, die im August 2023 erschienen ist. Im Folgenden gehen wir auf die Neuerungen in dieser Version ein, bevor wir einige der besten Funktionen in Parallels Desktop vorstellen, die schon länger Bestandteil der Software sind.

Was ist neu in Parallels Desktop 19?

Parallels für Mac hat ein neues Symbol. Parallels

Parallels setzt seinen Zyklus jährlicher Updates fort, die in der Regel immer zur gleichen Zeit erscheinen wie die neue Version von macOS selbst. Mit macOS Sonoma, das im Oktober 2023 erscheinen soll, hat das Unternehmen soeben das neue Parallels Desktop 19 vorgestellt. Es ist auch ein ziemlich großes Upgrade, obwohl einige der neuen Funktionen technische Updates sind, die unter der Oberfläche versteckt sind und für Nutzer früherer Versionen vielleicht nicht sofort ersichtlich sind. Es gibt auch eine Reihe von neuen Funktionen, die nur in den Pro- und Business-Editionen von Parallels Desktop verfügbar sind, darunter einige Funktionen, die sich speziell an Entwickler richten.

Was sofort ins Auge sticht, ist die neu gestaltete Benutzeroberfläche: Fenster und Dialogfelder in Parallels Desktop 19 haben jetzt die geschwungenen Linien und bunten Farben, die Apple in den letzten Jahren in macOS verwendet hat. Die App erhält sogar ein neues Symbol.

Ein echter Augenschmaus ist auch die Unterstützung für 3D-Grafiken in Windows mit OpenGL 4.1, wodurch eine verbesserte Kompatibilität und Leistung für eine Reihe von wichtigen Grafik- und Design-Tools wie ArcGIS Pro, VectorWorks und VariCAD gewährleistet wird.

Wie bereits erwähnt, gibt es aber auch einige nicht so auffällige Neuerungen. Apple hat das in Sonoma verwendete Drucksystem geändert, sodass Parallels Desktop 19 ein neues Internet Printing Protocol (IPP) einführt, das es Ihnen weiterhin ermöglicht, Dokumente von einer virtuellen Maschine mit Ihrem normalen Drucker zu drucken (Parallels sagt, dass dies tatsächlich eine verbesserte Kompatibilität für Funktionen wie etwa beidseitiges Drucken auf einigen Druckern bietet).

Version 19 bringt außerdem Touch-ID in Ihre virtuellen Windows-Maschinen (VMs). Dies liefert eine zusätzliche Sicherheitsebene, da Sie sich sowohl mit Touch-ID als auch mit Ihrem persönlichen Microsoft-Account bei Ihrer Windows-VM anmelden können. Dies ist besonders wichtig für Geschäftsanwender, die möglicherweise sensible Daten auf ihren Windows-VMs haben, die sie sicher aufbewahren müssen. Größere Unternehmen, die die Business-Edition von Parallels Desktop kaufen, können ihre VMs auch mit Unternehmensverwaltungssystemen wie Hashicorp Packer und Microsofts InTune nutzen.

Auch Entwickler kommen mit den Pro und Business Editionen von Parallels Desktop 19 auf ihre Kosten. Es gibt eine Erweiterung für die Verwendung von Visual-Studio-Code, die es einfacher macht, mehrere VMs zu organisieren und zu verwenden, und eine verbesserte Unterstützung für die Erstellung von VMs, die das macOS selbst auf neuen Macs mit Apple Silicon-Prozessoren verwenden.

Die Preise für Parallels Desktop

Der Preis von Parallels Desktop war viele Jahre recht stabil, schon bei der Vorstellung von Parallels Desktop 18 im Jahr 2022 wurde der Preis zum ersten Mal seit einigen Jahren erhöht. Die Erhöhung betrug damals etwa 20 Euro. Natürlich sind die Preise für viele Dinge im letzten Jahr gestiegen, aber die Teuerung enttäuscht dennoch.

Parallels Desktop ist in drei verschiedenen Editionen erhältlich: Standard, Pro und Business.

Die Standard-Edition kostet 100 Euro pro Jahr – mit Preisnachlässen für Studenten und Benutzer im Bildungswesen. Diese jährliche Abonnementgebühr beinhaltet alle neuen Versionen und Updates, die in Zukunft veröffentlicht werden.

