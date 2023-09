iPhone-15-Keynote ab 19 Uhr im Liveticker: Die heißesten Last-Minute-Gerüchte

Es ist mal wieder der Dienstag in der zweiten Septemberwoche: Apple lädt zur Vorstellung neuer Produkte zu einer Keynote ein, in diesem Jahr unter dem Namen “Wonderlust”. Zwar verrät Apple wie immer nicht direkt, worum es gehen könnte, doch es bestehen keine Zweifel, dass iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max auf dem Programm stehen. Ebenso neue Modelle der Apple Watch und Apple Watch Ultra.

Wir werden an dieser Stelle am Dienstag, dem 12. September ab 19 Uhr MESZ live von den Geschehnissen berichten und sie einordnen. Zwar überträgt Apple selbst die Veranstaltung, die nur zu Teilen live sein wird und größtenteils vorproduziert, auch auf seinen eigenen Kanälen wie Apple TV, Youtube, Twitter oder apple.com, vielleicht haben Sie aber keine Zeit und Muße für den Stream oder sind unterwegs in einem Netz mit nur geringem Durchsatz: Bei uns erfahren Sie alle Details zu den neuen und erwarteten Produkten – und natürlich auch zu Nebenprodukten wie aktualisieren Airpods oder etwaigen Überraschungen wie einem iPad Mini 7.

Heiße iPhone-15-Gerüchte kurz vor dem Start der Apple-Keynote

Neue Gehäusematerialien: Es wird erwartet, dass Apple bei seinen iPhone-Hüllen und einigen Apple Watch-Bändern auf Leder und Silikon verzichtet und ein neues umweltfreundliches Material einsetzt.

Kein iPhone Mini mehr: Das 5,4-Zoll-iPhone von Apple wird wahrscheinlich nach der Einführung des iPhone 15 eingestellt werden.

Titan der Güteklasse 5: MacRumors berichtet, dass beim iPhone 15 Pro und Pro Max anstelle von Edelstahl Titanium der Güteklasse 5 zum Einsatz kommt, die gleiche Legierung, die auch in Rennwagen und Flugzeugen verwendet wird.

Kein 2TB-Modell: Während es schon seit einiger Zeit Gerüchte gab, dass Apple eine neue Version mit 2TB für die iPhone 15 Pro Modelle einführen werde, berichtet MacRumors, dass 1 TB die Top-Speichergröße bleiben wird.

8 GB RAM: Dieselbe MacRumors-Quelle berichtet, dass die iPhone 15 Pro-Modelle eine Aufstockung von 6 GB auf 8 GB RAM erhalten werden.

Der Macwelt-Liveblog von der iPhone-15-Keynote startet hier um 19 Uhr

Live-Blog aktualisieren

Ab 19 Uhr berichten wir live über die Apple-Keynote. Hier finden Sie alle aktuellen Infos rund um das iPhone 15 und hier alles zur Apple Watch 9 / Apple Watch Ultra 2.