watchOS 9.6.2 schließt die Pegasus-Lücke

Die gestrige Aktualisierung von iOS auf 16.6.1 und macOS Ventura auf 13.5.2 war der Not geschuldet. Vergangene Woche hatten Forscher von Citizen Lab eine neue Schwachstelle in iOS entdeckt, die sich die Pegasus-Spionage-Software zunutze machte.

Die Schwachstelle betraf Passkit, jene Schnittstelle, die Apple in Wallet-Apps nutzt, um diverse Tickets dort abzubilden. Laut Citizen Lab genügte eine Nachricht per iMessage an das Opfer mit dem präparierten Bild in der Passkit-Datei, damit sich Pegasus auf dem betroffenen iPhone installieren konnte, ohne Zutun und Wissen des Nutzers.

Nun schließt Apple diese Lücke auch unter watchOS 9, schließlich hat die Apple Watch ebenfalls eine Möglichkeit, Tickets auf dem Display darzustellen. Anders als unter iOS 16.6 ist watchOS jedoch von der zweiten Sicherheitslücke bei der Bildverwaltung ImageIO nicht betroffen, so weist Apple nur auf eine CVE mit der Folgenummer 2023-41061 als behoben hin. Neue Funktionen sind anscheinend genauso wie bei iOS 16.6.1 nicht zu erwarten, wir empfehlen jedoch, die aktuelle Version des watchOS so bald wie möglich zu installieren.

