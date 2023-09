Adobe Photoshop Elements 2023 im Test

At a Glance Unsere Wertung Pro Unterstützt jetzt Apple Silicon

Neue geführte Bearbeitungen mit neuem Suchwerkzeug

Bewegte Elemente fügen Standfotos Animationen hinzu Kontra Neue mobile und Web-Apps noch im Beta-Stadium

Teuer Fazit Photoshop Elements ist nach wie vor eines der besten Bildbearbeitungsprogramme für Amateurfotografen. Und die Unterstützung von Apple Silicon macht Photoshop Elements 2023 für viele Benutzer zu einem unverzichtbaren Upgrade.

Preis beim Test

$99.99

Aktuell bester Preis: Adobe Photoshop Elements

Shop Preis PCWorld $69.99 Jetzt ansehen Mac App Store $79.99 Jetzt ansehen Adobe $99.99 Jetzt ansehen

Photoshop Elements ist mit einem Preis von 98,77 Euro nicht das günstigste Bildbearbeitungsprogramm für den Mac. Doch es bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, da es die Technologie der professionellen Version von Photoshop mit einigen wirklich leistungsstarken Werkzeugen nutzt: So bearbeiten Sie Ihre Fotos und peppen Sie mit kreativen Effekten auf.

Der Mac App Store bietet Photoshop Elements 2023 zum Preis von 99,99 Euro an, bei Adobe kostet es mit 98,17 Euro geringfügig weniger – im Macwelt-Store bekommen Sie also derzeit den mit Abstand besten Preis. Adobe bietet zudem Photoshop Elements im Paket mit der Videobearbeitung Premiere Elements an, dieses kostet 148,75 Euro.

Der Schlüssel zum Erfolg von Photoshop Elements liegt darin, dass es leistungsstarke Bearbeitungswerkzeuge mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche kombiniert, die es auch Hobbyfotografen leicht macht, beeindruckende Ergebnisse zu erzielen. Mit der Version 2022 (die 2021 auf den Markt kam) wurden neue Techniken der künstlichen Intelligenz eingeführt – die Adobe als “Sensei” bezeichnet -, um Aufgaben zu automatisieren, die normalerweise stundenlange Arbeit erfordern.

Die App verfügte schon immer über eine Auswahl an Filtereffekten, die Fotos wie Gemälde aussehen lassen können, indem sie Medien wie Ölfarben oder Aquarelle verwenden. Mit Sensei kam jedoch eine neue Reihe von künstlerischen Effekten hinzu, die künstlerische Stile nachahmen wollen, wie kubistische und post-impressionistische.

Diese sind nicht immer ganz passend – ich vermute, Vincent Van Gogh dreht sich gerade im Grab um – aber es macht Spaß, mit ihnen zu experimentieren. Ein netter Clou ist, dass Sie den künstlerischen Effekt auf das gesamte Foto oder nur auf das Motiv oder den Hintergrund anwenden können, um bestimmte Aspekte eines Fotos hervorzuheben.

Wenn Ihre künstlerischen Ambitionen etwas bescheidener sind, können Sie einfache animierte Effekte – sogenannte Überlagerungen – wie herabfallende Schneeflocken oder flackernde Flammen auf Ihre Fotos anwenden. Sie können Ihr Werk dann als kurzen Videoclip speichern und ihn etwa in sozialen Netzwerken hochladen.

Photoshop Elements unterscheidet sich von vielen seiner Konkurrenten unter anderem durch die geführten Bearbeitungen, die Ihnen Schritt für Schritt bei der Verwendung einiger der leistungsstärksten Werkzeuge der Anwendung helfen. Eine besonders leistungsstarke geführte Bearbeitung, die mit dem Update 2021 eingeführt wurde, ist die Möglichkeit, das Seitenverhältnis eines Fotos zu ändern, indem das Programm den Hintergrund eines Fotos erweitert.

