Microsoft stellt Visual Studio für Mac ein – was Entwickler jetzt tun können

Microsoft hat in einem Blogpost angekündigt, Visual Studio für den Mac einzustellen. Der Hersteller wird noch bis Ende August 2024 die Software mit den nötigen Sicherheitsupdates und Aktualisierungen für neue macOS-Versionen versorgen, ab dem 31. August 2024 kann man Visual Studio als eingestellte App für Abonnenten über my.visualstudio.com herunterladen.

Apple Mac Studio (M2 Ultra, 2023) Preis beim Test: $3,999 Aktuell bester Preis:

Microsofts Entscheidung, die native Entwicklerumgebung für .NET und C# auf dem Mac einzustellen, hat Nutzer der Software sehr enttäuscht. Vorgestellt wurde die Umgebung im Mai 2017. Diese erlaubte es, Windows-native Programme auf dem Mac zu entwickeln. Ein verbreitetes Einsatzszenario war, dass der Entwickler ein Projekt auf einem Windows-Rechner begann und Änderungen oder Erweiterungen auf einem Mac vornahm, etwa dem zu Hause. Dazu hat Microsoft im vergangenen Jahr Visual Studio für Mac grundlegend überarbeitet und sogar eine Universal-Binary-Version herausgebracht, die nativ auf Apple-Silicon-Macs läuft.

Auf dem Mac nur noch virtualisiert

Als Alternative weist der Hersteller auf die Möglichkeit hin, Visual Studio für Windows in einer virtualisierten Umgebung wie Parallels Desktop auf dem Mac zu verwenden. Alternativ können Mac-Besitzer Visual Studio für Windows in einer Cloud-basierten Virtualisierung nutzen. In den Kommentaren zur Ankündigung preisen jedoch die Entwickler das Konkurrenzprodukt von Jetbrains, Rider. Der Hersteller hat auf die Ankündigung von Microsoft auf Twitter reagiert und bereits eigene Lösung als Alternative angepriesen. Rider kostet im Abo 14,90 Euro pro Monat bei einer monatlichen Zahlung oder 149 Euro pro Jahr bei einer jährlichen Zahlung.