iPhone 14 (Pro) mit Vertrag – die günstigsten Tarife im Überblick

Am 12. September zeigt Apple das iPhone 15 und gerade jetzt ist die ideale Zeit, in ein neues iPhone 14 zu investieren – schließlich ist auch die aktuelle iPhone-Generation nicht nur ausreichend, sondern wirklich sehr, sehr gut.

Kurz vor der Vorstellung der neuen Generation müssen Händler und Mobilfunkanbieter Platz für neue Geräte schaffen, weshalb die vier verschiedenen iPhone-14-Modelle günstiger sind denn je.

Falls Sie keine 1.000 Euro auf einen Schlag ausgeben und den Betrag lieber stückeln möchten, bietet sich die Vertragsoption an. Über ein Bundle mit iPhone und Tarif können Sie Ihr iPhone bequem über einen längeren Zeitraum abbezahlen und dabei noch von attraktiven Tarifoptionen profitieren – beispielsweise mit All-Net-Flats oder großem Datenvolumen.

Wir haben einen Überblick mit den besten Tarifen für Sie erstellt, geordnet nach dem iPhone-Modell, das Sie haben möchten. Sie möchten ein iPhone ohne Tarif kaufen? Hier finden Sie aktuelle Angebote: die besten iPhone-Angebote.

Tarife mit iPhone 14

Das normale iPhone 14 (hier im Test) eignet sich auch jetzt noch perfekt für Menschen, die einfach nur ein solides neues iPhone brauchen, weniger Wert auf den neuesten Schnickschnack legen und lieber ein paar Euro sparen möchten. Denn seien wir ehrlich: So viele bahnbrechende Unterschiede gibt es heutzutage nicht mehr zwischen zwei Generationen. Mit einem gewöhnlichen iPhone 14 fahren Sie daher noch die nächsten paar Jahre gut und können nach Ablauf des Vertrags ein ordentliches Upgrade auf die überübernächste Generation machen.

Tarife mit iPhone 14 Plus

Was für das normale iPhone 14 gilt, gilt auch fürs iPhone 14 Plus, mit dem Unterschied, dass das 14 Plus deutlich größer ist. Wenn Sie ein iPhone mit großem Bildschirm suchen, darüber hinaus aber keine nennenswerten Ansprüche haben, sollten Sie sich die folgenden Tarife ansehen. Technisch sind die beiden Geräte praktisch identisch.

Tarife mit iPhone 14 Pro

Das iPhone 14 Pro (hier im Test): Wenn Sie ein bisschen mehr vom gewissen Etwas suchen und ein normales iPhone für Sie nicht in die Tüte kommt – sei es, weil Sie die zusätzliche Kamera haben möchten oder die Dynamic Island. Es ist nicht umsonst das Flaggschiff der Reihe.

Tarife mit iPhone 14 Pro Max

Das iPhone 14 Pro Max verhält sich zum iPhone 14 Pro wie das iPhone 14 Plus zum iPhone 14 – in erster Linie ist es einfach nur größer. Sie profitieren von einem gigantischen, wunderschönen Bildschirm und einer längeren Akkulaufzeit als beim kleinen Pro-Modell.