Die Standard-Edition lässt sich auch mit einer einmaligen, unbefristeten Lizenz erwerben, die 130 Euro kostet. Für zukünftige Upgrades müssen Sie dann extra bezahlen. Das gefällt uns dennoch, unbefristete Lizenzen fehlen heute bei Software sehr oft.

Die Pro-Edition, die sich vor allem an Entwickler richtet, ist nur im Abonnement erhältlich und kostet 120 Euro jährlich, während die Business-Edition für größere Unternehmen 150 Euro im Jahresabonnement kostet.

Es gibt auch eine 14-tägige Testversion, mit der Sie die Funktionsweise von Parallels Desktop vor dem Kauf der Vollversion testen können.

Windows ausführen

Apples Chips der M-Serie basieren auf der Architektur von ARM, was bedeutet, dass nur ARM-Versionen von Windows auf ihnen laufen werden. Die x86-Version von Windows läuft nicht auf Apple-Silicon-Macs.

Die ARM-Version von Windows wird normalerweise nicht an einzelne Benutzer lizenziert, was bedeutet, dass Besitzer von M1- und M2-Macs sowohl mit technischen als auch mit lizenzrechtlichen Problemen zu kämpfen haben, wenn sie Windows auf ihren Macs ausführen möchten.

Im Jahr 2022 aktualisierte Parallels Desktop Parallels zeitgleich mit der Einführung von macOS Ventura, aber die große Neuigkeit war die Kompatibilität mit der ARM-Version von Windows 11 und eine Vereinfachung des Prozesses, mit dem Mac-Benutzer Windows auf ARM erhalten können.

Parallels Desktop 19 bietet die Möglichkeit, die ARM-Version von Windows 11 direkt in Parallels herunterzuladen und zu kaufen. Alles, was Sie tun müssen, ist:

Klicken Sie auf die Schaltfläche “Get Windows 11 From Microsoft”. Parallels lädt die entsprechende Version von Windows 11 für Ihren Mac herunter (wenn Ihr Mac einen ARM-Prozessor hat, wird die ARM-Version von Windows 11 heruntergeladen). Sie können dann die Microsoft Store-App innerhalb Ihrer Windows-VM verwenden, um eine Lizenz zu kaufen oder eine bestehende Windows-11-Lizenz zu verwenden, falls Sie eine haben.

Parallels hat bestätigt, dass Microsoft keinen Unterschied zwischen Windows On Intel und Windows On ARM macht, sodass eine Windows-11-Lizenz für beide Versionen verwendet werden kann. Weitere Informationen finden Sie auf der Parallels-Website hier.

Parallels

Parallels erklärte außerdem, dass Sie mit Windows On ARM jetzt die meisten älteren Softwareprogramme und Anwendungen ausführen können, die ursprünglich für die Intel-Version von Windows geschrieben wurden, sodass Sie keine Kompatibilitätsprobleme haben sollten, wenn Sie virtuelle Maschinen mit Windows On ARM ausführen.

Wenn Sie einen Intel-Mac haben, können Sie die meisten Windows-Versionen bis zurück zu Windows XP ausführen. Das heißt aber nicht, dass es keine Probleme bei der Ausführung von Windows auf älteren Macs gibt. Zum Beispiel benötigt Windows 11 einen speziellen Sicherheitschip namens TPM 2.0, der auf Macs nicht vorhanden ist. Parallels 17 hat jedoch einen Weg gefunden, dies zu umgehen, indem es einen virtuellen TPM-Chip hinzufügt, der mit Windows 11 und seinen Bitlocker-Datenverschlüsselungsfunktionen funktioniert.

Für weitere Informationen haben wir hier eine Übersicht über die besten Optionen für die Ausführung von Windows auf einem Mac zusammengestellt.

