Was bedeutet die Option „Mehr Daten über 5G erlauben“ auf dem iPhone?

Als Apple im Oktober 2020 die iPhone-12-Serie unter dem Motto „Hi, Speed!“ vorstellte, war unter anderem eine Option neu, die das Nutzererlebnis im WLAN verbessert. Wenn Ihr Mobilfunktarif Ihnen auch Zugang zu einem 5G-Netzwerk mit höherem Durchsatz bietet, können Sie diese höhere Bandbreite zusätzlich nutzen. Sie können diese Option etwa aktivieren, um Facetime-Gespräche mit höherer Bild- und Tonqualität zu führen, wenn im WLAN nur eine geringere Auflösung verfügbar ist.

Auf einem iPhone 12 oder höher und iPads mit 5G (ab iPad Pro 2021), finden Sie in den Einstellungen die Option „Mehr Daten über 5G erlauben“ unter Mobilfunk > Datenoptionen > Datenmodus. Bei einigen Mobilfunkanbietern ist diese Option möglicherweise standardmäßig aktiviert, wenn Sie einen Tarif mit unbegrenzter Nutzung haben. Diese Option befindet sich möglicherweise auch unter Einstellungen > Mobilfunk > Mobile Daten oder ist in den Einstellungen eines Anbieters versteckt, wenn Sie eine SIM und eine eSIM oder zwei eSIMs installiert haben.

Vielleicht haben Sie diese Funktion schon längst bemerkt. Ich habe sie jedoch erst vor kurzem entdeckt, als Apple die Funktion still und heimlich aktualisiert hat, ohne die Erklärung ihrer Funktionsweise in den Einstellungen zu ändern oder sie als neues Feature einzuführen.

Datennutzung und -qualität fasst iOS jetzt in einer einzigen Einstellungsgruppe zusammen, was insbesondere für Videos und Downloads von Bedeutung ist. Wenn „Mehr Daten über 5G erlauben“ aktiviert ist, kann Ihr Gerät für Facetime in höherer Qualität, für hochauflösende Inhalte zum Streamen von Videos über die TV-App, für alle Musik und Videos, die über die Musik-App abgespielt werden, für Systemaktualisierungen und für automatische iCloud-Backups von WLAN auf 5G umschalten. Apps von Drittanbietern können bei aktivierter Option ebenfalls 5G für höhere Bandbreiten nutzen.

Die Option „Mehr Daten über 5G erlauben“ wählt die beste Qualität für Ihren Tarif und Ihr WLAN aus. Macwelt

Was entscheidet, über welche Verbindung die Daten fließen? Wenn Sie sich in einem unsicheren WLAN befinden, einem Netzwerk, für das kein Kennwort erforderlich ist, oder einem Netzwerk, das Sie nur selten nutzen, kann Ihr Gerät zu 5G wechseln.

Bei den beiden anderen Optionen wird die WLAN-Nutzung überhaupt nicht berücksichtigt: Es handelt sich um eine binäre Wahl zwischen Standard- und Datensparmodus:

Der Datensparmodus reduziert die Datennutzung im Mobilfunknetz, indem automatische Downloads und viele Hintergrundaufgaben angehalten werden. (Sie können den Datensparmodus auch als Option in einem WLAN einstellen.)

Standard ist ein „normaler“ Modus, der im Wesentlichen dem entspricht, was wir seit vielen Jahren mit einem iPhone oder iPad über das Mobilfunknetz erleben. Videostreaming und Facetime werden auf „Standardqualität“ gedrosselt, ein zweideutiger Begriff, der nur im Gegensatz zu der angeblich höheren Qualität über 5G- oder leistungsstarke WLANs mit Hochgeschwindigkeits-Internet sinnvoll ist.

Hat Ihr iPhone oder iPad in einem gegebenen Netzwerk sich dazu entschlossen, 5G anstatt WLAN zu nutzen, wird es immer wieder auf diese Option zurückgreifen. Sie können dies aber wieder unterbinden. Klicken Sie dabei in der Einstellung „WLAN“ auf das Symbol mit dem kleinen „i“ im Kreis, um weitere Informationen zum Netz zu bekommen. Falls schon einmal 5G zum Einsatz kam, sehen Sie dort einen Schalter „WLAN für Internet verwenden“. Wenn Sie diesen aktivieren, bleibt das Gerät im lokalen Netz und nutzt keine mobilen Daten.

Alle drei oben genannten Optionen unterscheiden sich von der WLAN-Unterstützung, die Sie ganz unten unter Einstellungen > Mobilfunk finden. Diese nutzt jede Mobilfunkgeneration für einen Daten-Boost – jedoch nur, wenn Sie mit einem schlecht funktionierenden WLAN verbunden sind.