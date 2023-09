iPhone 15 Pro: Meine Lieblings-Features – und ihre Nachteile

Auf seinem Wonderlust-Event (alle Infos) hat Apple neben einer neuen Apple Watch Series 9 (alle Infos) und einer Apple Watch Ultra 2 (alle Infos) auch wieder vier neue iPhone-Modelle vorgestellt:

iPhone 15 (6,1″)

iPhone 15 Plus (6,7″)

iPhone 15 Pro (6,1″)

iPhone 15 Pro Max (6,7″)

Während das iPhone 15 (Plus) wenige, aber tolle Neuerungen spendiert bekam – wie die Dynamic Island oder den 48-MP-Sensor aus den Pro-Modellen der Vorgängergeneration – hat Apple beim iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max gleich mehrere Dinge verändert. Ein neues Titan-Design, eine bessere Kamera und ein neuer Action-Button. Bei all der Vorfreude, die neuen Features endlich ausprobieren zu können, sehe ich aber leider auch ein paar Nachteile, welche die neuen Features zwangsläufig mit sich bringen.

Neue Farben, neues Design – aber wer hat was davon?

Apple hat sich für ein stärker abgerundetes Gehäuse aus Titan entschieden. Und das sieht einfach unglaublich aus! Für meinen Geschmack lagen die letzten drei Generationen (also iPhone 12, 13 und 14) nicht wirklich gut in der Hand – ein Grund, weshalb ich das iPhone 14 Pro Max wieder abgegeben und mir stattdessen ein generalüberholtes iPhone XS gekauft habe.

Apple hat sich auch für neue Farben entschieden. Gold und bunte Farben wurden bei den Pro-Geräten eingestellt, stattdessen haben Käufer die Wahl aus vier verschiedenen Farben:

Titan Natur

Titan Blau

Titan Weiß

Titan Schwarz

Ich könnte nicht sagen, welche Farbe am besten aussieht. In Kombination mit dem neuen Titan-Gehäuse sehen die neuen Pro-Modelle noch hochwertiger aus und verleihen dem iPhone gleichzeitig mehr Stabilität. Aber wer hat am Ende was davon?

Das iPhone 15 Pro startet bei 1.199 Euro (100 Euro günstiger als noch das iPhone 14 Pro), das iPhone 15 Max bei 1.449 Euro. Vermutlich werden sich die meisten Käufer eine Hülle besorgen, damit das kostbare Stück möglichst lange vor Kratzern verschont bleibt. Vielleicht stellt sich das Titan-Gehäuse aber auch als absolut kratzresistent heraus, sodass einem der Hüllenkauf erspart bleibt. Schade nur, dass bei den meisten Nutzern das schöne Design hinter Hüllen versteckt bleibt.

Kamera: Großes Upgrade für große iPhones

Die neue Kamera des iPhone 15 Pro (Max) Apple

Nicht das Always-On-Display und auch nicht die Dynamic Island: Der 48MP-Sensor im iPhone 14 Pro (Max) war meiner Meinung nach das beste Upgrade, das Apple seiner letzten iPhone-Generation spendiert hatte. Umso mehr habe ich mich gefreut, als Apple verkündete, dass dieser Sensor nun auch im iPhone 15 und iPhone 15 Plus zum Einsatz kommt. Doch auch die Pro-Geräte trumpfen ordentlich auf.

Apple verbaut erstmals einen Tetraprisma Linse, mit der bis zu 5-fach optisches Heranzoomen möglich ist. Der Zoom war beim iPhone bisher die größte Schwäche, weshalb ich mich umso mehr freue, dass Apple jetzt endlich diese Baustelle angeht.

Wir haben eine innova­tive Tetraprisma Konstruktion entwickelt – eine gefaltete Glasstruktur unter der Linse – die Lichtstrahlen vierfach reflektiert. Dadurch kann sich das Licht länger im selben Raum bewegen, sodass du eine neue Brennweite bekommst, die perfekt für weiter entfernte Motive ist. Um die Tetraprisma Konstruktion zu unterstützen, setzen wir erstmals ein Modul für optische Bild­stabilisierung mit 3D Sensor­verschiebung und Autofokus ein, das sich in alle drei Richtungen bewegt. Unser bisher fortschritt­lichstes Stabilisier­ungssystem führt doppelt so viele Mikroanpas­sungen aus wie zuvor. Apple

Der einzige Nachteil: Der bessere Zoom kommt nur im neuen iPhone 15 Pro Max zum Einsatz. Dieses ist mit 6,7 Zoll natürlich recht groß – für mich persönlich sogar zu groß. Ich habe das iPhone 14 Pro Max mit derselben Größe mitunter deswegen zurückgegeben, da ich die Größe recht unhandlich finde.

Das Smartphone passt nicht in jede Hosentasche und lässt sich nur schwer mit einer Hand bedienen. Natürlich weiß ich, dass diese großen Modelle beliebt sind. So beliebt, dass Apple beim iPhone 14 das Mini-iPhone einstampfte und es durch ein 6,7 Zoll großes Plus-Modell ersetzte.

Trotzdem finde ich es schade, dass Leute wie ich, die ein 6,1 Zoll großes Pro-Modell bevorzugen, in puncto Kamera in diesem Jahr nicht das Beste vom Besten bekommen.

Action-Button ohne Action

Das iPhone 15 Pro (Max) bekommt in diesem Jahr einen Action-Button, genau wie vor einem Jahr die Apple Watch Ultra und jetzt natürlich auch die Watch Ultra 2. Dieser ersetzt den Stummschalter, der sich seit der ersten iPhone-Generation an der linken Gehäuseseite befand. Nach viel “Action” klingt dieser Button jedoch nicht gerade. Zudem erlaubt Apple nur wenig individuelle Konfigurationen, etwa:

Stummodus

Fokus

Kamera

Taschenlampe

Sprachmemo

Übersetzen

Lupe

Kurzbefehl

Bedienungshilfen

Der Action Button der Apple Watch wurde von uns in der Praxis recht wenig genutzt, die auswählbaren Features auf dem neuen iPhone-Button lassen aber vermuten, dass dieser neue Knopf im Alltag praktischer ist. Ob sich deswegen aber ein Upgrade lohnt? Wohl kaum. Vermutlich wird man diesen Button im Alltag nur sehr wenig nutzen.