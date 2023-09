Kabellose Kopfhörer sind mittlerweile Standard, da Bluetooth nicht nur praktisch ist, sondern Apple auch die Audiobuchse bei der iPhone-Reihe abgeschafft hat. Für die meisten ist der Unterschied in der Klangqualität zu kabelgebundenen Kopfhörern ohnehin nicht spürbar.

Der Markt ist riesig, weshalb wir hier die besten kabellosen In-Ear-Kopfhörer zusammengefasst haben, die wir für iPhone, iPad, Apple Watch und Macs getestet haben. Das ist auch der Grund, warum die Airpods Max nicht auf dieser Liste erscheinen: Wir möchten uns explizit auf die verschiedenen In-Ear-Kopfhörer beschränken.

Die besten kabellosen Kopfhörer

1. Sony WF-1000XM5 Pro Die bestklingenden In-Ear-Kopfhörer überhaupt

Unglaubliche aktive Geräuschunterdrückung

Clevere Smart-Funktionen

Hi-Res-Unterstützung (nur Android) Kontra Fummelige Lautstärkeregelung an den Kopfhörern

Lösen sich gelegentlich

Gelegentliche Verbindungsprobleme Preis beim Test: $299.99 Aktuell bester Preis: Die Sony WF-1000XM5 haben ein besseres Design, eine bessere Passform, eine längere Akkulaufzeit und einen besseren Klang als ihr Vorgänger (die WF-1000XM4 weiter unten). Wir freuen uns, dass es eine vierte Größe mit extra kleinen Ohrstöpseln gibt. Jede Größe besteht aus Polyurethanschaum und nicht aus Silikon, was eine luftdichte Abdichtung im Ohr gewährleistet. Die Ohrstöpsel bestehen aus glänzendem Kunststoff, die berührungsempfindliche Außenseite ist matt, ebenso wie die kompakte Ladeschale. Die Hörer sind nach IPX4 spritzwassergeschützt, das Ladecase jedoch nicht. Sie können den berührungsempfindlichen Bereich antippen oder gedrückt halten, um etwa die Wiedergabe anzuhalten oder zu starten, die Geräuschunterdrückung zu aktivieren oder die Lautstärke zu ändern. Leider kann man zum Ändern der Lautstärke nicht wischen. Man muss viermal links tippen, um die Lautstärke zu verringern und viermal rechts, um sie zu erhöhen – was nicht sehr intuitiv ist. Die WF-1000XM5 liefern einen unglaublich vollen, klaren, detaillierten und ausgewogenen Klang und haben einen außergewöhnlich guten Audiobereich. Audiodaten geben sie mit den üblichen SDC- oder AAC-Codecs wieder, aber die beste Klangqualität erhalten Sie, wenn Sie ein Android-Handy verwenden – iPhones unterstützen Sonys Hi-Res-Codec LDAC nicht. Dennoch sind die XM5 einfach so gut, dass sie auch bei Spotify-Streams mit Standard-Bitrate überzeugen. Wie sich die Sony WF-1000XM5 im Detail gegen die Apple Airpods Pro 2 (s. unten) schlagen, können Sie in unserem Direktvergleich nachlesen: Airpods Pro 2 vs. Sony WF-1000XM5 – welche In-Ear-Kopfhörer sind die besten fürs iPhone? Sony WF-1000XM5 bei Amazon ansehen Lesen Sie unseren Test: Sony WF-1000XM5 2. Apple Airpods Pro (2. Generation) Pro Fantastische Klangqualität

