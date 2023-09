Wie Sie 48-MP-Fotos im HEIF-Format mit dem iPhone aufnehmen

Das Alleinstellungsmerkmal des iPhone 14 Pro (Max) ist sein größerer Bildsensor von Sony, der eine Auflösung von 48 Megapixeln erlaubt. Doch auf diese Auflösung kommen nur die Fotos im Format Apple ProRAW, diese werden in Foto-App als DNG-Dateien gespeichert und können auf eine stattliche Größe von bi zu 100 MB kommen. Das belegt sehr schnell sehr viel Platz, selbst auf einem Gerät mit einem Terabyte Speicher.

Doch es gibt ein Kompromiss: Man kann die Fotos mit 48-MP-Auflösung als HEIF-Format speichern, diese werden lediglich wenige Megabytes groß. Doch in den Standardeinstellungen erlaubt es der Hersteller nicht, HEIF-Fotos mit 48-MP-Auflösung zu schießen. Hier hilft jedoch ein Siri-Kurzbefehl, der automatisch DNG-Bilder in HEIF umwandelt und anschließend die großen Bilder löscht. Damit der Kurzbefehl funktioniert wie gedacht, sind mehrere Einstellungen an diversen Stellen notwendig.

Benötigte Materialien: iOS 16, Foto-App, Kurzbefehle-App, Einstellungen-App, iCloud-Link 1. Siri-Kurzbefehl erstellen oder kopieren Kurzbefehl erstellen oder kopieren Zunächste müssen Sie einen Siri-Kurzbefehl selbst erstellen oder unseren unter diesem Link kopieren (iCloud-Link auf Kurzbefehl). Wenn Sie das Script auf Ihrem iPhone öffnen, sollte es sechs Aktionen beinhalten: Das Script schaut sich die 50 letzten Fotos in der Foto-Mediathek an Daraus sucht es sich diejenigen heraus, die als DNG-Dateien gespeichert sind Die gefundenen Fotos konvertiert der Kurzbefehl zu HEIF-Bildern Das konvertierte Bild wird im Album “Zuletzt” gespeichert Danach werden die DNG-Bilder gelöscht Nach dem Löschen stoppt auch der Kurzbefehl Diese Schritte haben wir aufgelistet, damit Sie überprüfen können, dass der geladene Kurzbefehl nur die angedachten Aktionen beinhaltet und niemand etwas Missbräuchliches hinzugefügt hat. 2. Kurzbefehl-Einstellungen Den Shortcut selbst muss man noch entsprechend konfigurieren. Halyna Kubiv Damit der Kurzbefehl bei jeder Kamerabetätigung funktioniert, müssen Sie ihn noch entsprechend konfigurieren. In der Kurzbefehle-App wechseln Sie in den Bereich “Automation” (Timer-Symbol in der Mitte der unteren Leiste) Erstellen Sie dort eine neue Automation Als einen möglichen Trigger für die Ausführung des Scripts wählen Sie aus der erscheinenden Liste die Option “App” Suchen Sie in der erscheinenden Leiste nach “Kamera” und wählen diese mit einem Tipp aus Wählen Sie aus den Automationseinstellungen “Wenn App geschlossen wird” und “Sofort ausführen” Tippen Sie dann auf “Weiter” In dem erscheinenden Bildschirm können Sie der neu erstellten Automation irgendwelche Handlungen zuweisen, suchen Sie im Reiter “Meine Kurzbefehle” nach unserem Shortcut “RAW zu HEIF konvertieren”. Weisen Sie diesen zu, der Kurzbefehl ist fertig konfiguriert. 3. Kurzbefehle-App richtig einstellen Ständige Nachfrage beim Löschen abschalten Halyna Kubiv Damit Ihr Kurzbefehl die DNG-Fotos automatisch löschen kann, müssen Sie noch die Kurzbefehle-App entsprechend einrichten. Öffnen Sie die Einstellungen-App und scrollen Sie zum Reiter “Kurzbefehle”, tippen Sie darauf In dem Einstellungen-Fenster tippen Sie auf die Option “Erweitert” Nun finden Sie unter den erweiterten Einstellungen den Reiter “Löschen ohne Bestätigung erlauben”, aktivieren Sie diesen 4. Kamera-App einstellen Kamera-Einstellungen anpassen Halyna Kubiv Wenn Sie mehrere Fotos mit großer Auflösung schießen wollen, müssen Sie noch die iOS-Kamera anpassen, ansonsten müssen Sie immer wieder den RAW-Modus aktivieren. So gehen Sie vor: Öffnen Sie die Einstellungen-App und scrollen Sie zum Reiter “Kamera”, tippen Sie diesen an Gleich oben befindet sich die Option “Einstellungen beibehalten” Im erscheinenden Fenster müssen Sie zwei Regler aktivieren, zunächst ganz oben “Kameramodus”, somit wird der ausgewählte Modus wie “Videos” beibehalten Ziemlich weit unten findet sich noch der Regler “Apple ProRAW”, wenn Sie diesen aktivieren, stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera auch nach dem erneuten Start RAW-Bilder anfertigen kann

Zwar ist die Einstellung etwas aufwendiger, doch die Ergebnisse können sich sehen lassen: Wir haben zwei fast identische Fotos mit dem iPhone 14 Pro Max erstellt, die DNG-Variante hat uns der Kurzbefehl ins HEIF-Format konvertiert. Das Original-DNG nahm bei uns knapp 54 MB in Anspruch, das HEIF-Foto mit der hohen Auflösung (8064 × 6048) – lediglich 4,2 MB, die Größe hat sich um Faktor zehn reduziert.

Nur das normale HEIF-Bild mit einer Auflösung von 4032 mal 3024 Pixel war noch weniger groß – 1,3 MB. Die dreifache Größe des konvertierten HEIF-Bildes entspricht etwa der vierfachen Auflösung im Vergleich zum Standard-Bild. Schließlich wird jede Seite (des Bildes) nach Pixelanzahl verdoppelt.

Drei Varianten des gleichen Bildes im Vergleich Halyna Kubiv

