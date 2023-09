Exklusiv: Ein Ausblick auf die iPhone-Keynote

Durch einen erstaunlichen Zufall sind die Spürnasen von Macworld schon wieder auf das Probevideo einer Apple-Keynote-Präsentation gestoßen. Die ganze Zeit, die sie damit verbracht haben, im Apple Park zu containern, hat sich offenbar gelohnt.

Hier ist es also: das gesamte Skript für die Wonderlust-Veranstaltung am Dienstag, Minute für Minute. Vom iPhone 15 bis zur Apple Watch Series 9, von den peinlichen Witzen bis zu den spektakulären Demos – hier können Sie alle Ankündigungen schon vor der eigentlichen Präsentation nachlesen. Wenn Sie sich überraschen lassen wollen, hören Sie jetzt auf zu lesen und sehen Sie sich das Event am 12. September um 19 Uhr MESZ live an.

(Das komplette Skript ist ganz offensichtlich fingiert und dient in erster Linie der Belustigung. Bitte nehmen Sie es nicht allzu ernst, selbst wenn das ein oder andere Detail sich hinterher als echt erweisen sollte.)

Einführung

18:55 Uhr: Der Pre-Stream beginnt, d. h. wir sehen ein dynamisches Apple-Logo als Bildschirmschoner, begleitet von den neuesten Popsongs aus den Charts. Dazu gehören „Wandadoog“ von Dicht & Ergreifend, „Little Wonder“ von David Bowie und mehrere Songs der österreichischen Band „Wanda“.

19:01 Uhr: Das eigentliche Video beginnt! Ein Schauspieler in Freizeitkleidung wandert durch eine amerikanische Stadt und genießt seine Apple-Produkte. Verschiedene logistische Hindernisse und soziale Begegnungen werden durch sein iPhone, seine Airpods und seine Apple Watch beseitigt. Das Thema scheint zu sein: „Ist das Leben nicht toll, wenn man teure Unterhaltungselektronik besitzt?“

19:03 Uhr: Die Abenteuer des Schauspielers enden und das Video blendet zu Tim Cook über, der auf der Wiese in der Mitte des Apple Parks steht. (Wie zu erwarten, ist alles voraufgezeichnet. Selbst nach mehreren Jahren dieser virtuellen Veranstaltungen fehlt uns das Publikumsgeschrei und Jubel – als würde man sich „Two and a Half Men“ ohne Lachspur ansehen.)

Cook wünscht uns einen guten Morgen und sagt, wie glücklich er sich schätzen kann, für Apple zu arbeiten, „ein Unternehmen, das sich verpflichtet hat, technologische Innovationen durch die Synergie magischer Produkte in positive Lebenserfahrungen zu verwandeln.“ Dann verrät er – ohne Umschweife –, dass es bei dieser Veranstaltung um drei Produktlinien gehen wird: das iPhone, die Airpods und die Apple Watch. Wer hätte das gedacht? Ich wette, es gibt auch noch ein „One More Thing“.

19:05 Uhr: Aber bevor wir uns mit der Hardware beschäftigen, ein paar Software-Updates. Cook sagt, dass seit der WWDC 2023 mehr Menschen an Apples Beta-Softwareprogramm teilgenommen haben als jemals zuvor. Auf Grundlage dieses Nutzerfeedbacks konnten Apple-Ingenieure zahlreiche neue Funktionen hinzuzufügen. (Vermutlich haben sie auch ein paar Fehler entdeckt, aber darauf weist er nicht hin.)

Und jetzt kommt schon die erste Ankündigung des Events: iOS 17, iPadOS 17 und watchOS 10 werden alle am Montag, dem 18. September auf den Markt kommen. Das sind gute Nachrichten für iPad-Besitzer, die befürchtet haben, dass sie noch etwas länger warten müssen, wie es letztes Jahr der Fall war. Über das Veröffentlichungsdatum von macOS Sonoma ist noch nichts bekannt.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Neue Apple Watches

19:07 Uhr: Cook berichtet über die Briefe, die er von dankbaren Kunden erhalten hat, deren Leben durch ihre Apple Watches gerettet wurde. Nach dem Unglückskatalog des letzten Jahres berichten die Briefschreiber 2023 von Nahtoderfahrungen mit Vulkanen, Leoparden, Dynamit, Heißluftballons, Serienmördern, Säure, Giftschlangen und der Internationalen Raumstation. Es ist eine gefährliche Welt da draußen.

