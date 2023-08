Am Firmen-Mac ohne Passwort anmelden: Microsoft Entra-ID Single Sign-On kommt auf macOS

Microsoft ist nach wie vor Platzhirsch, was Unternehmenssoftware angeht. Der Hersteller ignoriert macOS jedoch nicht völlig und will die Interoperabilität zwischen dem Mac und Microsoft-Programmen für Unternehmen zu verbessern. Erst diese Woche hat Microsoft zum Beispiel angekündigt, dass es Platform Single Sign-On (SSO) für Macs in Unternehmen mit Microsoft Entra-ID anbieten wird.

Entra-ID (das Azure Active Directory ersetzt) ist eine Plattform für das Identitäts- und Zugriffsmanagement von Kunden. In einem Blog-Beitrag schrieb Microsoft Senior Product Manager Brian Melton-Grace, dass man sich mit einem kryptografischen Schlüssel bei Entra-ID anmeldet, wenn Touch-ID zur Anmeldung an einem Mac verwendet wird. “Es werden Phishing-resistente Anmeldedaten eingesetzt, die auf der Technologie basieren, die wir für Windows Hello for Business verwenden, und die von der Apple-Hardware unterstützt werden,” schrieb Melton-Grace. “Das spart Ihrem Unternehmen Geld, da Sie keine Sicherheitsschlüssel oder andere Geräte mehr benötigen.”

Mit Platform SSO bleiben die Sicherheitsanmeldeinformationen aktiv und ermöglichen den Nutzern den Zugriff auf die Software für die Arbeit, Unternehmen können jedoch ihr lokales Account-Passwort und ihre Entra-ID-Passwörter synchronisieren, sodass die Anwender nur eine einzige Anmeldeinformation auf ihrem macOS-Gerät benötigen.” Admins werden auch in der Lage sein, die Endbenutzer-Authentifizierung mit einer Phishing-resistenten Anmeldeinformation oder einem herkömmlichen Passwort zu konfigurieren.

Microsoft bietet eine private Vorschau von Platform SSO für ausgewählte Kunden an, die später in einer öffentlichen Beta erscheint. Laut Microsoft ist Single Sign On für Macs ab mit den Betriebssystemen ab macOS Ventura kompatibel.

Wow Macs will finally be real computers https://t.co/N7ese4VG2q — SwiftOnSecurity (@SwiftOnSecurity) August 30, 2023

Microsoft empfiehlt Administratoren, das Microsoft Enterprise SSO Plug-in für Apple-Geräte zu implementieren, um sich auf Platform SSO vorzubereiten. Außerdem müssen sich Ensure-Benutzer für die Multifaktor-Authentifizierung mit Microsoft Entra ID registrieren.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei unserer Schwesterpublikation “Macworld” und wurde aus dem Englischen übersetzt.