Gutes Noise Cancelling

Exzellenter Transparenzmodus

Neue Funktionen im Ladecase

Gute Akkulaufzeit Kontra Es gibt viele Kopfhörer mit besserem Klang

Kein LE-Audio, Lossless, oder Hi-Res-Audio

Steuerung an den Stielen ist immer noch keine gute Idee Preis beim Test: $249 Aktuell bester Preis: Bei den Airpods Pro der zweiten Generation gibt es ein paar kleinere äußere Änderungen, aber die meisten Änderungen finden sich im Inneren. Die Ladehülle hat jetzt eine kleine Metallöse, obwohl Apple eigentlich keine Schlüsselbänder verkauft. An der Unterseite des Gehäuses befindet sich ein Lautsprecher, der einen Ton von sich geben können, wenn man die Airpods sucht. Bei den ursprünglichen Airpods Pro fehlte eine einfache Möglichkeit, die Lautstärke zu regeln. Die zweite Generation führt dies in Form von Wischgesten am Stiel ein. Ein Wischen nach oben oder unten ändert die Lautstärke. Der H2-Chip in den Airpods Pro von 2022 ermöglicht eine adaptive Transparenz, eine verbesserte Form des ursprünglichen Transparenzmodus des Originalmodells. In diesem Modus können Sie wählen, ob Sie Dinge in Ihrer Umgebung hören möchten, aber Sie werden davon nicht betäubt. In unseren Tests blockierten die Airpods Pro 2 mehr Außengeräusche als die Originale. Wir waren beeindruckt, wie viel besser die neue zweite Generation der Airpods Pro im Vergleich zur ersten Generation klingt. Die Klarheit und Schärfe wurde verbessert und die Basswiedergabe ist deutlich besser. Die Akkulaufzeit ist länger als bei den ursprünglichen Airpods Pro und zusätzlich zum Lightning-Anschluss und anderen kabellosen Lademethoden können Sie nun auch das Ladegerät der Apple Watch verwenden. Wie das erste Modell bieten die Airpods Pro 2 Spatial Audio mit Head Tracking, Conversation Boost zur Verstärkung von Sprache in die Richtung, in die Sie schauen, One-Tap-Pairing, Audio-Sharing mit einem anderen Paar Airpods (oder Beats), schnelles Umschalten auf andere Apple-Geräte, bei denen Ihre Apple-ID angemeldet ist, und Freisprechen mit Siri. Airpods Pro 2 bei Amazon ansehen Lesen Sie unseren Test: Apple AirPods Pro (2nd generation) 3. Beats Studio Buds+ Pro Schönes, transparentes Design (andere Farben verfügbar)

Verbesserte Klangqualität und Geräuschunterdrückung

Gute Akkulaufzeit

Attraktiver Preis Kontra Klingen nicht so gut wie die Airpods Pro

Manche Features des Apple-Ökosystems fehlen

Kein kabelloses Laden Preis beim Test: $169.99 Aktuell bester Preis: Die neuen Beats Studio Buds+ von 2023 verbessern die Originale und übertreffen die Airpods in Hinblick auf Farbauswahl mit ihrem retro-mattierten, transparenten Kunststoff sowohl an Hörern als auch am Gehäuse. Außerdem sind sie in Schwarz und Elfenbein erhältlich. Das Ladecase ist etwas größer als das der Airpods oder Airpods Pro und verfügt über einen USB-C-Ladeanschluss, aber kein kabelloses Laden. Die Kopfhörer haben eine durchschnittliche Größe und Passform und werden mit vier Größen von Ohrstöpseln geliefert. An der Seite jedes Hörers befinden sich physische Tasten, die unserer Meinung nach einfacher zu bedienen sind als die Lösung der Airpods, bei der man auf den Stiel drückt. Beats zufolge bieten diese Kopfhörer eine 1,6-fach bessere Geräuschunterdrückung und eine doppelt so gute Transparenz als ihre Vorgänger. Sie können zwar bislang nicht mit den Airpods Pro mithalten, liegen preislich aber auch näher an den Standard-Airpods, die diese Funktionen nicht einmal bieten. Die Transparenzfunktion ist nicht anpassbar. Diese zweite Generation dieser Ohrhörer bietet eine bessere Belüftung und einen größeren Akku als die Vorgänger. Auch die Klangqualität ist dank neuer Mikrofone und Schallwandler besser als bei der vorherigen Generation. Sie klingen besser als die Airpods der 3. Generation, aber die Airpods Pro der 2. Generation bieten insgesamt ein satteres Klangerlebnis. Einige Beats-Produkte verwenden Apples eigene Kopfhörerchips, die Beats Studio Buds+ jedoch nicht. Da ihnen der H1- oder H2-Chip von Apple fehlt, können sie viele der Funktionen des Apple-Ökosystems nicht nutzen. Die Freisprechfunktion “Hey Siri” ist vorhanden, ebenso wie die sofortige Kopplung mit dem iPhone und die Unterstützung für die “Wo ist?”-App. Es fehlt der sofortige Wechsel zwischen Apple-Geräten, die Unterstützung für räumliches Audio mit Video, personalisiertes räumliches Audio, Conversation Boost und die In-Ear-Erkennung, die die Wiedergabe unterbricht, wenn Sie einen Ohrhörer herausnehmen. Dafür unterstützen diese Ohrstöpsel einige Android-Funktionen wie Google Fast Pair, Audio Switch und “Mein Smartphone finden”. Überraschend, von einem Unternehmen, das zu Apple gehört. Das Design und die Benutzerfreundlichkeit dieser Beats-Kopfhörer haben uns gut gefallen und ich würde sie in diesem Hinblick den normalen Airpods vorziehen, aber die aktuellen Airpods Pro sind trotzdem empfehlenswerter. Beats Studio Buds+ bei Amazon ansehen Lesen Sie unseren Test: Beats Studio Buds+ 4. Bowers & Wilkins Pi7 S2 Pro Großartige Klangqualität