19:09 Uhr: Hier kommt Jeff Williams, der Chief Operating Officer von Apple, und schlendert selbstbewusst um eine grasbewachsene Ecke des Apple Parks wie Tobey Maguire in „Spider-Man 3“. Er sagt, dass die Apple Watch „über anderen Smartwatches schwebt wie ein wunderschöner Steinadler, der auf Mäuse herabschaut“ und versichert uns, dass Großes in der Pipeline ist.

19:10 Uhr: Wusch! Ein kurzes CGI-Marketingvideo, und schon sehen wir zum ersten Mal die neue Apple Watch. Sie sieht… der alten Apple Watch ziemlich ähnlich. Und ja, es wird bestätigt, dass sie Apple Watch Series 9 heißt.

19:11 Uhr: Es geht ins Detail. Williams erklärt, dass der S9-Prozessor in der Series 9 „weitaus leistungsfähiger ist als jeder andere Smartwatch-Chip auf dem Markt, wie ein starker Löwe, der über ein Reich weniger bedeutender Kreaturen herrscht.“ In der Praxis bedeutet das offensichtlich eine Steigerung der Rechenleistung um 20 Prozent und Williams zufolge, kann man dadurch eine erhebliche Steigerung der Alltagsleistung und der Akkulaufzeit erwarten. Williams bestätigt das zwar nicht, aber die höhere Rechenleistung ist besonders bemerkenswert, da die letzten drei Apple Watch Chips, obwohl sie als S6, S7 und S8 bezeichnet wurden, alle technisch identisch waren.

19:13 Uhr: Die Series 9 bekommt 5G-Konnektivität! Das ist ein wichtiger Durchbruch in Apples Bestreben, seine Smartwatch zu einem unabhängigen Gerät zu machen. Williams fügt hinzu, dass sie auch Dual-Frequency-GPS erhält, die letztes Jahr bei der Apple Watch Ultra eingeführt wurde. Das bedeutet, dass sie sowohl das L5-Band als auch das Standard-L1-Band abdeckt, um eine schärfere Standortverfolgung zu ermöglichen.

19:14 Uhr: Wir sehen jetzt hübsche Fotos der Series 9, die in einer neuen rosa Farbe erhältlich ist. So schön das auch ist, deutet es darauf hin, dass es keine weiteren nennenswerten Upgrades gibt, über die man reden könnte. Zugegebenermaßen haben wir erwartet, dass es sich in diesem Jahr um ein kleines Refresh handelt, bevor die bahnbrechende Apple Watch X im Jahr 2024 vorgestellt wird.

19:15 Uhr: Wusch! Ein weiteres CGI-Video, das dieses Mal etwas zeigt, das aussieht wie… ja, es ist die Apple Watch Ultra Series 2.

19:17 Uhr: Williams zeigt sich begeistert von den Upgrades der neuen Ultra. Sie bekommt ein microLED-Display, was ein helleres und schärferes Bild bedeutet und auch den Stromverbrauch senken soll. „Und es wird“, fügt der Manager hinzu, „noch größer sein als der Bildschirm der Original-Ultra, der andere Uhrenbildschirme wie der erhabene Gorilla des Waldes überragt.“ Um genau zu sein, handelt es sich um ein 51-mm-Display.

19:20 Uhr: Die Ultra Series 2 weist einige Designänderungen auf, obwohl das Gesamtbild weitgehend gleich geblieben ist. Das Gehäuse ist leichter als das des Vorgängers: Es wiegt nur 58,3 g, was bedeutet, dass es 3 g leichter geworden ist. (Es ist natürlich immer noch schwerer als alle anderen Apple Watches ohne Ultra)

19:23 Uhr: Die neue Ultra bekommt natürlich den verbesserten S9-Chip und 5G. Hier gibt es nicht viel zu sagen – dieselben Series 9-Upgrades gelten auch für die Ultra Series 2.

19:25 Uhr: Das neue Ultra erhält auch eine neue Farboption: ein dunkles Titan-Finish, das Apple „Galaxy Black“ nennt und das Williams als „die Farbe der Träume eines Raben“ bezeichnet. Damit schreitet er davon und dieser Abschnitt scheint beendet zu sein.

