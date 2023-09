Hüllenhersteller bestätigen: Dynamic Island für alle iPhone 15

Am kommenden Dienstag, dem 12. September, liest Apple wieder die hohe Messe für die neueste iPhone-Gerätereihe, die meisten von uns werden atemlos an den Lippen von Tim Cook & Co. hängen. Wir werden aktuell und ausführlich berichten.

Eine Spekulation lässt sich schon jetzt ziemlich sicher bestätigen – auch die iPhone 15 (also ohne Pro) werden künftig die Dynamic Island auf dem Display erhalten. Das bestätigt sich indirekt durch den dänischen Schutzhüllenhersteller dbramante1928, der sein Sortiment zur iPhone-15-Markteinführung mit den Roskilde Vollnarbenleder-Hüllen ergänzt.

Die Roskilde-Hüllen mit Magsafe-Funktion, die das Laden und die Halterung erleichtern sollen, bieten zudem D3O-Aufprallschutz. Interessant ist, dass Apple selbst voraussichtlich keine Leder-Schutzhüllen für seine iPhones mehr anbietet, im Gegensatz zu diesem Hersteller, der auf Nachhaltigkeit ebenfalls höchsten Wert legt: dbramante1928 produziert nach eigener Auskunft konsequent ausschließlich nachhaltige Produkte aus recycelten Kunststoffen und hochwertigem, wiederaufbereitetem Vollnarbenleder für die mobilen Geräte des täglichen Lebens.

Interessante Details auf Produktbildern

Doch an dieser Stelle noch spannender ist, dass dbramante1928 bereits Produktfotos zeigt, auf denen mit den Schutzhüllen für das iPhone 15 ein entsprechendes Gerät zu sehen ist, auf dem deutlich die Dynamic Island zu sehen ist.

dbramante1928 ist nicht der einzige Hüllenhersteller, der offenbar genaue Maße und Details von Apple bekommen hat und womöglich sogar Vorabexemplare. Auch Armor-X präsentiert beispielsweise schon heute auf seiner Website wasserdichte und stoßfeste Hüllen für iPhone 15 und iPhone 15 Pro. Auf diesen Bildern wird ebenso deutlich, dass in diesem Jahr alle iPhones eine Dynamic Island bekommen – die Notch ist somit Geschichte.

Über eine weitere spekulierte Neuerung lassen sich indes keine Schlüsse ziehen. Die Pro-Variante der Roskilde-Hülle hat an der Stelle, an der am iPhone bisher der Mute-Button war, weiterhin eine Aussparung. Diese wäre nicht unbedingt nötig, würde Apple stattdessen eine Aktionstaste verbauen, die nur gedrückt wird und nicht wie bisher verschoben. Die wasserdichte Hülle von Armor-X hat natürlich keine Aussparung, an der Seite sind nur zwei Buckel zu sehen, für die Lauter- und Leisertasten. Ein Beweis für das Fehlen einer Aktionstaste und dem weiteren Bestehen des Mute-Buttons ist das freilich nicht.