Unterstützt AAC und AptX Adaptive

Ladecase unterstützt Kabelübertragung Kontra Teuer

Mittelmäßige Akkulaufzeit

Geräuschunterdrückung könnte besser sein Preis beim Test: $399.00 Aktuell bester Preis: Bei den Bowers & Wilkins Pi7 S2 handelt es sich um ein dezentes Upgrade des Vorgängers, des B&W Pi7 – ohne S2. Abgesehen von der Farbe sind die beiden Generationen praktisch identisch, denn die S2 sind in Schwarz, Weiß oder Dunkelblau erhältlich. Im Lieferumfang sind drei verschiedene Größe Silikonstöpsel enthalten, weshalb die Bowers & Wilkins einen angenehmen Sitz bieten. Außerdem sind sie robust und nach IP54 wasser- und staubdicht, sodass sie sich sowohl fürs Training als auch für Reisen eignen. Die Kopfhörer unterstützen für die Bluetooth-Übertragung sowohl AAC als auch den AptX Adaptive, sodass sie mit einer Vielzahl von Computern und mobilen Geräten funktionieren. Das Ladegehäuse verfügt über einen USB-C-Anschluss zum Aufladen – und unterstützt auch kabelloses Qi-Laden –, aber der USB-C-Anschluss kann als Audio-Eingang dienen. Im Lieferumfang sind ein USB-C-auf-USB-C und ein 3,5-mm-auf-USB-C-Kabel enthalten, sodass Sie das Ladecase an ein kabelgebundenes Musiksystem anschließen können, etwa an das Bordunterhaltungssystem in einem Flugzeug. Das Case fungiert dann als Bluetooth-Sender, der den Ton an die Kopfhörer überträgt. Dadurch kombinieren die B&W Pi7 S2 den Komfort der kabellosen Bluetooth-Audioübertragung mit der Möglichkeit, bei Bedarf eine kabelgebundene Verbindung zu Audiosystemen herzustellen. Die Geräuschunterdrückung funktioniert auch in lauten Umgebungen, etwa in einem Fitnessstudio oder im Flugzeug, gut – auch wenn sie nicht ganz so effektiv ist wie bei den neuesten Airpods Pro. Der Pi7 S2 gewinnt jedoch eindeutig, wenn es um die Klangqualität geht, mit einem wunderbar klaren und ausgewogenen Klang, der sich für eine Vielzahl verschiedener Musikstile eignet. Die einzige wirkliche Enttäuschung – vordergründig bei diesem Preis – ist die bescheidene Akkulaufzeit von nur fünf Stunden mit einer einzigen Ladung. Glücklicherweise können Sie die Ohrhörer mit der Ladeschale noch dreimal aufladen, sodass sie auch lange Flugreisen überstehen sollten, wenn es sein muss. Bowers & Wilkins Pi7 S2 bei Amazon ansehen 5. Logitech Zone True Wireless Pro Verbindung per Bluetooth oder USB-Funkadapter