Übrigens können Sie mit Parallels mehr als nur Windows ausführen. Es gibt eine Reihe von unterstützten Betriebssystemen, von denen viele kostenlos heruntergeladen und verwendet werden können, wie etwa BSD Unix, Ubuntu, Debian und verschiedene Versionen von Linux. Im Laufe der Jahre hat Parallels die Unterstützung für diese Betriebssysteme verbessert und Verbesserungen hinter den Kulissen vorgenommen, die Ihnen bei der Verwaltung mehrerer virtueller Maschinen helfen können.

Wenn Sie sich schon immer gefragt haben, worum es bei Linux geht, ist die Installation und Nutzung einer Version über Parallels eine relativ unkomplizierte Möglichkeit, es auszuprobieren. Laden Sie eine Version von Linux herunter, richten Sie eine virtuelle Maschine ein, installieren Sie das Betriebssystem und probieren Sie es aus. Wenn es Ihnen gefällt, behalten Sie es bei sich. Wenn es Ihnen nicht gefällt, löschen Sie einfach die Datei der virtuellen Maschine von Ihrer Festplatte.

Mehrere Versionen von macOS ausführen

Sie können nicht nur Windows, Linux und Co in Ihren VMs ausführen. Es ist auch möglich, eine Version von macOS sowohl als Host – das primäre Betriebssystem auf Ihrem Mac – als auch als virtuelle Gastmaschine (VM) auszuführen. Das bedeutet, dass Sie die neueste Version (oder die neueste Betaversion) von macOS als VM ausführen können, bevor Sie entscheiden, ob Sie sie vollständig auf Ihrem Mac installieren möchten.

Bei Macs der M-Serie gibt es wiederum einige Einschränkungen, da sie keine ältere Version als macOS Big Sur ausführen können, da dies die erste macOS Version war, die für ein ARM-basiertes System geschrieben wurde.

Auf älteren Intel-basierten Macs können Sie ältere Versionen von macOS ausführen. Parallels

Benutzerfreundlichkeit

Parallels versucht, die Dinge für den Benutzer so einfach wie möglich zu machen, und zwar mit dem Coherence-Modus, in dem Windows-Apps nahtlos neben nativen macOS-Apps und nicht in einem separaten VM-Fenster ausgeführt werden können. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Parallels die friedliche Koexistenz von Windows und macOS ermöglicht. Schon in Version 17 wurde zum Beispiel die Möglichkeit verbessert, Text und Grafiken zwischen Windows- und Mac-Anwendungen zu kopieren und einzufügen. Sie können auch Bilder direkt aus Mac-Anwendungen wie Fotos und Safari in Windows ziehen und ablegen.

Eine weitere neue Funktion, die in Version 18 hinzugefügt wurde, ist die Unterstützung für den Stage Manager (der in macOS Ventura eingeführt wurde). Das bedeutet, dass Windows-Anwendungen neben allen Mac-Anwendungen an den Rand des Bildschirms geschoben werden können.

Im Laufe der Jahre hat Parallels auch die Unterstützung für USB-Audio- und Videoaufnahmegeräte und sogar Gamecontroller für Windows-Spiele verbessert.

Die Business Edition von Parallels Desktop 18 wurde um neue Funktionen erweitert, die großen Unternehmen helfen, virtuelle Maschinen von Parallels schnell für mehrere Nutzer einzuführen, während die Pro Edition für Entwickler verbesserte Netzwerkfunktionen und eine Befehlszeilenschnittstelle zur Beschleunigung von Tests bietet.

Copy and Paste funktioniert zwischen Mac- und Windows-Anwendungen. Parallels

Leistung von Parallels Desktop 19

Eine gute Performance ist entscheidend, wenn Sie Windows oder Linux in einer VM auf Ihrem Mac ausführen. Daher hat Parallels im Laufe der Jahre Verbesserungen bei der Speicherzuweisung und der Grafikleistung vorgenommen.

Die gleichzeitige Ausführung von zwei (oder mehr) Betriebssystemen auf Ihrem Mac bedeutet, dass Sie viel Arbeitsspeicher, Festplattenplatz und – vor allem – Prozessorleistung benötigen, um Ihre virtuellen Maschinen effizient auszuführen. Glücklicherweise können moderne Multi-Core-Prozessoren Routineanwendungen wie die Windows-Versionen von Microsoft Word oder Excel problemlos mit Virtualisierung ausführen. Sie benötigen jedoch viel Arbeitsspeicher, um macOS und Windows nebeneinander auszuführen.