19:27 Uhr: Tim Cook ist zurück, um über die neuen Apple Watches zu sprechen. Er sagt, dass die Vorbestellungen heute beginnen und sie ab Freitag, dem 22. September, an Kunden ausgeliefert werden und in den Geschäften erscheinen. Die Series 9 beginnt bei 399 Dollar (499 Euro), die Ultra Series 2 beginnt bei 799 Dollar (999 Euro) – die gleichen Preise wie bei der vorherigen Generation.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Neue Airpods

19:30 Uhr: Cook spricht über Airpods. Er sagt, dass die Airpods „Einfachheit und Design mit nahtloser technologischer Innovation verbinden“ und er sich darauf freut, von der nächsten Evolutionsstufe des Produkts zu erzählen.

19:31 Uhr: Wusch! Produktvideo. Ohrstöpsel. Sie sehen aus wie die Airpods der 2. Generation von 2019, nur dass es sie in allen möglichen Farben gibt: blau, gelb und pink. Das ist ein großer Schritt von Apple.

19:33 Uhr: Ah, Geheimnis gelüftet. Cook sagt, er sei stolz darauf, die Airpods SE anzukündigen! Und er begrüßt die leitende Airpods-Ingenieurin Mary-Ann Rau auf der virtuellen Bühne, um uns mehr zu erzählen.

19:34 Uhr: Rau sagt, dass die Airpods die beliebtesten und erfolgreichsten Kopfhörer der Welt sind, aber Apple wollte noch weiter gehen. Das Unternehmen wollte die Airpods in die Hände aller geben, die großartigen Klang zu schätzen wissen. Und die Ingenieure des Unternehmens haben daran gearbeitet, „alle Vorteile der Airpods zu einem niedrigen Preis anzubieten!“

19:36 Uhr: Die Airpods Lite… sorry, Airpods SE haben „das gleiche Design, die gleiche Audioqualität und die gleichen Funktionen wie unsere enorm beliebten Airpods der 2. Generation und jetzt in neuen Farben und mit einem attraktiveren Preis kommen.“

19:38 Uhr: Das bedeutet konkret, dass die Airpods SE nicht über 3D-Audio oder adaptive EQ verfügen, wie die Airpods von 2021. Sie bekommen auch nicht die verbesserten Touch-Bedienelemente dieser Kopfhörer, sondern nur doppeltes Antippen zum Abspielen, Vorspulen und so weiter. Und „Hey Siri“, falls Sie möchten. Natürlich gibt es auch keine aktive Geräuschunterdrückung wie bei den Airpods Pro. Völlig in Ordnung, wenn der Preis stimmt.

19:40 Uhr: Noch kein Wort zum Preis. Rau setzt mit den Over-Ear-Kopfhörern von Apple fort. Sie erklärt, dass die Airpods Max „marktführenden Klang in einem eleganten Paket bieten und sich weltweit als beliebt erwiesen haben.“ Es ist erwähnenswert, dass die Kritiken zu den Airpods Max keineswegs durchweg positiv ausfielen, wobei insbesondere das Design kritisiert wurde, auch wenn die Audioqualität in der Tat hervorragend ist.

19:42 Uhr: Wusch! Produktvideo. Wir sehen Over-Ear-Kopfhörer, aber sie sehen der Beats-Ästhetik – insbesondere den diesjährigen Beats Studio Pro – näher als den ursprünglichen Airpods Max. Das deutet auf ein komplettes Redesign hin. Es gibt eine große Auswahl an Farben, aber die Max-Modelle der ersten Generation hatten auch schon viele Farboptionen. Dann wiederum… ja, das sind definitiv Airpods Max in Pink. Das ist neu.

19:45 Uhr: Rau sagt, dass sie stolz darauf ist, die Airpods Max der zweiten Generation anzukündigen. Ein schicker Name.

19:46 Uhr: Viele weitere Bilder der neuen Airpods Max. Sie sind ganz anders, was viel über Apples Vertrauen in dieses „elegante Paket“ aussagt.

19:47 Uhr: Rau sagt, dass die neuen Airpods Max „die allerneueste audiophile Technologie“ enthalten. Das bedeutet, dass sie jetzt … Adaptive Transparency, Conversation Boost und das verlustfreie Audioformat von Apple Music unterstützen; sie erhalten auch die neueren Funktionen Adaptive Audio, Personalized Volume und Conversation Awareness, die auf der WWDC 2023 angekündigt wurden.