Wetterfestes Design, Ladecase und Tragetasche

Zertifiziert für Verwendung mit Zoom, Teams und Google Meet

Aktive Geräuschunterdrückung mit Transparenzmodus Kontra Teuer

Große Ohrhörer passen eventuell nicht allen Preis beim Test: 299 Aktuell bester Preis: Die Zone True Wireless von Logitech sind sogar teurer als die Airpods Pro von Apple, aber sie sind vollgepackt mit nützlichen Funktionen. Diese eignen sich nicht nur fürs Musik hören, sondern auch fürs Arbeiten von unterwegs oder von zu Hause aus. Die Zone sind in Schwarz oder Rosa erhältlich und machen schon beim Auspacken einen guten Eindruck. Sie werden in einem stabilen Ladeetui geliefert, das über ein kleines Schlüsselband verfügt, um sie sicher aufzubewahren. Sie sind nach IP68 wasser- und staubdicht und eignen sich daher ideal zum Laufen oder fürs Fitnessstudio. Der äußere Teil der Ohrstöpsel ist mit einem Mesh überzogen, um Windgeräusche bei Telefongesprächen zu reduzieren. Logitech liefert sogar eine zusätzliche gepolsterte Tragetasche mit, in der das Ladegerät und die Kabel Platz finden, damit Sie das gesamte Zubehör unterwegs sicher an einem Ort aufbewahren können. Logitech liefert drei Sätze Ohrstöpsel in verschiedenen Größen mit, um einen bequemen Sitz zu gewährleisten. Die der Ohrhörer selbst sind recht groß, beherbergen allerdings jeweils einen 12-mm-Treiber sowie drei Mikrofone für die aktive Geräuschunterdrückung (ANC). Auch die Logi-Tune-App beeindruckt mit ihrem umfangreichen Funktionsumfang – angefangen bei der Tatsache, dass sie sowohl für Mac und Windows als auch für iOS und Android verfügbar ist. Zu den ANC-Funktionen gehört ein Transparenzmodus, mit dem Sie bei Bedarf einen Teil der Umgebungsgeräusche um Sie herum hören können. Sie können die Ohrhörer mit zwei Geräten gleichzeitig koppeln und dann bei Bedarf schnell zwischen den Geräten wechseln. Die Zone sind auch für Zoom, Microsoft Teams und Google Meet für Videoanrufe zertifiziert. Die Zone können als herkömmliche Bluetooth-Kopfhörer mit Ihren Mobilgeräten verwendet werden, enthalten aber auch einen drahtlosen USB-Sender, der mit Macs und PCs verwendet werden kann und eine größere Reichweite und Zuverlässigkeit als Bluetooth bietet. Die Klangqualität ist in beiden Modi sehr gut. Auch die Akkulaufzeit ist gut: Sie beträgt 10 Stunden beim Musikhören mit ausgeschalteter Geräuschunterdrückung beziehungsweise sechs Stunden bei Verwendung der Geräuschunterdrückung. Bei Video- und Sprachanrufen ist die Akkulaufzeit etwas geringer, reicht aber immer noch für sechs Stunden ohne Geräuschunterdrückung beziehungsweise fünf Stunden mit Geräuschunterdrückung. Mit der Ladehülle können Sie die Ohrhörer noch zwei weitere Male vollständig aufladen. Außerdem gibt es eine Schnellladefunktion, die nach nur fünf Minuten Ladezeit eine weitere Stunde Akkulaufzeit bietet. Das Gehäuse verfügt über einen USB-C-Anschluss zum Aufladen, unterstützt aber auch kabelloses Qi-Laden. Logitech Zone True Wireless Earbuds bei Amazon ansehen 6. Bose QuietComfort Earbuds II Pro Hervorragende Klangqualität

