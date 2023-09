Dank Airtag: Polizei findet gestohlenes Auto, Drogen und Waffen

Der Airtag ist wohl Apples am meisten unterschätzes Produkt. Im Vergleich zum restlichen Portfolio sind sie recht preiswert (aktuell sind sie bei Amazon rund 17 Prozent günstiger), doch im besten Fall muss man die smarten Tracker niemals nutzen. Dabei sind sie sehr nützlich: Sie eignen sich nicht nur als stylischer Schlüsselanhänger, sondern auch, um die Lügen der Fluggesellschaften aufzudecken.

Airtags: Dein Freund und Helfer

Airtags haben sich in der Vergangenheit bereits des Öfteren als nützliches Hilfsmittel für die Polizei herausgestellt. Immer wieder hört man von Fällen, wie die Polizei dank der Tracker gestohlene Autos aufspüren und den Besitzern zubringen kann. So erneut geschehen in Nashville im US-amerikanischen Bundesstaat Tennessee.

Wie 9to5Mac berichtet, gelang der Nashville Police aufgrund der Airtags ein besonders lohnenswerter Fang. Am 3. August wurde das Auto – ein 2016er Dodge Charger – eines Opfers gestohlen, das daraufhin der Polizei den Vorfall meldete. Glücklicherweise hatte der Mann in seinem gestohlenen Wagen einen Airtag platziert, weshalb die Polizei die Spur über die „Wo ist?“-App aufnehmen und das Fahrzeug letztendlich via Helikopter aufspüren konnten.

Airtags 2: Was Apple unbedingt verbessern muss

Der Täter konnte daraufhin verhaftet werden, er wurde zudem wegen unbefugter Benutzung eines Fahrzeugs und Fahrzeugdiebstahls angeklagt. Die Kaution beträgt mehr als 28.000 US-Dollar, laut der Polizei könne der Angeklagte derzeit jedoch nicht entlassen werden.

Aus einem Radio-Bericht des Senders WSMC4 geht zudem hervor, dass der Täter „zum Zeitpunkt seiner Verhaftung einen braunen Rucksack bei sich hatte, in dem sich ein Schraubenzieher, ein Fahrzeugschlüsselanhänger und ein Gerät zur Umprogrammierung von Fahrzeugschlüsseln befanden. Eine Handfeuerwaffe, 49 Gramm Marihuana, eine Digitalwaage und zahlreiche kleine Plastiktütchen wurden laut Polizei ebenfalls [beim Täter] gefunden.

Dieser Fall ist ein weiteres Beispiel dafür, warum jeder Airtags braucht.