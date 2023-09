Ecoflow Powerstream im Test – modular zum fast perfekten Balkonkraftwerk

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Nach Update zu 800 Watt fähig

sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

informative App

über Smart Plugs steuerbar

ausbaubar bis 7000 Wh Batteriespeicher Kontra Beim Einsatz mit Powerstation nicht im Freien verwendbar – Kabel zu kurz Fazit Das Powerstream ist ideal für alle die sich die Option einer späteren Aufrüstung mit einem Batteriespeicher in Form einer Powerstation offenhalten wollen und die, die bereits eine kompatible Powerstation der Delta-Serie von Ecoflow einsetzen.



Die Hardware hinterließ im Test einen sehr guten Eindruck und die Software wurde im Laufe der letzten zwei Monate schon stark verbessert. Der „Zwang“ den Batteriespeicher geschützt innerhalb des Hauses einzusetzen, wird sich im Winter noch als Vorteil herausstellen. Wir haben einen sehr guten Platz in der Garage gefunden.



Ecoflow Powerstream 600 W bei Amazon ansehen

Der Grundgedanke

Eine Balkonsolaranlage besteht von den Anschlusskabeln abgesehen aus ein oder zwei Solarmodulen und einem sogenannten Mikrowechselrichter. Der Mikrowechselrichter wandelt vereinfacht ausgedrückt die Gleichspannung der Solarmodule in Wechselstrom für den Haushalt um. Damit das für jedermann einfach zu installieren ist, wird der Mikrowechselrichter direkt mit einer freien Steckdose verbunden.

Das Powerstream ist so ein Mikrowechselrichter, den man aber im Gegensatz zu den Lösungen der Mitbewerber, direkt mit einem Batteriespeicher erweitern können. Auf diese Weise muss man sich nicht direkt bei der Konzeption des Balkonkraftwerkes mit dem Batteriespeicher beschäftigen, sondern kann die Entscheidung auf später vertagen.

Als Batteriespeicher für das Powerstream dienen die großen Powerstations oder die Erweiterungsbatterien von Ecoflow, wie die von uns getestete Delta 2 Max, die über einen speziellen Erweiterungsanschluss verfügen.

Die Delta 2 Max besitzt zwei dieser Anschlüsse, sowohl für das Powerstream, als auch für eine Erweiterungsbatterie. Auf diese Weise ist ein maximaler Speicherausbau mit der Delta 2 Max und einer Zusatzbatterie von 4000 Wattstunden und der Delta Pro mit Zusatzbatterie von 7000 Wattstunden möglich. Praktischerweise lassen sich die Geräte stapeln.

Das Powerstream im Detail

Das Powerstream verfügt derzeit über eine maximale Ausgangsleistung von 600 Watt. Das ist eine Leistung, die in der Regel über dem Grundbedarf eines Haushaltes liegt. Wenn demnächst in Deutschland 800 Watt erlaubt sind, ist das Powerstream updatebar.

Das kompakte Vollmetallgehäuse verfügt über spezielle Anschlussbuchsen, eine eingebaute WLAN-Antenne für das reichweitenstarke 2,4-GHz-Band und ist IP67 geschützt. Eine Montage im Freien ist daher möglich.

Die speziellen Anschlussbuchsen sind clever gegen versehentliches entfernen des Kabels geschützt. Ein AC-Kabel für den Anschluss an die Steckdose und eines für die Solarmodule ist im Lieferumfang enthalten. Zur Steuerung steht eine übersichtliche App zur Verfügung.

Ecoflow gibt auf das Powerstream eine Garantie von zehn Jahren, eine Delta 2 Max sowie die Zusatzbatterie haben eine Garantie von fünf Jahren.

Für das Abziehen der Stecker, liegt dem Powerstream ein spezielles Werkzeug bei.

Die Powerstations der Delta-Serie, hier die Delta 2 Max, verfügen über einen speziellen Anschluss für Zusatzbatterien und die Powerstream.

Die Spezialstecker rastet automatisch ein und sind verwechslungssicher.

Der Powestream liegen Anschlusskabel für das Stromnetz und die Solamodule bei.

Die passenden Solarmodule

Das Powerstream verfügt über zwei Eingänge für Solarmodule und kann maximal 400 Watt pro Eingang verkraften. Die Eingangsspannung darf dabei zwischen 30 und 58 Volt Gleichspannung liegen. Das passt für die meisten Solarmodule bis 435 Wp. Wer sich unsicher ist, fragt am besten den Händler, bei dem er das Solarmodul kauft.

