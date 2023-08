Warum uns der M3-Mac enttäuschen könnte

Vor fast drei Jahren erlebten Mac-Fans eine Sternstunde, als Apple die ersten Macs mit M1-Chip veröffentlichte. Seitdem sind gute Zeiten angebrochen – Apple hat inzwischen zwei Generationen von Chips der M-Serie entwickelt. Als schließlich Berichte über den M3 durchsickerten, wuchs die Vorfreude auf einen weiteren dramatischen Sprung.

Nach einigen Verzögerungen heißt es nun, dass erste M3-Macs in diesem Herbst erscheinen werden. Wir haben von möglichen CPU- und GPU-Kernkonfigurationen gehört, aber ein wichtiger Faktor, über den noch nichts durchgesickert ist: Wie stark ist die Leistung des M3 im Vergleich zum M2? Vielleicht ist es ein bisschen früh für Benchmark-Ergebnisse für Macs, die erst im Oktober auf den Markt kommen, aber wir können nicht umhin, uns zu fragen, ob der M3 vielleicht nicht der große Sprung bedeuten wird, mit dem wir bisher rechneten.

Am Wochenende hat Mark Gurman von Bloomberg die Erwartungen weiter heruntergekühlt. In seinem neuesten Power-On-Newsletter berichtet er, dass es “unklar” sei, ob die M3 Mac-Veröffentlichung im Oktober “als offizielles Ereignis positioniert wird. Es deutet zumindest einiges darauf hin, dass Apple noch nicht mit der Planung eines Events begonnen hat. In Anbetracht der Zeit und des Aufwands, die für eine Apple-Veranstaltung erforderlich sind, ist der Oktober-Termin für eine Mac-Veranstaltung zumindest fraglich. Apple könnte stattdessen einfach die M3-Macs vorstellen und Pressemitteilungen ohne den üblichen Pomp herausgeben. Das ist nicht ohne.

Apple 15-inch MacBook Air (M2, 2023) Preis beim Test: From $1,299

M3 und 3 Nanometer

Warum erwarten wir, dass der M3 ein so bedeutsamer Chip sein wird? Berichten zufolge wird der M3 in einem 3-Nanometer-Fertigungsprozess hergestellt, was ihn zum ersten 3-Nanometer-Chip in einem Personal Computer machen würde. Das ist ein nettes Argument für Apple, aber wichtiger ist, was der 3-nm-Prozess ermöglicht, nämlich eine überdurchschnittliche Erhöhung der Anzahl der Transistoren im Chip. Das könnte zu Leistungssteigerungen führen, die über die typischen 15 bis 20 Prozent von Generation zu Generation hinausgehen.

Das erste Gerät, das einen 3-nm-Chip erhalten wird, ist Berichten zufolge das kommende iPhone 15 Pro. Mein Kollege Jason Cross weist darauf hin, dass TSMC (der Chiphersteller von Apple) derzeit möglicherweise nicht die Kapazität hat, 3nm-Chips sowohl für das iPhone als auch für den Mac herzustellen. Da das iPhone Vorrang hat, liegt die Vermutung nahe, dass Apple den M3 wie den M2 lediglich mit dem verbesserten 5nm-Prozess herzustellen gedenkt.

Wenn das der Fall ist, dann ist der M3 plötzlich keine große Sache mehr und es ist wahrscheinlich, dass wir nur die üblichen 15 bis 20 Prozent Leistungssteigerung vom M2 zum M3 sehen werden, die auch zwischen dem M1 und M2 bestanden. Apple wird (und sollte) kein offizielles Event veranstalten, weil der zusätzliche Aufwand, diese dezente Leistungssteigerung zu vermarkten, übertrieben erscheinen würde.

Zwar ist jede Leistungssteigerung gut, aber das Potenzial eines 3-nm-M3 wäre bedeutend, angesichts der gesamten PC-Landschaft. Intel-Chips, die früher weit hinter Apple Silicon zurücklagen, haben leistungsmäßig aufgeholt. Ein 3-nm-M3 würde Apple helfen, die Führung für eine lange Zeit zurückzugewinnen – Intel-Chips sind nicht energieeffizient, und sie tun sich immer noch schwer damit, die Leistung zu steigern, ohne den Stromverbrauch zu erhöhen. Ein Event rund um den 3-nm-M3-Mac wäre Apples Chance zu zeigen, wie es diese technischen Meisterleistungen vollbringen kann. Aber ein verbesserter 5-nm-M3 gibt Intel (und in geringerem Maße auch AMD) mehr Zeit, um über die Fortschritte bei ihren eigenen Chips zu sprechen.

Zugegeben, wir haben noch keine Berichte über Apples M3-Produktionszeitplan gehört, vielleicht liegen wir falsch und Apple schafft es doch noch in diesem Oktober. Aber selbst wenn nicht, können Sie mit einem 3-nm-Mac-Chip in naher Zukunft rechnen, und hoffentlich wird er so beeindruckend sein, wie wir glauben.

Dieser Artikel ist zuerst auf Macworld.com erschienen und wurde aus dem Englischen übersetzt