Überragende Geräuschunterdrückung

Aufmerksamkeitsmodus Kontra Keine Unterstützung für Hi-Res-Audio

Kein Wireless Charging

Kann sich nur mit einer Quelle verbinden Preis beim Test: $299.00 Aktuell bester Preis: Wenn Sie über das nötige Kleingeld verfügen und auf der Suche nach einem großartigen Klang und einer erstklassigen Geräuschunterdrückung sind, sind die Bose QuietComfort Earbuds 2 eine exzellente Wahl. Der Bass ist präsent und alle Instrumente waren bei den von uns gehörten Titeln hörbar. Hier macht sich die Investition in teurere Kopfhörer bezahlt: Sie verfügen über Treiber, die die verschiedenen Tonspuren gut voneinander trennen können. Die aktive Geräuschunterdrückung funktioniert so gut, dass wir keine Außengeräusche hörten – zum Glück gibt es den Aufmerksamkeitsmodus: Tippen Sie auf einen Ohrhörer und halten Sie ihn gedrückt, um Umgebungsgeräusche durchzulassen. Das funktioniert in Verbindung mit ActiveSense, das lautere Geräusche erkennt und reduziert, sodass man nicht von einem vorbeifahrenden Krankenwagen auf der Straße betäubt wird. Wiedergabe/Pause steuert man mit einem Fingertipp. Um vorwärts- und zurückzuspringen, tippt man zwei- oder dreimal. Die Lautstärke wird durch auf- und abwischen geregelt. Allerdings gibt es ein paar Dinge, bei denen die QuietComfort Earbuds 2 enttäuschen. Sie sind nicht besonders bequem, wenn man kleine Ohren hat. Es werden jedoch drei Größen von Flügeln und Ohrstöpseln mitgeliefert, also kann es bei Ihren Ohren auch ganz anders aussehen. Ein weiterer großer Nachteil ist, dass Sie im Gegensatz zu den Airpods nur mit einer Bluetooth-Quelle gleichzeitig verbunden werden können. Sie unterstützen keine hochauflösenden Audiocodecs wie LDAC oder FLAC und es gibt auch keine Unterstützung für räumliches Audio. Beim iPhone ist das aber ohnehin hinfällig, denn das unterstützt nur SBC und AAC, mit denen die Bose wiederum kompatibel sind. Bose QuietComfort Earbuds 2 bei Amazon ansehen Lesen Sie unseren Test: Bose QuietComfort Earbuds II 7. Apple Airpods (3. Generation) Pro Kürzerer Stiel

Wasser- und schweißresistent

Deutlich verbesserte Klangqualität

Längere Akkulaufzeit Kontra Fester Sitz, stark abhängig von der Form Ihrer Ohren

Etwas teuer Preis beim Test: $169 Aktuell bester Preis: Es scheint, dass die dritte Generation der Airpods seit ihrer Markteinführung im Jahr 2021 ein wenig ins Hintertreffen geraten ist, da sich viele noch immer für das günstigere Modell der zweiten Generation für entscheiden, das immer noch für 159 Euro angeboten wird. Zugegeben, die Airpods (3. Generation) sind mit 209 Euro mit Lightning und 219 Euro mit Magsafe 50 bzw. 60 Euro teurer, aber Apple argumentiert, dass das völlig neue Design der dritten Generation sowie zusätzliche Funktionen wie kabelloses Aufladen und eine verbesserte Akkulaufzeit den Mehrpreis wert sind. Man kann die Unterschiede zwischen den beiden Modellen sofort erkennen: Die neueren Airpods haben einen kürzeren Stiel und eine kompaktere Hörmuschel, die leicht angewinkelt ist, um besser im Ohr zu sitzen. Allerdings verwenden sie immer noch keine Silikon-Ohrstöpsel, die für einen festeren Sitz sorgen würden – diese Option gibt es nur bei den noch teureren Airpods Pro. Für unseren Geschmack ist es etwas zu einfach, die Airpods aus den Ohren zu nehmen. Die Klangqualität ist jedoch hervorragend, dank eines neuen, speziell entwickelten Treibers im Inneren der Ohrhörer, der für einen ausgewogeneren Klang als bei seinem Vorgänger sorgt. Dieses Modell bietet außerdem 3D-Audio und Head-Tracking für Filme und Videos sowie ein Ladecase, das kabellos aufgeladen werden kann. Auch die Akkulaufzeit ist besser: Sie beträgt sechs Stunden mit einer einzigen Ladung beziehungsweise 30 Stunden mit der Ladeschale. Schade ist allerdings, dass die Airpods (3. Generation) keine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) bieten. Wenn Sie diese Funktion benötigen, müssen Sie sich für die 299 Euro teuren Airpods Pro oder eins der günstigeren Konkurrenzprodukte entscheiden, die in dieser Liste aufgeführt sind. Airpods 3 mit Magsafe-Ladecase bei Amazon ansehen Lesen Sie unseren Test: Apple AirPods (3rd gen, 2021, Lightning) 8. Technics EAH-AZ60 Pro Multipoint-Verbindung