Ecoflow hat passende Solarmodule bis 400 Wp im Programm, wir hatten bei uns im Test bereits die 100 Watt flexiblen Solarmodule. Das Tolle an den flexiblen Solarmodulen ist das geringe Gewicht, und dass Sie diese an den Untergrund anpassen können – etwa dem Dach eines Campers. Zu Hause sind sie die perfekte Lösung für die Montage direkt am Geländer, die Solarmodulen können Sie einfach mit Kabelbinder montieren. Im Test haben sie uns unter anderem durch ihre hohe Sonnenausbeute überzeugt.

Günstiger sind die 400 Watt starren Solarmodule von Ecoflow, zwei Stück als Set kosten derzeit rund 500 Euro. Das Komplettset bestehend aus Powerstream und 2 x 400 Watt Solarmodule kostet derzeit 850 Euro beim Hersteller direkt.

Kleiner Tipp zur PV-Leistung

Die Angabe “Wp”, bedeutet Watt Peak, also eine Angabe für die kurzzeitige Spitzenleistung. Generell wird die angegebene Leistung, beispielsweise 400 Watt, nicht erreicht. Das wäre theoretisch nur möglich, wenn man das Solarmodul permanent an der Sonne ausrichten würde.

Da dies nicht der Fall ist, greift man lieber zu Solarmodulen mit höherer Leistung, zum Beispiel 400 Watt statt 380 Watt, damit man eine höhere Lichtausbeute hat. Realistische Praxiswerte für Solarmodule mit 400 Watt sind in unseren Breitengraden 320 Watt.

Den vollen Überblick mit der App

Zunächst benötigen Sie die App zur Ersteinrichtung des Powerstreams. Dazu gehört die WLAN-Einrichtung, ebenso wie die ersten Updates. Updates sind besonders wichtig, weil regelmäßige Aktualisierungen die Stabilität erhöhen und neue Funktionen bringen. Speziell in Verbindung mit einer Powerstation als Batteriespeicher.

Ohne eine angeschlossene Powerstation dient die App als reine Statusanzeige über die aktuelle Energieausbeute. Die ist sehr schön aufbereitet und wenn Sie noch Ihren Strompreis des eigenen Energieversorgers eingeben, dann errechnet die App auch gleich die Kostenersparnis aus.

Die volle Leistung entfaltet die App zusammen mit einer angeschlossenen Powerstation. In diesem Fall konfigurieren Sie zuerst den Leistungsbedarf am AC-Ausgang. Das ist die Leistung, die der Haushalt als Grundlast benötigt, was in der Regel nicht mehr als 300 Watt sind.

Alles, was darüber hinaus an Leistung erzeugt wird, fließt in den Batteriespeicher. Ist der Batteriespeicher voll und die Leistung der Solarmodule nimmt ab, wird die benötigte Leistung aus dem Batteriespeicher geholt. Diesen Modus nennt Ecoflow „Stromversorgung priorisieren“. Ein weiterer Modus nennt sich „Stromspeicher priorisieren“, hier wird erst die Powerstation aufgeladen, bevor Leistung an das Hausnetz abgegeben wird. Schön ist, dass Sie über eine Zeitsteuerung zwischen diesen zwei Modi wechseln können.

Die Visualisierung ist Ecoflow bei der App gut gelungen. Durch die animierten Farbstreifen ist der Stromfluss gut zu erkennen. Die grafische Auswertung könnte besser beschriftet sein, damit man leichter erkennt für welches Gerät die Grafik ist. In diesem Fall in es ein Smart Plug. Die geplanten Aufgaben und die Einstellung des Leistungsbedarf am Ausgang ist leicht verständlich.

Der Einrichtungsassistent führt einen leicht verständlich durch die Einrichtung ins Netz, sowie die erste Konfiguration. Sehr gut gelöst ist, dass gleich bei der Einrichtung nach Updates gesucht wird. Da der Powerstream permanent verbessert wird, ist es wichtig immer die neusten Updates einzuspielen.

