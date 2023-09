Kuo: Apples 5G-Modem kommt 2025 – zum iPhone 17

Der Branchenanalyst Ming-Chi Kuo hat sich die Bilanzen der Smartphone-Zulieferer angesehen. Seine Schlüsse: Qualcomm vertreibt weniger seiner Snapdragon-Chips, da Huawei verstärkt auf die selbst entwickelten Kirin-Prozessoren setzt. In einem Nebensatz erwähnt der Analyst auch Apple: Qualcomm drohen weitere Verluste seiner Marktanteile, weil auch Apple ab 2025 eigene 5G-Modems verwenden werde.

Apples eigenes Modem für iPhones ist bereits seit vier Jahren in Arbeit. Nach einem langen Patentstreit mit Qualcomm hat Apple die mobile Sparte von Intel 2019 aufgekauft, seitdem wurde es klar, dass der Hersteller früher oder später eigene Modems verwenden wird.

Zunächst waren die Prognosen recht erfreulich, es wurde gemunkelt, dass bereits 2021 ein iPad mit Apples 5G-Modem ausgeliefert wird. Apple hatte aber das iPad Pro M1 mit einem Funkmodem von Qualcomm ausgerüstet, auch alle Geräte, die seither erschienen sind. Die Fristen haben sich immer weiter verschoben, bereits 2022 wurde klar, dass die Eigenentwicklung aus Cupertino nicht vor 2025 erscheint. In der außergerichtlichen Einigung hatten sich Apple und Qualcomm darauf verständigt, dass Apple an Qualcomm noch bis 2025 Lizenzgebühren bei verkauften iPhones zahlt.

So teuer kommt Apple das Qualcomm-Modem

Wie viel Apple für die Lizenzen an Qualcomm zahlt, ist leicht auszurechnen. Laut Qualcomms Unterlagen betragen die Gebühren bei den 5G-Geräten 3,25 Prozent vom Verkaufspreis. Allerdings hat der Hersteller eine Grenze dabei auf maximal 400 US-Dollar gesetzt. Das heißt, bei jedem verkauften iPhone zahlt Apple an Qualcomm 13 US-Dollar, bei den geschätzten 225,3 Millionen verkauften iPhones nur 2022 sind das 2,929 Milliarden US-Dollar, was Apple an Qualcomm gezahlt hat.

Vor diesem Hintergrund ist verständlich, warum der Hersteller sein iPhone SE immer noch nicht mit 5G ausgestattet hat. Selbst bei einem Standard-iPhone mit dem Preis um 800 US-Dollar betragen 5G-Lizenzkosten 1,3 Prozent des Preises, bei einem iPhone SE für ideelle 500 US-Dollar verdoppelt sich der Beitrag auf 2,6 Prozent.