Und sie erhalten den neueren H2-Chip, der in neueren Airpods anstelle des H1-Chips zu finden ist. Das ist viel, aber es geht nur darum, mit einem anderen Apple-Produkt gleichzuziehen, das weniger als halb so viel kostet. Bis wir die dritte Generation der Airpods Max sehen, werden sie vermutlich wieder massiv ins Hintertreffen geraten sein.

19:51 Uhr: Cook ist zurück, um ein Resümee zu ziehen. Er sagt, dass die Vorbestellungen für die Airpods SE heute beginnen und sie ab Freitag, dem 22. September, in den Läden stehen werden. Sie kosten 99 Euro – wirklich beeindruckend, dass Apple zweistellig geblieben ist. Vermutlich ist das förderlich für die Verkaufszahlen. Die Airpods Max kommen im Oktober in den Handel und kosten 599 Euro. Das war’s mit Airpods! Was kommt als Nächstes?

Foundry

iPhone 15

19:53 Uhr: Cook spricht über die historische Bedeutung des iPhones. Er sagt, dass es „das Wesen der menschlichen Erfahrung verändert hat und die innovative Synergie der Einfachheit des Designs für die Zukunft markiert. Aber heute wird die Einfachheit in Zukunft noch innovativer sein!“

19:54 Uhr: Schnitt auf Schwarz. Und wusch! Ein weiteres Produktvideo. Ein paar Sterne, eine sich abzeichnende Form… es ist…

19:55 Uhr: Das iPhone 15. Tagline: „Das bisher beste iPhone von Apple.“

19:56 Uhr: Und hier ist Harry Harriman, der stellvertretende Leiter des Produkt-Submarketings, um über die Verbesserungen beim diesjährigen iPhone zu sprechen.

19:57 Uhr: Harriman spricht über die Dynamic Island, die er als „die größte menschliche Erfindung seit der Heißluftfritteuse“ bezeichnet. Er erklärt, dass Apple sicherstellen möchte, dass mehr Menschen diese bahnbrechende Funktion des iPhone 14 Pro nutzen können, weshalb das normale iPhone 15 die dynamische Insel erhält.

19:59 Uhr: Es ist vielleicht erwähnenswert, dass Apple in den letzten Jahren nicht daran interessiert war, sicherzustellen, dass so viele Menschen wie möglich auf seine besten Funktionen zugreifen können. Das Unternehmen hat die besten Funktionen bewusst nur den Premium-Produkten vorbehalten, um die Kunden zu einem Upgrade zu bewegen.

20:00 Uhr: Eine Stunde ist um! Und Harriman spricht über den Stummschalter. Dieser wurde durch eine Solid-State-Aktionstaste ersetzt. Da es sich nicht um ein mechanisches, bewegliches Teil handelt, sollte es seltener zu Fehlern kommen. Der alte mechanische Home-Button war dafür berüchtigt, dass er nach ein paar Jahren klemmte oder nicht mehr funktionierte und mit der Einführung des kapazitiven Home-Buttons auf dem iPhone 7 hat sich die Situation verbessert. Andererseits, wie oft haben Sie Probleme mit Ihrer Stummschalttaste?

20:02 Uhr: Das ist ein guter Punkt. Harriman weist darauf hin, dass sich Solid-State-Tasten leichter anpassen lassen: nicht nur ihre Funktion, sondern auch ihr haptisches Feedback, die Geschwindigkeit oder die Dauer von doppeltem oder langem Drücken und so weiter.

20:04 Uhr: Wir sehen uns weitere Fotos des iPhone 15 an. Es gibt schicke, neue Farben: grün und pink. Und das gelbe Finish wurde aufgehellt, sodass es jetzt etwas fröhlicher ist.

20:06 Uhr: Die Änderungen sind nicht nur kosmetischer Natur: Das Standard-iPhone hat ein neues Design erhalten, wenn auch ein recht kleines. Der Bildschirm ist etwas größer (6,2 Zoll bzw. 6,8 Zoll für das 15 und 15 Plus), aber das Gehäuse des Telefons bleibt dank kleinerer Ränder gleich groß. Die hinteren Ecken des Gehäuses sind jetzt abgerundeter, damit es sich in der Hand besser anfühlt (wenn es nicht in einer Hülle steckt). Insgesamt sieht es weitgehend gleich aus, nur etwas hübscher.

