Diese Produkte wird Apple bei der iPhone-Keynote nicht vorstellen

Für Apple ist das iPhone das wichtigste Produkt und sorgt für den Löwenanteil an den Umsätzen. Bei der am 12. September abgehaltenen Keynote wird das iPhone deshalb auch – neben den obligatorischen Hinweisen auf die tollen Angebote von Apple TV+ – den größten Teil des Zeitbudgets vereinnahmen. Jedes neue Merkmal des kommenden iPhone 15, sowie der Modelle Plus, Pro und iPhone Pro Max muss schließlich angemessen behandelt werden.

Lesetipp: iPhone 15 – alle Infos

Es wird aber nicht bei den iPhones bleiben, auch für andere Produkte wird Apple Zeit übrig haben. Apple achtet jedoch darauf, nur Geräte vorzustellen, die für möglichst viele der durch die iPhone-Präsentation angelockten Zuschauer und Medien-Vertreter interessant sind. Neben den iPhones ist dies vor allem die Apple Watch, aber auch aktualisierte Airpods sollten erscheinen.

Nicht unmöglich, aber etwas weniger wahrscheinlich: ein oder zwei neue iPads. Für Mac-Anwender könnte es im Oktober ein zweites Apple-Event geben, bei dem dann vermutlich neue Macbook-Air-Modelle mit M3-Chip vorgestellt werden. Jüngsten Berichten zufolge steht dieser Termin auf der Kippe, Apple könnte sich mit Pressemitteilungen begnügen.

Sehr wahrscheinlich: iPhone 15

Apple folgt beim iPhone einem festen Zeitplan – seit 2011 gibt es jeden Herbst gibt neue Modelle. Dieses Jahr stehen iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Max auf dem Plan. Allenfalls Sondermodelle wie das iPhone SE hat Apple zu einem anderen Zeitpunkt vorgestellt. Viele Details zu den neuen iPhone 15 sind bereits durchgesickert, so erhalten die neuen Smartphones wohl erstmals USB-C, neue schnellere Chips und das Pro Max eine neue Teleskop-Kamera. Mehr dazu lesen Sie hier.

Apple iPhone 14 Pro 128 GB dunkellila

Sehr wahrscheinlich: Apple Watch 9

Eine neue Apple Watch wird Apple wohl ebenfalls vorstellen, dafür gibt es auch gute Gründe: Eigentlich ist die Apple Watch fast schon eine Erweiterung des iPhones und adressiert sich an die breite Masse der Nutzer: Vom Profi-Anwender über den Rentner bis zum Schüler – anders als etwa der Mac. Es gibt Gerüchte über eine ebenfalls neue Apple Watch Ultra 2, vielleicht präsentiert Apple aber zumindest eine neue Version mit neuer Gehäuse-Farbe. Mehr zu den neuen Modellen lesen Sie hier.

Apple Watch Series 8 Preis beim Test: $399 (GPS only) Aktuell bester Preis:

Sehr wahrscheinlich: iOS 17, watchOS, tvOS

Auf den neuen iPhones wird das neue iOS 17 installiert sein, Apple wird auf der Keynote den Termin für dessen Veröffentlichung nennen, aber das nur nebenbei. Dem mit den neuen Apple-Watch-Modellen eingeführte watchOS 10 und dem neuen tvOS 17 für das Apple TV wird Apple kaum mehr Zeit widmen.

Neue Informationen zu macOS Sonoma, wie etwa dessen Veröffentlichungstermin, werden wir auf dieser Keynote nicht bekommen.

Evyatar Mor

Eher unwahrscheinlich: Ein neues iPad Mini

Auch neue iPads hat Apple bereits gleichzeitig mit neuen iPad vorgestellt, längst überfällig wäre etwa ein neues iPad Mini mit aktuellen Speicherchips. Sehr wahrscheinlich ist dies aber nicht, sollte es im Oktober ein zweites Apple-Event geben, wäre es da besser aufgehoben. Der Marktstart könnte sich auch bis 2024 verzögern.

So gibt es Gerüchte, Apple wolle im nächsten Jahr komplett neue iPads Pro mit OLED-Displays vorstellen. Dies wäre auch eine gute Gelegenheit, ein neues iPad Mini zu präsentieren.

Eher unwahrscheinlich: Komplett neue Airpods

Apple aktualisiert seine Airpods sehr selten, die Airpods Pro 2 und Airpods 3 sind noch keineswegs überfällig. Es ist aber gut möglich, dass Apple neue Ladecases mit USB-C-Schnittstelle vorstellt. Das wird aber kaum Zeit in Anspruch nehmen, vielleicht wird es auch ohne große Ankündigung umgesetzt. Gewisse Chancen gibt es aber für eine neue Version der Airpods Max, diese sind unverändert seit 2020 auf dem Markt. Aber auch damals schon hatte Apple diese Kopfhörer nicht während einer Veranstaltung vorgestellt – sondern einfach über eine Pressemitteilung angekündigt.

Apple

Unwahrscheinlich: Neue Macbook Air

Noch im Herbst soll Apple neue M3-Chips für iMac, Macbook Air und Macbook Pro 13 Zoll vorstellen – nach Verzögerungen beim Hersteller TSMC sind diese wohl endlich in Serie lieferbar. Diese Geräte sind aber für Zuschauer und Journalisten, die sich eigentlich nur für das iPhone 15 interessieren, uninteressant und würden kaum beachtet.

In den letzten Jahren hat Apple deshalb oft im Oktober ein zweites Event veranstaltet, wo neben neuen Macs auch neue iPad Pro vorgestellt wurden. Die neuen Air-Modelle werden aber wohl nur einen neuen schnelleren M3-Chip erhalten – auch das Modell mit 15-Zoll.

Unwahrscheinlich: iMac 24-Zoll

Was oben für die Macbook Air ausgeführt wurde, gilt auch für einen neuen iMac 24-Zoll: Vermutlich gibt es bald ein neues Modell mit M3-Chip, allerdings wird dies nicht zusammen mit dem neuen iPhone 15 vorgestellt.

Sehr unwahrscheinlich: Neue Macbook Pro 14- und 16-Zoll und Mac Studio

Die Macbook Pro 14- und 16-Zoll und das Mac Studio wurden gerade erst im Januar mit neuen Chips aktualisiert, so schnell wird es keine neuen Modelle geben. Man darf nicht vergessen, dass sich die M2 Pro-, M2 Max- und Ultra-Chips stark von den einfachen M2-Chips unterscheiden. Auch ein neuer Mac Mini M2 Pro wird wohl noch bis 2024 auf sich warten lassen.

Sehr unwahrscheinlich: Neuer iMac 32-Zoll

Aktuell gibt es nur noch einen iMac mit 24-Zoll-Bildschirm, ein größerer iMac wird von vielen Mac-Anwendern sehnlichst erwartet. Leider scheint Apple hier vorerst kein solches Modell zu planen, Mark Gurman erwartet ein solches Modell frühestens Ende 2024 oder noch später.

Über die Keynote werden wir natürlich live berichten.