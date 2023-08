iPhone 15 in den Startlöchern – So viel kosten iPhone 14 & Co. noch

Die moderne Aschenputtel-Story geht so: Sobald Apple neue iPhone-Generation vorstellt, werden die Vorgängergeräte zu Ziegelsteinen und lösen sich in Luft auf. Nein, so krass wird es natürlich nicht sein, aber die neuen Geräte wecken natürlich Begierde, was sich auf die Preise der Vorgänger auswirkt. Man kann schon jetzt mit Sicherheit voraussagen, dass ab dem 12. September die Preise für iPhone 14 & Co. fallen werden, einfach aus dem Grund, weil Apple im eigenen Store sie ebenfalls reduzieren wird.

Ein paar Wochen vor der Vorstellung ist eigentlich der beste Zeitpunkt, den Vorgänger zu verkaufen, um das neue Modell zu finanzieren, sobald es sich bestellen lässt – in diese, Jahr vermutlich ab dem 15. September. Von Kleinanzeigen.de haben wir Daten zu drei Generationen iPhones (12, 13 und 14) erhalten, um zu schauen, wie sich diese im Laufe der Zeit entwickeln. Bei den Preisen handelt es sich um die Medianpreise, es handelt sich also um Beiträge aus der Mitte der Tabelle aller angegebenen Preise für das jeweilige Modell. Die Medianpreisen für 2023 sind vom Stand Ende Juli 2023.

An den Preisentwicklungen der letzten Jahre beim iPhone 13 und iPhone 12 kann man folgende Regelmäßigkeiten feststellen: Ein iPhone-Modell verliert von Jahr zu Jahr etwas mehr als zwanzig Prozent von seinem Verkaufswert, eine Ausnahme bilden nur die Preise für iPhones 12 in den Jahren 2022 bis 2023 – der Preisverfall ist hier deutlich niedriger, lediglich um 12 Prozent. Das kann man mit der allgemeinen Verteuerung der Apple-Geräte im Herbst 2022 erklären. Bei der Vorstellung der Serie iPhone 14 im vergangenen Jahr hat Apple den Euro-Preis kräftig angehoben, einige iPhone-13-Modelle kosteten kurze Zeit danach sogar mehr als noch im August davor!

Bei den iPhones 14 ist der Preisverfall hingegen (noch) nicht so kräftig, im Schnitt haben sich die Preise im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent reduziert. Am wenigsten hat das iPhone 14 verloren – wahrscheinlich aus dem Grund, bereits das günstigste Angebot im Portfolio zu sein.

Erstaunlich aber wahr, das iPhone 14 Pro hat eine Bruchlandung erlitten: Bereits 2022 hatten die Inhaber Schwierigkeiten das Modell zu verkaufen und mussten es noch billiger als das normale iPhone 14 anbieten. Vergleicht man die Entwicklung mit den Marktpreisen für das iPhone 13 Mini, lässt sich feststellen, dass das kleine Modell doch nicht so ein großer Flop war, wie manche Berichte das suggerierten.

Zwar haben sich die Preise für die kleinen Modelle reduziert, blieben aber im Bereich des Normalen, was die Durchschnittszahlen im Vergleich zu den anderen Modellen betrifft. Auch war der Abstand zum normalen iPhone 13 im Rahmen des Erwarteten, nur im Herbst 2021 war die Lage etwas schief: auf Ebay Kleinanzeigen waren die Preise für das iPhone 13 deutlich höher als bei Apple selbst (1.182 Euro vs. 899 Euro). Der wahrscheinlichste Grund dafür: die neuen iPhones waren im Herbst 2021 hoffnungslos ausverkauft, daran haben einige findige Marktbeobachter gut verdient.

Fazit: Die Preise für das jeweilige iPhone-Modell bei Kleinanzeigen sind ein gutes Barometer, wie beliebt oder unbeliebt das jeweilige Modell ist. Auch kann man damit abschätzen, wie viel Wert ein iPhone von Jahr zu Jahr verliert, nämlich im Schnitt etwas mehr als 20 Prozent. Anhand dieser Zahlen kann man sich recht gut orientieren, was man für das eigene Gerät noch verlangen kann oder was ein Vorgängermodell noch kosten kann, falls man beim iPhone-Kauf sparen möchte.

Aktuell bester Preis: iPhone 14 Pro 128 GB Dunkellila