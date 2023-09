„Wo ist Wanda?“ – Apples deutsche Film-Strategie trägt erste Früchte

In einer Pressemitteilung hat Apple bekannt gegeben, in sein Apple-TV+-Portfolio eine erste deutsche Serie aufnehmen zu wollen. „Wo ist Wanda?“ dreht sich um ein verschwundenes Mädchen, dessen Eltern alles tun, um ihre Tochter zu finden. In den Hauptrollen spielen Heike Makatsch und Axel Stein, die Serie wird von UFA Fiction produziert, einer Tochterfirma der bekannten UFA GmbH.

Holen Sie sich sieben Tage Apple TV+ gratis

Apple sagt noch nichts zum Start der Ausstrahlung, doch die Serie besteht zunächst aus acht Folgen. Die Darkcomedy zeigt eine verzweifelte Familie, die ihre Tochter sucht und dabei zu eher unkonventionellen Methoden greift. Der Sohn Ole kümmert sich um die technischen Aspekte, der Vater Dedo und die Mutter Carlotta verkleiden sich als Elektriker, um Abhörgeräte bei ihren Nachbarn zu platzieren. Die Aktion artet etwas aus – schon bald ist die ganze Nachbarschaft verwanzt. Die Familie Klatt findet heraus, dass keiner von ihren Nachbarn das ist, was er in der Öffentlichkeit vorgibt.

Lesetipp: So schauen Sie Apple TV+ kostenlos

Die erste deutsche Serie bei Apple TV+ ist wohl nur der erste Schritt in diese Richtung. Schon im vergangenen Jahr kamen Berichte, dass Apple mehr auf europäische Inhalte bei der Auswahl von Serien und Filmen setzen will. Ab Anfang 2022 gibt es eine Managerpostion für Apple TV+ Deutschland, die nun Dr. Franziska an der Gassen bekleidet – keine Unbekannte in der deutschen Filmbranche.

Zu ihrem Portfolio gehört die Mitarbeit an der Produktion von „Das Parfüm“, „Die Päpstin“ und „Asterix bei den Olympischen Spielen“. Bei Apple TV+ Germany sind weitere prominente Produzentinnen und Produzenten aus der deutschen Filmbranche eingestellt. Dazu gehören Lucia Vogdt („Ibiza Affäre“, „Tatort – Hardcore“) und Christine Kopp („Soko München“).