iOS 17 – das ist neu: unser Handbuch zum iPhone-Betriebssystem

iOS 17 wird Apple kurz nach der “Wonderlust”-Keynote am 12. September veröffentlichen. Wenn das Muster aus vergangenen Jahren beibehalten bleibt, wird das neue Betriebssystem des iPhones in der finalen Version in einer Woche darauf am Dienstagabend um 19 Uhr MESZ an den Start gehen. Schließlich werden neue iPhones mit iOS 17 ausgeliefert, so muss das breite Publikum das Betriebssystem wenige Tage davor erhalten.

Wollen Sie sich darüber informieren, welche Neuigkeiten in iOS 17 stecken, ist unser Handbuch “iOS 17 – das ist neu” die beste Empfehlung. Darin haben wir uns die wichtigsten Apple-Apps angeschaut und nach Veränderungen gesucht. Schließlich bieten Safari, Mail, Fotos, Kamera und Kontakte genügend offensichtliche und versteckte Neuerungen. Unser Buch können Sie im Apple Bücher Store ab heute vorbestellen und ab dem 19. September 2023 im Store für 4,99 Euro kaufen.

Inhaltsverzeichnis

iOS 17: Unsere sechs Lieblingsfunktionen

iOS 17: Das ist neu in Einstellungen

iOS 17: Das ist neu in iMessage

iOS 17: Sticker für Nachrichten anlegen und nutzen

iOS 17: Das ist neu in der Kamera-App

iOS 17: Das ist neu in Fotos

iOS 17: Das ist neu in Mail

iOS 17: Das ist neu in Safari

iOS 17: Das ist neu in Karten

iOS 17: Neuer Standby-Modus

iOS 17: Das ist neu in Kontakten

iOS 17: So richten Sie ein Kontaktposter ein

iOS 17: Pronomen in den Kontakten festlegen

iOS 17: Das ist neu in Fitness

iOS 17: Das ist neu in Notizen

Passkeys mit iOS 17: Mehr Sicherheit für die Apple-ID

iOS 17: Das ist neu in Musik

iOS 17: Das ist neu für Airpods (Pro)

iOS 17: Das ist neu bei Airdrop

iOS 17: Warum Sie die Wortvorschläge nicht mehr abschalten sollen

iOS 17: Das ist neu für Airtags

iOS 17: Das ist neu bei Widgets

iOS 17: Das ist neu in Bedienungshilfen

iOS 17: Diese Features kommen nur auf neue iPhones

iOS 17: Bildschirmentfernung soll Augen weniger ermüden lassen

iOS 17: Diese Funktionen kommen später

Das Buch finden Sie zur Vorbestellung im Apples Buch Store unter diesem Link: https://books.apple.com/de/book/id6464482544