ANC & Hi-Res-Unterstützung

Gute Akkulaufzeit

Sieben Paar Ohrstöpsel Kontra Etwas unbequemer Sitz

Teurere AZ80 sind viel besser Preis beim Test: $249.99 Aktuell bester Preis: Die Technics EAH-AZ60 sind solide True-Wireless-Kopfhörer, die man in jedem Fall in Betracht ziehen sollte. Sie bieten eine hervorragende Audioqualität, eine gute Geräuschunterdrückung und eine Reihe von intelligenten Funktionen, die sie zu würdigen Konkurrenten der Airpods machen. Sie sind in Blau (Bild), Schwarz oder Weiß erhältlich und haben ein einfaches, aber attraktives Design. Die kompakte Form ragt nicht besonders aus den Ohren heraus. Die Ladeschale ist etwas groß, wenn auch leicht, und der Deckel und das Scharnier fühlen sich ein wenig wackelig an. Im Lieferumfang ist eine beeindruckende Auswahl von sieben Silikon-Ohrstöpseln in verschiedenen Größen enthalten, sodass Sie nahezu garantiert einen bequemen Sitz für Ihre Ohren finden. Der Sound ist großartig, mit einem vollen, offenen Klangbild und einer beeindruckenden Bandbreite. Der Bass ist solide. Mit der beiliegenden Audio-Connect-App können Sie die EQ-Einstellungen der Kopfhörer anpassen. Sie unterstützen auch Hi-Res-Audio mit dem LDAC-Codec, der aber leider nicht mit iPhones funktioniert. Die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) ist gut, hält aber den Strapazen der Münchner U-Bahn oder einer der Stadtautobahnen nicht stand. Es gibt auch einen Umgebungsmodus, mit dem Sie Ihre Umgebung hören können. Die AZ60M2 können mit bis zu drei Geräten gleichzeitig verbunden werden. Die Ohrhörer haben die Schutzklasse IPX4, und können deshalb Regen, Schweiß und anderen Flüssigkeitsspritzern standhalten. Technics EAH-AZ60 bei Amazon ansehen 9. Sennheiser CX Plus True Wireless Pro Traumhafter Bass

Sicherer und bequemer Sitz

Große Reichweite, stabile Verbindung

Unterstützt AptX Adaptive Kontra Mittelmäßiger Klang bei Anrufen

Gedämpfte Mitten

Klobiges Ladecase Preis beim Test: $179.95 Aktuell bester Preis: Die Sennheiser CX Plus True Wireless kamen 2021 auf den Markt und gehörten lange Zeit zu unseren Favoriten, aber inzwischen gibt es bessere Alternativen. Dennoch können sie auch heute noch gut mithalten. Sie bieten ANC und Unterstützung für AptX, und das zu einem Preis von mittlerweile nur 119 Euro, wobei sie im Handel bereits für 99 Euro erhältlich sind. Die CX Plus haben das gleiche klobige Design wie die Vorgänger, sind optisch aber identisch mit dem Vor-Vorgänger, den Sennheiser CX 400BT. Das ist aber nur ein kleiner Kritikpunkt, denn die wirklich gute Klangqualität und die solide Geräuschunterdrückung fügen sich zu einem fast unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis zusammen. Die Größe der Kopfhörer bietet allerdings auch viel Platz für einen ordentlichen Akku, weshalb die CX Plus mit einer einzigen Ladung etwa acht Stunden durchhalten. Bei Verwendung von der soliden, aber nicht klassenbesten ANC-Funktion verkürzt sich die Akkulaufzeit um etwa eine Stunde, aber mit der Ladeschale können Sie die Kopfhörer noch zwei weitere Male aufladen. Damit können Sie je nach Nutzung 21–24 Stunden Musik hören, was die CX Plus zu guten Begleitern für lange Reisen macht. Die Sennheiser-App bietet einige einfache EQ-Steuerungen und ermöglicht neben der Transparenzfunktion, die viele Kopfhörer bieten, auch das Erstellen und Speichern von Klangprofilen. Dies eignet sich für bestimmte Orte wie das Fitnessstudio oder den Zug. Die CX Plus unterstützten sowohl Apples AAC für Bluetooth als auch AptX für Android-Geräte und die Klangqualität ist für Kopfhörer in dieser Preisklasse wirklich exzellent – ein sehr präziser Sound, der auch kleine Details im Hintergrund einfängt. Die Ladeschale unterstützt kein kabelloses Aufladen, aber das ist bei diesem Preis ein akzeptabler Kompromiss, denn die CX Plus zeichnen sich als wirklich guter Kopfhörer zu einem sehr attraktiven Preis aus. Sennheiser CX Plus True Wireless bei Amazon ansehen 10. Sony WF-1000XM4 Pro Exzellente ANC-Funktionen

