Apple Pro Display XDR und Zubehör ausverkauft – neue Generation im Anmarsch

Vor knapp vier Jahren hat Apple zusammen mit dem Mac Pro noch das neue Pro Display XDR vorgestellt. Der Bildschirm kostet in der Standard-Konfiguration 5.499 Euro, der Ständer dafür war im Preis nicht inbegriffen, was damals eine Welle der Empörung hervorgerufen hat.

Nun ist der Pro Stand, wie Apple sein Zubehör im Apple Store nennt, dort vergriffen. Laut 9to5mac ist in den USA der Ständer gar nicht im Handel bei Apple verfügbar. In Deutschland muss man sich rund drei Wochen beim Versand gedulden, hat man jedoch einen Apple Store in der Nähe, kann man das Zubehör schon heute abholen.

Auch anderes Zubehör fürs Display, etwa der Vesa Mount Adapter für 219 Euro, weist im deutschen Apple Store die gleichen Lieferzeiten auf: Beim Kauf kann man den Adapter heute in der Rosenstraße in München abholen, per Post kann es im schlimmsten Fall auch bis zum 28. September dauern. Bei den eigentlichen Displays in den beiden Varianten – mit dem Standard- oder Nanotexturglas – ist die Situation noch brisanter.

Kauft man den Bildschirm heute, muss man auf jeden Fall bis zum 21. September warten, dann erhalten die Kunden den Bildschirm per Post. Direkt vor Ort in einem Apple Store ist das Display erst am 28. September verfügbar.

Was das bedeuten könnte

Nicht immer sind ausverkaufte Geräte ein Hinweis auf die Einstellung der Produktlinie oder auf die nächste Generation. So können Airtags im Sommer gerne mal schwer verfügbar sein, diese Situation ist saisonal bedingt: Urlauber statten sich mit Apples Tracker aus, um das Fluggepäck nachzuverfolgen. Im Januar haben wir darüber berichtet, dass die Airpods Max vergriffen oder schwer lieferbar waren. Danach ist weder eine neue Generation noch neue Farben dazu gekommen. Der Grund war wohl, dass Apples große Kopfhörer zu einem (schnelllebigen) Trend auf Tiktok geworden sind; jeder wollte sie plötzlich haben, weshalb sie kurzfristig aus den Regalen verschwanden.

Beim Pro Display XDR und dessen Zubehör ist die Erklärung wahrscheinlich eine andere. Uns ist nichts über einen Trend bekannt, sei es auf Tiktok oder Youtube. Die neuesten Youtube-Videos zu dem Thema sind mindestens ein Jahr alt. Dazu ist es bezeichnend, dass zusammen mit dem Pro Display XDR auch das gesamte Zubehör plötzlich vergriffen ist.

Apple hat den neuen Bildschirm zwar mit dem letzten Intel-Mac Pro vorgestellt, doch die Einstellung seines letzten Intel-Macs mit Erscheinen des Nachfolgers mit dem M-Chip ist noch kein Grund, auch das Zubehör einzustampfen. Schließlich ist der Bildschirm mit neueren Rechnern wie dem Mac Studio oder der iMac 24 Zoll kompatibel.

Die Antwort auf die Frage, warum das aktuelle Pro Display XDR nur verzögert lieferbar ist, könnte die Kompatibilitätsliste mit den Macs liefern. Bei der englischen Variante der Tech-Specs-Seite fehlt in der Kompatibilitätsliste der neuere Mac Pro aus dem Jahr 2023. Bei der deutschen Variante der gleichen Seite – alle M2-Macs. Zwar preist Apple nach wie vor beim Kauf eines Macs Pro sein Pro Display XDR an, die sporadische Pflege der entsprechenden Webseiten kann darauf hinweisen, dass neue Modelle im Anflug sind.