Um Parallels optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihren Mac mit so viel Arbeitsspeicher ausstatten, wie Sie sich leisten können – 8 GB ist ein guter Ausgangspunkt, da Sie dann genug Arbeitsspeicher haben, um Parallels neben einigen anderen Programmen auszuführen. 16 GB sind jedoch viel besser, vor allem, wenn Sie mehrere Betriebssysteme gleichzeitig oder viele große Programme in Ihren virtuellen Maschinen ausführen möchten.

Sie können festlegen, wie viele Prozessorkerne Ihres Macs und wie viel Arbeitsspeicher jeder virtuellen Maschine zugewiesen werden. Für neue Benutzer, die mit der Virtualisierungstechnologie nicht vertraut sind, kann dies jedoch etwas verwirrend sein. Deshalb hat Parallels seit Version 17 einen automatischen Ressourcenmanager integriert, der Ihre VMs überwacht, um festzustellen, wie viel Arbeitsspeicher und Prozessorleistung für die von Ihnen ausgeführten Anwendungen erforderlich ist, und Ihnen dann automatisch Ressourcen zuweist. Dank dieser Funktion tappen Sie nicht im Dunkeln, welche virtuellen Maschinen wertvolle Systemressourcen verbrauchen

Eine weitere hilfreiche Ergänzung, die mit Parallels Desktop 14 eingeführt wurde, ist die Funktion zum Freigeben von Speicherplatz. Während die Software bereits in der Lage war, wertvollen Speicherplatz von einzelnen virtuellen Maschinen (VMs) manuell zurückzugewinnen, ermöglicht diese Option die Konsolidierung von Snapshots (gespeicherte Zustände Ihrer VMs), so dass sie weniger Speicherplatz benötigen. Benutzer können auch Aufgaben fortsetzen/beenden und weniger genutzte VMs archivieren, um noch mehr zu sparen.

Auf High-End-Macs, wie dem Mac Studio, können Sie Ihre virtuellen Maschinen so konfigurieren, dass sie bis zu 62 GB Arbeitsspeicher und 18 CPU-Kerne verwenden, um eine bessere Leistung zu erzielen. Leider teilte uns Parallels mit, dass die zahlreichen GPU-Kerne auf den M1- und M2-Chips ausschließlich von macOS selbst gesteuert werden, sodass Parallels Ihnen nicht erlaubt, auch die Anzahl der GPU-Kerne festzulegen, die von Ihren virtuellen Maschinen verwendet werden.

Fazit

Wir müssen zugeben, dass wir ein wenig besorgt waren, als das Unternehmen Corel Parallels Ende des Jahres 2018 übernahm. Immerhin hat Corel über die Jahre hinweg keine großartige Unterstützung für den Mac geleistet – CorelDraw für den Mac kam aber etwa zeitgleich nach fast 20 Jahren zurück, das Unternehmen hat die Mac-Nutzer offenbar nicht ganz vergessen.

Noch eine schöne Sache: Anstatt Parallels Desktop einfach in den labyrinthischen Tiefen der Corel-Website zu versenken, behält Parallels weiterhin seine eigene Identität und seine eigene Domain parallels.com bei.

Egal, ob Sie Parallels Desktop für Mac zum ersten Mal kaufen oder das jährliche Upgrade wagen, wir würden nicht zögern, die neueste Version zu installieren. Parallels Desktop ist nicht die einzige Virtualisierungssoftware, die für Macs erhältlich ist – sein Hauptkonkurrent, VMware Fusion, wird ebenfalls regelmäßig aktualisiert – aber Parallels Desktop bekommt am häufigsten Updates und verfügt über die beeindruckendsten Funktionen.

Parallels’ Status als Marktführer in diesem Bereich wurde unterstrichen, als Apple während seiner Worldwide Developer Conference 2020 mit Parallels Desktop eine Reihe von Windows-Apps und Spielen auf Prototyp-ARM-Macs vorführte, und wenn Parallels die Unterstützung von Apple hat, dann sollte seine Zukunft gut sein.