20:08 Uhr: Die Kameras sind größtenteils gleich, aber das iPhone 15 bekommt das 48-MP-Objektiv, das das iPhone 14 Pro letztes Jahr bekommen hat. ProRAW wird nicht erwähnt, aber Apple sagt, dass die neue Kamera Fotos mit „unglaublicher Klarheit und präzisen Details“ aufnimmt.

20:09 Uhr: Es wird kein Lederzubehör für das iPhone 15 geben! Das war zu erwarten, aber es ist trotzdem eine große Entscheidung. Harriman sagt, dass Apple seine Verantwortung für die Umwelt ernst nimmt und dass ab heute im Apple Store keine Produkte oder Zubehörteile verkauft werden, die Leder enthalten. Es wird eine lederfreie Alternative geben, die sich laut Harriman „genau so anfühlt“.

20:11 Uhr: Tim Cook ist zurück, um das iPhone 15 zusammenzufassen. Die Vorbestellungen beginnen heute und es wird am 22. September in den Läden erscheinen, genau wie die neuen Apple Watches und die Airpods SE. Das iPhone 15 beginnt bei 999 Euro, das 15 Plus bei 1.149 Euro: genauso viel wie die iPhone-14-Reihe, aber immerhin nicht teurer.

Foundry

iPhone 15 Pro

20:13 Uhr: Cook spricht jetzt über das iPhone 14 Pro und sagt: „Es war beliebter als jedes andere Premium-Smartphone, das Apple je hergestellt hat.“ Wahrscheinlich, weil man dem Standard-iPhone-14 einen ein Jahr alten Prozessor verpasst hat.

20:14 Uhr: Wie kann man Perfektion noch verbessern? Indem man sich auf die Synergie von Einfachheit und Benutzererfahrung konzentriert, sagt er. Steve Bytheway, stellvertretender Marketingleiter, ist hier, um das iPhone 15 Pro anzukündigen.

20:16 Uhr: Wusch! Produktvideo. Auch die Pro-Modelle bekommen verschlankte Ränder, sodass die Bildschirme vermutlich größer ausfallen. Es sieht auch so aus, als gäbe es eine neue graue Farboption.

20:18 Uhr: Bytheway erklärt, dass der neue A17 Bionic Prozessor der schnellste Chip ist, den Apple je in ein iPhone eingebaut hat. (Was offensichtlich ist.) Noch beeindruckender ist, dass es der erste 3-nm-Prozessor auf dem Markt ist. Er verfügt über mehr als 22 Milliarden Transistoren; der A16 hatte nur 16 Milliarden. Das bedeutet eine weitaus höhere Rechenleistung, während der Stromverbrauch ebenfalls verbessert werden sollte.

20:21 Uhr: Die Speicheroptionen des iPhone 15 Pro gehen bis zu 2 TB. Wer braucht so viel Speicherplatz auf einem Telefon? Niemand. Und 8 GB RAM als Standard, gegenüber 6 GB beim 14 Pro. (Das ist ein Novum – Apple spricht normalerweise nicht über den Arbeitsspeicher in iPhones.)

20:22 Uhr: Wir schauen uns das Design an. Der Rahmen der 15-Pro-Geräte besteht aus Titan statt aus Edelstahl, was bedeutet, dass sie leichter sind als die Telefone des letzten Jahres, aber die gleiche Festigkeit aufweisen. Außerdem schulden wir jetzt unseren Kollegen eine Kiste Wein, weil wir gegen Titan gewettet haben. Seltsam ist, dass auf den Fotos und Videos der untere Rand der Geräte nicht gezeigt wird. Was hat Apple zu verbergen?

20:24 Uhr: Und natürlich erhalten die Pro-Modelle alle Design-Upgrades des 15 und 15 Plus. Sie erhalten den Solid-State-Action-Button und die gleichen schlankeren Ränder, was Bildschirmgrößen von 6,2 Zoll bzw. 6,8 Zoll bedeutet. Es gibt übrigens keine Hinweise auf ein Rebranding des Spitzenmodells; es scheint immer noch Pro Max und nicht Ultra zu heißen.

