Flexispot E7 Pro im Test – Höhenverstellbarer Schreibtisch für das ergonomische Home-Office

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Robust

Große Auswahl an Größen und Farben

Höhenverstellbar, mit Memory

USB-Buchse Kontra Schwer

Teuer Fazit Der Flexispot E7 Pro ist ein Hingucker im Büro oder Home-Office, seine variable Höhenverstellung mit Memory-Tasten erlaubt es, schnell zwischen Sitzen und Stehen zu wechseln. Der Preis ist im Vergleich zu anderen Produkten aber recht hoch.

Trotz guter Anleitung haben wir beim Aufbau einen Fehler gemacht. Dieser wäre uns wohl nicht passiert, wenn es aber für die Halterung des Kabeltunnels Bohrlöcher gegeben hätte. Aber kein Problem: Der Rahmen hat samt Verkabelung gepasst, wir mussten ihn jetzt nur von der Tischplatte abschrauben, um 180 Grad drehen und wieder festschrauben. Und für die Kabeltunnelhalterung drei Löcher mit dem Akkuschrauber in die dicke Holzplatte bohren.

Schwere Pakete, recht leichter Aufbau

Der höhenverstellbare Schreibtisch Flexispot E7 Pro kam in zwei Paketen bei uns an, interessanterweise von zwei unterschiedlichen Diensten – das aber sehr flott, nur etwa drei Tage nach dem Versand. Leider hatten wir den Paketboten, der den Rahmen zugestellt hat, nicht mehr rechtzeitig angetroffen, um ihn gegen ein fürstliches Trinkgeld den quaderförmigen Karton mit uns in den ersten Stock zu wuchten.

Der Schreibtisch, so unser erster Eindruck, ruht auf einem soliden Fundament. Auch die 120 x 60 cm fassende Tischplatte ließ sich nicht allein über die Treppe schleppen.

Den anderen Karton öffneten wir also besser im Erdgeschoss, die für den jeweils nächsten Montageschritt benötigten Teile schafften wir einzeln nach oben – so ließ sich der Rahmen zu zweit recht zügig (in etwa einer halben Stunde) zusammenschrauben. Die Problematik mit der verkehrt herum montierten Platte kostete uns etwas Zeit, insgesamt kann man jedoch in einer Stunde fertig sein – wenn das Verpackungsmaterial erst später wegräumt.

Die Verkabelung macht die geringsten Probleme. Die von den Hubfüßen und dem Bedienelement ausgehenden Kabel sind an ihren Steckern mit eindeutigen Aufschriften versehen und finden an der zentralen Steuereinheit unter der Tischplatte jeweils ihr Pendant. Die farbigen Etiketten machen das Anstecken noch einfacher.

Nur das Verräumen der Kabel bereitet uns die eingangs beschriebenen Probleme, die wir mit einem Akkuschrauber und einem 4er-Holzbohrer lösen. Ansonsten benötigt man nicht viel Werkzeug: Ein Multifunktionsschraubendreher liegt bei, zudem ein Inbus-Schlüssel für die etwas kniffligeren Sechskantschrauben.

Viel mehr Werkzeug hat es nicht gebraucht – aber zwei Leute zum Aufbau Macwelt

Solide und weit höhenverstellbar

Von einer soliden Verarbeitung konnten wir schon beim Empfang des Kartons ausgehen, das bestätigt sich beim Zusammenbau und bei der Betrachtung des fertigen Möbels. Der Hersteller gibt eine Traglast von maximal 160 Kilogramm – das möchten wir lieber nicht ausprobieren. Für alle denkbaren Einsatzzwecke reicht das aber locker.

In der Höhe ist der Tisch elektrisch verstellbar, von 63,5 cm bis zu 129 Zentimetern. Die Tischplatte bewegt sich mit 40 mm pro Sekunde und dabei angenehm leise. Flexispot bietet die Auswahl zwischen einem weißen und einem schwarzen Gestell, für die Tischplatte gibt es 15 Farbvarianten: Die Größen gehen von unseren 120 x 60 cm bis hin zu 200 x 80 cm – auch eine Curved-Variante ist dabei.

Insgesamt lassen sich vier Höheneinstellungen voreinstellen und per Druck auf die Tasten abrufen, die mit “1” und “2” sowie Symbolen für Sitzen und Stehen bezeichnet sind. Die Einstellung geht denkbar einfach: Den Tisch auf die gewünschte Höhe fahren, erst die M-Taste (Memory) drücken und dann die gewünschte Positionstaste, fertig. Hält man die M-Taste lange gedrückt, wird die Kindersicherung aktiv – ein ebenso fünf Sekunden langer Druck löst sie wieder.

Bei uns steht der Schreibtisch auf ebenem Grund, wir müssen die Füße nicht mit den mitgelieferten Fußpolstern ausrichten. Das würde in unserem Fall auch nicht funktionieren, eines der vier Gewinde an den Füßen ist fehlerhaft geschnitten.

Macwelt

Der Tisch ist für einen flexibel gestalteten Arbeitsplatz gedacht, wie er in heutigen Büros sehr häufig vorzufinden ist. Es fehlen also Schubladen oder andere fest montierte Ablagen, was uns nicht weiter stört.

Das Design des E7 Pro mit den asymmetrischen Füßen, das uns leichte Probleme bereitet hatte, ist genau dafür gedacht, unter der Tischplatte mehr Platz für einen Rollcontainer (oder die eigenen Füße) zu haben. Gegenüber dem E7 hat Flexispot auch die Traglast von 125 kg auf eben 160 kg erhöht, der Schreibtisch lässt sich also auch mit schweren Computern und reichlich Zubehör beladen, ohne dass es Schwierigkeiten geben könnte.

Fazit

Mit dem E7 Pro bietet Flexispot einen vielseitig einsetzbaren und robusten Schreibtisch an, der sich nicht allzu schwierig montieren lässt. Grobe Mängel finden wir keine, die Robustheit hat eben ihren Preis in Form eines hohen Gewichts. Flexispot-Tische sind aber immer wieder mal im Angebot. Wer keine allzu hohen Ansprüche an die Traglast stellt, findet derzeit etwa den EG1 für 255 Euro bei Amazon oder das Tischgestell (ohne Platte) E6 bei Otto.de für 290 Euro.