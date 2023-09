So sehen Sie die iPhone-15-Keynote heute live

Der Worte sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Taten sehen! Die schier endlose Zeit der Gerüchte über die neue iPhone-15-Generation und Apple Watch 9 geht zu Ende, wie das Vorspiel auf dem Theater – der Vorhang hebt sich für die Apple Show. Heute, am 12. September 2023 ab 19 Uhr MESZ, sehen wir endlich live, was man bisher durch Leaks, Renderings und Insideranalysen nur erahnen konnte.

Zwar steht bei Apple nirgends geschrieben, dass sich der Abend (respektive Vormittag in Cupertino) tatsächlich um neue iPhones und Apple Watches dreht, doch haben sich in den vergangenen Wochen die zunächst nebulösen Gerüchte immer stärker manifestiert – auch Apple selbst gibt Hinweise. “Wonderlust” – sollte das nicht bedeuten, dass man ein wahres Wundergerät in petto hat? Und der verwehende Sand auf dem Logo in vier Metallic-Schattierungen – ist das nicht Titanstaub in den neuen Farben?

Empfehlung: Macwelt-Ticker

Was zu Beginn der iPhone-Ära oft noch Veranstaltungen für Eingeweihte waren, die per Telefon den Schreibkräften in den Redaktionsstuben die Geschehnisse beschrieben und sie gleich einordneten, überträgt Apple schon seit Jahren selbst live auf diversen Kanälen. So behält Apple einerseits die Kontrolle über die Bilder und erreicht andererseits eine immense Reichweite, die sich letztlich in Verkäufe niederschlägt.

Auch wir werden heute Abend gebannt vor dem Bildschirm sitzen – für Sie aber gleich die Neuigkeiten einordnen, soweit es uns möglich ist. So werden Sie heute Abend wie gewohnt unseren Live-Blog genießen können. Anstatt bewegter Bilder aus Cupertino oder zusätzlich, überlassen wir gerne Ihnen.

iPhone-15-Keynote im Liveticker

Auf Apples Webseite

Auf seiner Website apple.com/apple-events bietet Apple die Livestreams der Veranstaltungen. Öffnet man die Seite zu gegebener Zeit, diesmal um 19 Uhr MESZ am 12. September 2023, startet die Wiedergabe automatisch.

Der Ablauf ist bekannt: Zunächst läuft Lounge-Music (wenigstens nicht immer nur Coldplay) zu einer Animation des Logos der Veranstaltung. Eine mehr oder wilde Kamerafahrt durch Landschaften endet im Apple Park und zeigt schließlich Tim Cook auf der Bühne des Steve Jobs Theaters oder auf einem der lichtdurchfluteten Korridore des Bürogebäudes. Dann nimmt die vorproduzierte Vorstellung ihren Lauf, verschiedene Apple-Manager der ersten, zweiten und dritten Riege präsentieren die Details.

Dieser Kanal ist für Mac-, iPhone- und iPad-Nutzer sowie für Windows-Anwender geeignet, dafür benötigt man lediglich einen halbwegs aktuellen Safari-Browser beziehungsweise Microsoft Edge unter Windows 10/11. Und natürlich eine stabile Internet-Anbindung, über die auch bewegte Bilder ohne Ruckler zu bekommen sind.

In der Apple-TV-App

Apple streamt seine Events auch über die Apple-TV-App. Kurz vor Beginn erscheint dort ein Banner mit dem Hinweis auf den Stream, diesen kann man nicht übersehen. Noch vor einiger Zeit hat Apple einen gesonderten Bereich „Apple Events“ gehabt, doch dieser wurde mittlerweile aufgelöst.

Alle Apple-Keynotes seit 2019 finden sich jedoch unter dem Suchbegriff „Apple Event“. Diese Methode ist für alle geeignet, denn die Apple-TV-App gibt es ebenfalls für Android. Für Apple-TV-Besitzer ist das wohl bequemste Art, die Keynote anzuschauen. Von einem gewissen historischen Wert ist die Keynote vom 10. September 2019. Weniger interessant wegen der Produkte wie dem iPhone 11 (Pro), sondern wegen seiner Art. Die letzte Keynote vor der Pandemie war nur teilweise vorproduziert – Live-Event im Steve Jobs Theater.

Auf Youtube

Auch bei Youtube wird heute die Wonderlust-Keynote live zu sehen sein, mit etwas geringeren Systemanforderungen an den Browser und damit womöglich dem Stream auf Apple-Website vorzuziehen. Einen direkten Link zum Video hat Apple bereits veröffentlicht.