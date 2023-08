Apple Watch & Co.: Wearable-Markt in Deutschland stagniert

Bereits vor knapp zwei Jahren haben wir über die Verbreitung von Smartwatches und Fitness-Trackern in Deutschland geschrieben. Demnach haben im Bundesgebiet rund 15,5 Millionen Menschen im Jahr 2020 eine Smartwatch, einen Fitness-Tracker oder eine mit dem Internet verbundene Brille getragen. Das waren zu der Zeit rund 21 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Die Frage nach der Nutzung von smarten Geräten am Körper hat das Statistische Bundesamt mittlerweile in den Mikrozensus aufgenommen. Die Nutzungsdaten zum Internet der Dinge, worin auch Smartwatches eingeordnet sind, werden alle zwei Jahre abgefragt – nun stehen die Ergebnisse aus dem Jahr 2022 bereit.

Kaum Veränderung

Demnach nutzen in Deutschland 22,96 Prozent der Bundesbürger ein Wearable zur Gesundheitsüberwachung, sei es eine Smartwatch oder einen Fitnesstracker. Um die Umrechnung zu vereinfachen, werden wir davon ausgehen, dass damit 100 Prozent der Bevölkerung in Deutschland mit dem Stand Ende 2022 gemeint ist, was mit 84,4 Millionen Menschen angegeben wurde.

So kann man daraus schließen, dass in Deutschland rund 19,4 Millionen Menschen eine Smartwatch oder einen Fitness-Tracker tragen. Im Vergleich zum Jahr 2020 hat sich diese Zahl übrigens nicht signifikant verändert: Die Messungen vom 2020 gibt Eurostat mit 22,49 Prozent an.

Internationaler Vergleich

Im internationalen Vergleich befindet sich Deutschland im unteren Mittelfeld, in der EU tragen demnach rund 38 Prozent der Bürger ein Fitness-Gadget wie Apple Watch oder Fitbit. Es gibt aber auch regelrechte Weltmeister, was die Verbreitung von Wearables angeht. So tragen in Tschechien rund 84 Prozent der Menschen eine Smartwatch oder einen Fitnesstracker, der Rekordhalter ist Island – Eurostat hat im Jahr 2020 bei rund 91 Prozent der Bürger im Land ein Werables-Gerät festgestellt. In der aktuellen Auswertung aus dem Jahr 2022 finden sich leider keine Daten zu Island.

Im europäischen Vergleich stagniert der deutsche Markt von Werables am meisten: Bei einem Unterschied von weniger als einem Prozent Zuwachs ist Deutschland Schusslicht. In Niederlanden haben sich die Nutzerzahlen bei Wearables von 2020 auf 2022 um mehr als ein Drittel gewachsen, von 18,02 auf 54,93 Prozent. Auch in Irland verzeichnet der Eurostat den gleichen Sprung – von 21,06 auf 52,29 Prozent der Nutzung.

Wer trägt in Deutschland Werables?

In demografischer Hinsicht neigen eher jüngere Menschen zum Tragen einer Smartwatch oder eines Fitnesstrackers. Je jünger die Altersgruppe, desto wahrscheinlicher, dass man ein Wearable besitzt. Tendenziell sind Frauen dieser Technologie aufgeschlossener als Männer, erst in der ältesten Altersgruppe tragen mehr Männer als Frauen eine Smartwatch oder dergleichen.

Bei den Berufsgruppen sind Studenten und Angestellten gegenüber dem Tragen von Smartwatch oder Fitness-Tracker recht affin. Bei den beiden Gruppen kann man davon ausgehen, dass rund ein Drittel der Dazugehörigen ein Wearable trägt.