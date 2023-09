Die besten smarten Schreibtischlampen 2023

Nur selten wird Schreibtischlampen besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt. Eine Ausnahme ist Pixars Lampe „Luxo Jr.“, die als Teil des Logos berühmt geworden ist. Obwohl sie auf fast jedem Schreibtisch zur Grundausstattung gehören, Platz und Strom verbrauchen, werden Schreibtischlampen nur selten hinterfragt.

Wir zeigen, welche modernen Lösungen und Innovationen es gibt und welche sich lohnen.

Die besten Schreibtischlampen

Xiaomi Mi Smart LED 1S Schreibtischlampe

Xiaomi

Den Anfang macht die LED Schreibtischlampe des chinesischen Herstellers Xiaomi. Mit einem schlichten und zugleich eleganten Design benötigt diese Lampe nur sehr wenig Platz auf dem Schreibtisch. Braucht man sie länger nicht, lässt sich die Licht spendende LED-Leiste einklappen, was für noch kompaktere Abmessungen sorgt.

Sowohl die Farbtemperatur als auch die Helligkeit lassen sich über einen Drehregler komfortabel einstellen. Alternativ kann die Lampe auch in Apple Home eingebunden oder über eine App gesteuert werden. Ziemlich smart für eine Schreibtischlampe – doch es geht auch noch besser.

LASTAR Z Smart LED-Schreibtischlampe 18W

LASTAR

Die smarte Schreibtischlampe von „Lastar“ überzeugt mit vielen interessanten Features. Besonders gefallen hat uns der Sockel, der auch als kabellose 10-Watt-Ladestation verwendet werden kann. Zusätzlich verfügt die Lampe über einen seitlichen USB-Anschluss, der als weitere Stromquelle zur Verfügung steht. Ein LED-Display, auf dem die Raumtemperatur, die aktuelle Uhrzeit und das Datum angezeigt wird, untermauert den smarten Anspruch – ob das nun sinnvoll oder eine Spielerei ist, muss jeder selbst beurteilen.

Auch die „Lastar“ lässt sich bei Bedarf platzsparend zusammenklappen. Farbtemperatur und Lichtintensität lassen sich in jeweils fünf Stufen über ein berührungsempfindliches Bedienfeld am Sockel einstellen. Eine Memory-Funktion sorgt dafür, dass die letzte Einstellung beim Einschalten beibehalten wird. Auf eine Steuerung per App oder Sprachassistent muss hier allerdings verzichtet werden.

Angeboten wird diese Lampe in der Regel für 43 Euro, ist bei Amazon aber fast durchgehend als Angebot gekennzeichnet und 15 Prozent günstiger zu haben, also für rund 37 Euro.

LASTAR smarte LED-Schreibtischlampe 12W

Wer auf das Display und die Funktion zum kabellosen Laden verzichten kann, erhält mit der weißen und rund 30 % günstigeren Ausführung eine interessante Alternative. Bedienung und Design sind größtenteils identisch – durch die entfallene Komponente zum kabellosen Laden bietet der schicke weiße Sockel hier noch Platz für eine Dimmleiste, die bei diesem Modell sogar sieben unterschiedliche Helligkeitsstufen umfasst.

BenQ Screen Bar Monitorlampe

BenQ

Noch platzsparender ist die Screen-Bar von BenQ. Smart ist hier vor allem die Halterung, mit der sich die Leiste an nahezu jedem Bildschirm fixieren lässt. Vor dem Kauf sollte jedoch sichergestellt werden, dass die obere Bildschirmkante keine Kameralinsen-Aussparung oder ähnliches beinhaltet, da diese bei zentraler Montage von der Halterung verdeckt werden könnte.

Über ein USB-A Kabel wird die LED-Leiste mit Strom versorgt. Über zwei Tasten auf dem kompakten Aluminiumgehäuse werden die Farbtemperatur und die Helligkeit justiert. Alternativ lässt sich über eine weitere Taste die automatische Helligkeitsregelung aktivieren, die das Licht mithilfe eines Helligkeitssensors an das jeweilige Umgebungslicht anpasst.

BenQ Screen Bar Plus Monitorlampe

Alternativ gibt es die Screen Bar auch in einer (teureren) „Plus“-Ausführung: Das Gehäuse kommt hier in einem edlen, dunkelgrauen Metallgehäuse und die Steuerelemente, einschließlich des Lichtsensors, werden auf einen separaten Puck ausgelagert, der per Kabel mit der Lampe verbunden wird und auf dem Schreibtisch liegt. Dadurch muss man nicht immer nach oben zur Lampe greifen, um etwas zu verstellen.

Eyocean LED-Schreibtischlampe

Eyeocean

Für alle, die eine möglichst breite Ausleuchtung des Schreibtischs benötigen, weil sie beispielsweise mit mehreren Bildschirmen arbeiten, bietet sich die Lösung von Eyocean an. Eine 80 cm breite Lichtleiste sorgt für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung. Auch hier ist ein Helligkeitssensor verbaut, der auf Wunsch eine automatisierte Anpassung der Leuchtintensität vornimmt.

Alternativ lässt sich die Helligkeit, ebenso wie die Farbtemperatur, über eine Touch-Steuerung vornehmen. Die Konstruktion überzeugt durch ein zielgerichtetes Licht, das die Bildschirmfläche explizit ausspart und nicht blendet. Fixiert an der hinteren Schreibtischkante ist die Lampe trotz ihrer beeindruckend breiten Ausleuchtung äußerst platzsparend konzipiert.

Die breite Schreibtischlampe kostet bei Amazon in der Regel 60 Euro, allerdings gibt es regelmäßig Coupons, mit denen Sie 15 Prozent sparen können.