Automation mit Smart Plugs

Eine interessante Steuerung hat Ecoflow seinem Powerstream schon gleich zur Markteinführung mitgegeben. Als Zubehör gibt es sogenannte Smart Plugs, die den Energieverbrauch angeschlossener Geräte messen. Mit den Messdaten kann das Powerstream gezielt mehr Leistung ins Hausnetz liefern, zum Beispiel aus der Delta 2 Max, wenn etwa die Waschmaschine läuft.

Hierzu ist es notwendig, dass Sie die Großverbraucher, welche nur zeitweise laufen, mit einem Smart Plug ausstattet. Die Smart Plugs von Ecoflow sind Matter-kompatibel. Maximal 16 Smart Plugs können Sie in das System einbinden.

Bei der von uns getesteten Smart Plugs war leider ein Fiepsen hörbar, ob dies an unserem Testmuster lag, war bis zum Ende des Tests nicht zu klären.

Günstige Setpreise und Mehrwertsteuerbefreiung

Derzeit gibt es auf Solarprodukte eine Befreiung der Mehrwertsteuer. Dadurch ist nicht nur das Powerstream derzeit sehr günstig verfügbar, sondern auch das Set mit Solarmodulen und einer Powerstation. Passende Sets können Sie beim Hersteller Ecoflow und bei Amazon zusammenstellen.

Empfehlung

Braucht man eine Powerstation? Eine Frage, die Camper und Schrebergartenbesitzer mit “ja” beantworten.

Aber was damit tun, wenn man mal zu Hause ist? Dann steht die teure Powerstation nutzlos in der Ecke. Die Lösung ist der Einsatz als Batteriespeicher in einem Balkonkraftwerk. Und genau das ist der Ansatz von Ecoflow.

Das Powerstream ist ein unabhängiger fest installierter Mikrowechselrichter und die Powerstation eine Erweiterung, die Sie jederzeit auch für den mobilen Einsatz nutzen können.

Das System bestehend aus Powerstream und einer Powerstation wie der Delta 2 Max, ist optimal für alle, die entweder eine kompatible Powerstation schon haben und ihr eine zusätzliche Funktion geben möchten, oder die sowieso eine benötigen. Somit unterscheidet sich die Lösung von Ecoflow deutlich von anderen Lösungen auf dem Markt.

Das Tolle am Ecoflow System ist die Möglichkeit, den Ausbau schrittweise vorzunehmen. Wer noch kein Balkonkraftwerk hat, bekommt mit dem Powerstream einen leistungsstarken Mikrowechselrichter zu einem attraktiven Preis. Neben dem Preis sprechen die hervorragende Verarbeitung und die App für den Powerstream.

Strom erzeugen auf dem Balkon – so einfach geht’s

Solarmodule können Sie entweder die von Ecoflow selbst verwenden – wir hatten bereits die flexiblen Solarmodule für die Balkonmontage getestet – oder handelsübliche Solarmodule anderer Hersteller.

Beim Einsatz des Powerstreams mit einer Powerstation, muss beides innerhalb eines Raumes stehen, weil die Powerstation nicht wetterfest ist. Das kann man als Nachteil sehen, ist aber eigentlich ein Vorteil, weil der Batteriespeicher immer in optimaler Umgebungstemperatur läuft – speziell ein Thema im Winter. Dank längerer Anschlusskabel ist mittlerweile aber auch kein Problem mehr und für die Durchführung bei Fenstern gibt es spezielle Kabel.

Ecoflow arbeitet gerade sehr intensiv an Softwareverbesserung. Im Zeitraum unseres Tests hat der Hersteller schon einige grobe Fehler beseitigt. Ganz fehlerfrei ist es zum Redaktionsschluss Anfang September aber noch nicht. So stören beispielsweise gelegentlich WLAN-Ausfälle, in denen das Powerstream nicht über die App erreichbar ist, oder dass Änderungen in den Einstellungen nicht übernommen werden.

Die bedarfsgerechte Abgabe von Energie aus dem Speicher über die Smart Plugs ist gut gelöst. Was derzeit noch nicht geht, ist eine Verbindung zum Stromzähler. Die würde eine intelligentere Einbindung in das Hausnetz ermöglichen. Das ist aber etwas, das derzeit auch noch kein Mitbewerber von Batteriespeichern für Balkonkraftwerke bietet.

Insgesamt ist das Powerstream ein empfehlenswerter Mikrowechselrichter zu einem guten Preis und mit dem Potential, über regelmäßige Updates Verbesserungen und neue Funktionen zu bekommen.