Toller Klang

Gute Akkulaufzeit Kontra Etwas klobig Preis beim Test: $280 Die WF-1000XM4 – nicht zu verwechseln mit den neueren WF-1000XM5 am Anfang dieser Liste – werden von Sony direkt nicht mehr verkauft, aber im Handel sind sie noch vielerorts erhältlich. Diese Sony-Kopfhörer sind außergewöhnlich. Sie bieten eine lange Akkulaufzeit und lassen sich schnell aufladen. Sie verfügen außerdem über eine hervorragende aktive Geräuschunterdrückung, die nicht nur unerwünschte Geräusche entfernt, sondern auch den Modus und die Lautstärke je nach Standort und Tätigkeit ändern kann. Sie haben die Wahl zwischen einer schwarzen und einer silbernen Variante, beide mit kupferfarbenen Akzenten. Sie sitzen bequem, auch wenn sie sich bei kleinen Ohren etwas groß anfühlen könnten. In der Packung sind drei Ohrstöpselgrößen aus Memory-Foam enthalten. Wenn Sie die Ohrstöpsel aus dem Ohr nehmen, wird die Wiedergabe angehalten. Die Seiten der Ohrstöpsel sind berührungsempfindlich. Die Sprachassistenten von Amazon, Google und Apple Assistenten von Alexa und Google werden unterstützt. Die 6-mm-großen Treiber und der integrierte V1-Prozessor von Sony erzeugen einen hervorragenden Klang. Neben der aktiven Geräuschunterdrückung gibt es weitere intelligente Funktionen wie Ambient Sound Control und Windreduzierung. Diese können auf verschiedene Orte und Aktivitäten abgestimmt werden. Dank der Speak-to-Chat-Funktion erkennt der Kopfhörer, wenn Sie ein Gespräch führen und hält die Musik an. Außerdem gibt es LDAC-Unterstützung für Hi-Res-Audio sowie 360 Reality Audio Spatial Audio, Sonys Raumklang-Technologie für ein Surround-Sound-Erlebnis. Sony WF-1000XM4 bei Amazon ansehen

So wählen Sie kabellose Kopfhörer aus

Es gibt einige Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten, bevor Sie Kopfhörer kaufen.

Typ

In-Ear-Kopfhörer lassen sich in der Regel in drei Hauptkategorien einteilen, die Bezeichnungen dafür sind jedoch ziemlich schwammig.

Lose In-Ear-Kopfhörer: Sie sitzen locker in den Ohrmuscheln. Seit True-Wireless-Kopfhörer kabelgebundene Modelle von der Bildfläche verdrängen, gibt es diese Bauart nicht mehr so häufig. Die wohl bekanntesten Vertreter dieser Gattung sind die normalen Airpods und die kabelgebundenen Earpods von Apple. Da sie den Gehörgang nicht abschließen, liefern sie keinen herausragenden Klang, sind aber kompakt und relativ preiswert – zumindest Letztere.

Echte In-Ear-Kopfhörer (Canalphones): Diese Kopfhörer verwenden Silikon- oder Schaumstoff-Ohrstöpsel, die gut – und ziemlich tief – in die Gehörgänge gesteckt werden. Sie schirmen Umgebungsgeräusche besser ab als die losen In-Ear-Kopfhörer und eignen sich schon allein wegen der Bauart besser für Reisen und laute Umgebungen. Außerdem bieten sie eine beeindruckende Audioqualität.

Andererseits empfinden manche Menschen diese Kopfhörer-Art als unbequem. Eine Stufe über gewöhnlichen In-Ear-Kopfhörern stehen maßgefertigte In-Ear-Monitore, bei denen die eigentlichen Kopfhörerschaltungen in größeren, maßgefertigten Ohrstücken untergebracht sind.

Die meisten kabellosen In-Ear-Kopfhörer fallen in diese Kategorie, einschließlich der Airpods Pro.

