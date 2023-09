Mophie: Magnetischer Vent Mount im Test – hält das iPhone im Auto richtig fest

Auf einen Blick Pro Sicherer Halt im Auto

drehbar in Hoch- und Querformat

unkomplizierte Montage Kontra Version mit Magsafe-Laden deutlich teurer Fazit Wer das iPhone im Auto sicher montiert haben, es aber samt Halterung schnell und unkompliziert wieder entfernen möchte, bekommt mit dem Vent Mount von Mophie eine solide Halterung. Per Magsafe laden kostet dann aber extra.

Etwas ältere Autos haben keine Möglichkeit, Carplay zu nutzen. Selbst einige Nachrüstlösungen wie das Carpuride helfen nur bedingt weiter, hat etwa das Autoradio keinen Aux-Eingang – wie in unserem Hochdachkombi des Baujahres 2008.

Nun ist der Bildschirm des iPhone 14 Pro groß genug, um es im Auto dank Apple Maps als Navi zu benutzen. Dank Siri können Sie auch mit dem Gerät sprechen, denn Sie wissen ja, während der Fahrt darf und sollte man es nicht in die Hand nehmen.

iPhone 14 Pro bei Amazon ansehen

Lösungen, die eine Halterung an die Windschutzscheibe per Saugnapf anhaften, können einerseits das Problem bereiten, nicht fest genug zu sitzen und in der nächsten Kurve abzufallen. Oder sie haften so stark, dass man den Saugnapf nur noch mit dosierter Gewalt wieder abbekommt.

Zwei Varianten mit starken Magneten

Mophies Vent Mount umgeht dieses Problem, in dem man ihn an ein Lüftungsgitter montiert. Der Hersteller bietet dabei zwei Varianten mit Magneten an: Die günstigere (UVP 44,95 Euro) bietet dem iPhone ab Baureihe 12 sicheren Halt, die Variante mit Magsafe-Charger lädt das iPhone auch noch unterwegs, wenn die Halterung mit der 12-Volt-Steckdose im Auto verbunden ist.

Mophie verspricht hier eine Ladeleistung von 15 Watt. Beide Halterungen gibt es bei Apple im Store zu kaufen oder im Shop der Mophie-Mutter Zagg. Interessanterweise ist der von uns getestete Vent Mount im Apple Store derzeit deutlich reduziert und kostet nur 32,95 Euro.

Peter Müller

Wir haben die magnetische Halterung ohne Ladegerät ausprobiert, unser iPhone 14 Pro ist noch bei bester Akkugesundheit und käme auf längeren Strecken zwischendrin per Kabel und USB-Adapter an die Steckdose im Cockpit.

Die Montage am Lüftungsgitter unseres Renaults ist wie versprochen simpel: Einhaken und an der Halterung den Haken festdrehen: Sitzt, wackelt nicht und hat weiter Luft. Das iPhone hält fest an der runden magnetischen Fläche, wir haben es zur Sicherheit aber aus seiner Magsafe-Hülle genommen, die Haftwirkung ist dadurch optimal.

Ohne großen Widerstand lässt sich das iPhone vom Hochformat ins Querformat drehen und wieder zurück. In der gewählten Position bleibt das Smartphone aber stabil positioniert und gewährt bei der Navigation einen raschen Seitenblick zur Orientierung. Auch können wir die Halterung leicht wieder abnehmen und etwa in einem anderen Fahrzeug montieren.

Peter Müller

Fazit

Für unkomplizierter Montage an (Lüftungs)gittern im Fahrzeug oder anderswo ist das Mophie Vent Mount der Empfehlung wert. Über die Magsafe-Variante können wir keine Aussage treffen, halten sie aber wegen des ohnehin irgendwie störenden Kabels von der Steckdose zum Gerät für weitgehend verzichtbar.