20:26 Uhr: Die Akkulaufzeit hat sich laut Bytheway deutlich verbessert. Er sagt, dass das iPhone 15 Pro und 15 Pro Max mindestens eine Stunde länger durchhalten als ihre Pendants aus dem Jahr 2022. Das wird zumindest teilweise auf den A17 zurückzuführen sein.

20:28 Uhr: Es gibt eine neue Farbausführung: „Titangrau“. Es sieht ziemlich langweilig aus, aber vielleicht kann es in natura überzeugen.

20:29 Uhr: Jetzt die Kamera. Die Verbesserungen bei der Weitwinkel- (besserer Sensor) und Ultraweitwinkelkamera (48 MP) werden ins Rampenlicht gestellt, als ein Bild eines entfernten Gebäudes erscheint. Jetzt kommt es näher, noch näher, und bumm, wir können es jetzt sehen. Bytheway beschreibt das neue Periskop-Teleobjektiv, das einen sechsfachen optischen Zoom und einen bis zu 30-fachen digitalen Zoom mit einer „Klarheit, als wäre man nur Zentimeter entfernt“ bietet. Das sieht beeindruckend aus, aber wir hatten irgendwie auf einen 100-fachen Space-Zoom gehofft.

20:31 Uhr: Bytheway zeigt ein Video über die neue Kamera, die sehr beeindruckend zu sein scheint. Das wird viele iPhone-Käufer dazu bringen, das Pro Max zu wollen.

20:33 Uhr: Und Cook ist zurück und fasst zusammen. Auch hier gilt: Vorbestellungen werden ab heute entgegengenommen, der Verkauf beginnt am 22. September. Das iPhone 15 Pro beginnt bei 1.349 Euro (teurer als das iPhone 14 Pro), während das 15 Pro Max bei 1.499 Euro beginnt (auch 50 Euro teurer), obwohl man 256 GB Speicherplatz bekommt, der vorher 130 Euro extra gekostet hat.

20:34 Uhr: Es sieht so aus, als würden wir einpacken.

Ida Blix/Foundry

One More Thing

20:35 Uhr: Der Bildschirm verdunkelt sich und dann sind wir wieder bei Jeff Williams. Er spricht über Lightning, das er als „den stärksten und mutigsten und schnellsten und sichersten proprietären Verbindungsstandard der Welt“ bezeichnet.

20:36 Uhr: Manchmal, sagt Williams, muss man Mut beweisen. „Den gleichen Mut wie der edle Hirsch, der von feigen Bürokraten gejagt wird, die versuchen, kurzsichtige Vorschriften zu erlassen.“

20:37 Uhr: „Deshalb“, sagt er, „sind wir stolz, einen brandneuen Standard ankündigen zu können. Er heißt ‚Apple Port‘.“

20:39 Uhr: Apple Port ist so schnell und sicher wie USB-C und wurde sorgfältig entwickelt, um mit allen USB-C-Produkten von „kleineren und schwächeren Unternehmen, die in unseren Umsatzströmen herumschnüffeln, kompatibel zu sein.“

20:40 Uhr: Apple ist sogar so weit gegangen, dass Apple Port genauso aussieht wie USB-C, damit die Nutzer nicht verwirrt werden.

20:41 Uhr: Aber Apple Port fügt eine Funktion hinzu, die USB-C nicht bietet: Apple Speed Control. Hmmm, was ist das?

20:42 Uhr: Apple Speed Control stellt sicher, dass Originalprodukte, die von Apple selbst oder einem registrierten Wiederverkäufer verkauft werden, mit optimaler Effizienz laufen. „Ihre Ladevorgänge und Datenübertragungen werden so schnell wie ein Lachs sein“, sagt Williams. „Es sei denn, Sie verwenden ein nicht originales Produkt eines anderen Herstellers. In diesem Fall werden wir den Betrieb ohne zusätzliche Kosten oder Unannehmlichkeiten für Sie de-optimieren.“

20:44 Uhr: Alle diesjährigen iPhones und Airpods werden mit Apple Port ausgestattet sein, und das Unternehmen wird daran arbeiten, alle anderen Produkte an denselben Standard anzupassen.

20:47 Uhr: Und jetzt kommen wir wirklich zum Schluss. Wir hoffen, dass Ihnen die Präsentation gefallen hat.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in unserer Schwesterpublikation Macworld.com erschienen und wurde aus dem Englischen übersetzt und angepasst.