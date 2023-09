Apples 5G-Modem noch später – Zulieferervertrag mit Qualcomm verlängert

In einer recht kurzen Pressemitteilung, die buchstäblich aus zwei Sätzen besteht, gibt Qualcomm bekannt, seine Snapdragon-5G-RF-Modems für Apples Smartphones in den Jahren 2024, 2025 und 2026 zu liefern. Dieser Vertrag bestätige demnach Qualcomms führende Position auf dem 5G-Markt.

In den Unterlagen für Investoren versteckt sich manch oder anderes interessantes Detail: Der neue Vertrag von 2024 bis 2026 hat ähnliche Konditionen wie der aktuelle vom 2021, der 2023 ausläuft. Der Lizenzvertrag, den Apple und Qualcomm nach dem globalen Patentstreit unterschrieben haben, ist davon nicht betroffen. Dieser wurde für die Dauer von sechs Jahren unterzeichnet, es gibt jedoch noch eine Option für Verlängerung auf weitere zwei Jahre. Wie wir bereits letzte Woche ausgeführt haben, kostet allein eine Qualcomm-Lizenz 13 US-Dollar pro iPhone. Dazu kommen die Kosten für die eigentliche Hardware.

Qualcomm geht davon aus, 2026 jedes fünfte 5G-Modem für iPhones zu liefern, also rund 20 Prozent. Eine gleiche Vorhersage hat der Chiphersteller für den aktuellen Vertrag 2021 getroffen, tatsächlich hat Qualcomm die „große Mehrheit“ von 5G-Modems für das iPhone 15 geliefert, laut einer Notiz an Investoren vom Q4 2022.

Die Voraussage von Ming-Chi Kuo von letzter Woche, Apple könnte bereits 2025 ein eigenes 5G-Modem in iPhones einbauen, wird sich wohl so nicht bewahrheiten. Mit dem aktuellen Vertrag mit Qualcomm bindet sich der iPhone-Hersteller noch weitere drei Jahre an einen externen Zulieferer. Apple arbeitet seit mindestens 2019 an eigenem 5G-Modem, unter anderem auch am neuen Campus in München, doch bislang fehlt ein funktionierendes Produkt.