Anliegende In-Ear-Kopfhörer (Canalbuds): Anliegende In-Ear-Kopfhörer stellen einen Mittelweg zwischen losen und echten In-Ear-Kopfhörern dar. Im Vergleich zu In-Ear-Kopfhörern für den Gehörgang werden bei dieser Bauform in der Regel größere Silikonstöpsel verwendet, die nicht tief im Gehörgang sitzen, sondern nur ein kleines Stück hineinragen.

Gute anliegende In-Ear-Kopfhörer sind in puncto Klang und Geräuschisolierung mit den besten Ohrhörern vergleichbar, bleiben in diesen Bereichen aber häufig hinter guten echten In-Ear-Kopfhörern zurück. Dafür sind anliegende In-Ear-Kopfhörer in der Regel bequemer als echte In-Ear-Kopfhörer, da sie nicht so tief sitzen und nicht so eng anliegen.

Eins der bekanntesten Modelle sind die Bose Quiet Comfort Earbuds, die Vorgänger der Bose Quiet Comfort Earbuds II auf Platz 6 in dieser Liste, bei denen der Hersteller sich für eine echte In-Ear-Bauart entschieden hat.

Lesetipp: Ihre Airpods fallen aus dem Ohr? Diese Tricks helfen

Akkulaufzeit

Die Akkulaufzeit ist von entscheidender Bedeutung, da viele In-Ear-Kopfhörer mit winzigen Batterien ausgestattet sind, die zwar das Gewicht niedrig halten, aber nur wenige Stunden halten. Das mag in Ordnung sein, wenn Sie einfach nur beim Training Musik hören möchten, aber auf einer langen Zug- oder Flugreise wird das nicht viel nützen.

Allerdings verfügen alle über ein Ladecase mit einem größeren integrierten Akku, in dem die Kopfhörer unterwegs wieder nachgeladen werden können. Die Kapazität und die Ladegeschwindigkeit sind von Modell zu Modell unterschiedlich.

Geräuschunterdrückung

Einige Kopfhörer wurden speziell für Menschen entwickelt, die viel reisen oder Kopfhörer in lauten Umgebungen verwenden, und bieten eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC), die dabei hilft, Hintergrundgeräusche in Zügen und Flugzeugen auszublenden. Allerdings kann dies den Gesamtpreis des Kopfhörers ziemlich in die Höhe treiben.

Die meisten Kopfhörer im Premiumsegment verfügen über eine Art von aktiver Geräuschunterdrückung, abgekürzt mit ANC (englisch: Active Noise Control bzw. Cancellation). Dabei nehmen außen liegende Mikrofone Umgebungsgeräusche auf, aus denen Software Schallwellen generiert, die diese Geräusche im Ohr auslöschen.

Dies ist nicht zu verwechseln mit der passiven Geräuschisolierung (oft auch als Geräuschunterdrückung bezeichnet), bei der die Geräusche allein durch das Aufsetzen der Kopfhörer blockiert werden – ähnlich wie beim Aufsetzen von Ohropax oder anderem Gehörschutz.

In der Regel kosten Kopfhörer mit ANC 200 Euro aufwärts, inzwischen gibt es jedoch auch einige günstigere Modelle, etwa die Sennheiser CX Plus auf Platz 9 oder die Sony WF-C700N.

Klangqualität

Wir empfehlen immer, neue Kopfhörer in einem Geschäft auszuprobieren, wenn dies möglich ist, aber das ist bei so vielen neuen Kopfhörern nicht immer praktisch. Insbesondere bei In-Ear-Kopfhörern gibt es auch hygienische Bedenken, da sie immer ins Ohr gesteckt werden müssen.

Lesetipp: So reinigen Sie Ihre Airpods – und warum Sie das tun sollten

Kompatibilität

Alle hier vorgestellten Kopfhörer funktionieren hervorragend mit den neuesten iPhone-Modellen. In der Regel unterstützen sie den von Apple bevorzugten AAC-Codec, obwohl einige auch andere unterstützen, wie AptX. Das ist praktisch, wenn Sie sie auch mit anderen Geräten wie Android-Smartphones verwenden möchten.

Es ist auch erwähnenswert, dass alle in diesem Artikel erwähnten Bluetooth-Kopfhörer mit der Apple Watch kompatibel sind – perfekt zum Joggen.