Wenn Sie ein Foto mit einem attraktiven Hintergrund haben, etwa einen Strand oder ein paar grüne Bäume, dann können Sie einen Teil des Hintergrunds klonen und ihn verwenden, um den Hintergrund zu vergrößern. So können Sie unter anderem ein quadratisches Foto in eine breitere Landschaftsaufnahme verwandeln oder einen sonnigen blauen Himmel für eine aufrechte Porträtaufnahme für soziale Medien höher heben.

Und natürlich ist kein Social-Media-Account wirklich vollständig ohne ein paar süße Tierfotos. Deshalb enthält Photoshop Elements einen geführten Bearbeitungsmodus, speziell für die Verbesserung von solchen Tierfotos.

Sie können die Beleuchtung und die Farbe eines Fotos anpassen und sich dabei entweder auf Ihr Haustier oder den Hintergrund konzentrieren oder einen subtilen Vignetteneffekt hinzufügen. Es gibt auch eine Option zum Entfernen von Unreinheiten wie Schlamm oder Schmutz und zum Entfernen von Blendeffekten in den Augen des Tieres.

Die künstliche Intelligenz Sensei erweitert der Adobe in Photoshop Elements 2023. Neben der Anwendung von animierten Überlagerungen auf ein ganzes Foto können Sie jetzt auch bewegliche Elemente erstellen, die einen bestimmten Bereich innerhalb eines Fotos animieren.

Adobe

Sie können einen Teil eines Bildes auswählen, zum Beispiel einen Wasserfall oder die wehende Mähne eines Pferdes, und Ihre Auswahl animieren, um das Bild dynamischer und auffälliger zu gestalten.

Mit den Auswahlwerkzeugen des Programms können Sie entweder den Hintergrund eines Bildes oder bestimmte Elemente im Vordergrund auswählen und dann einfach eine Linie ziehen, um die Richtung der Bewegung anzugeben (sodass der Wasserfall nach unten und nicht nach oben fließt).

Sie können auch Einstellungen wie die Geschwindigkeit der Bewegung anpassen und eine Vorschau des Animationseffekts anzeigen, bevor Sie die animierte Bilddatei als MP4-Videoclip oder als animiertes GIF exportieren.

Der Abschnitt “Geführte Bearbeitungen” des Programms enthält neue Werkzeuge zum Hinzufügen von Überlagerungen, neuen Hintergrundbildern oder zur Verbesserung des Erscheinungsbildes des Himmels in Ihren Fotos.

Und da jetzt so viele geführte Bearbeitungen zur Verfügung stehen, haben wir uns gefreut, dass es ein neues Suchwerkzeug gibt, mit dem Sie die gewünschten Funktionen schnell finden können, indem Sie nach Stichwörtern wie “Beschneiden” oder “Himmel” suchen.

Adobe

Mit der mobilen App Photoshop Express für iOS und Android können Sie Fotos und Videos von Ihrem Smartphone oder Tablet hochladen und erhalten außerdem 2 GB kostenlosen Online-Speicher für Ihre Dateien. Anschließend können Sie diese Dateien schnell in die Desktop-Versionen von Photoshop Elements oder Premiere Elements importieren und direkt mit der Bearbeitung beginnen.

Die Web-App funktioniert auf ähnliche Weise und enthält auch einige einfache Werkzeuge zur schnellen Erstellung von Diashows und Collagen, ohne dass Sie die Vollversionen der Desktop-Apps benötigen.

Aber vielleicht noch besser als diese neuen Funktionen ist die Tatsache, dass Photoshop Elements 2023 auch volle Unterstützung für Apple Silicon bietet. Adobe behauptet, dass das Programm jetzt 45 Prozent schneller auf Macs mit M1- oder M2-Prozessoren läuft.

Es gibt auch eine 30-tägige kostenlose Testversion, sodass Sie die neueste Version ausprobieren können, bevor Sie sich für einen Kauf oder ein Upgrade von der letztjährigen Version entscheiden.

Fazit

In den vergangenen Jahren sahen einige der jährlichen Upgrades von Photoshop Elements schon so aus, als würde Adobe die Ideen ausgehen. Doch die KI-Funktionen haben der App neues Leben eingehaucht und Photoshop Elements als eines der besten Bildbearbeitungsprogramme für Hobbyfotografen bestätigt.

