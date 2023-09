Sparkassen-App für iOS erhält Widgets mit Version 6.4.2

Die Sparkassen haben heute ihre App (entwickelt von der Tochter Star Finanz GmbH) auf die Version 6.4.2 aktualisiert. Einige Komfort-Funktionen sind hinzugekommen: Man kann in der App einen Finanzplaner einschalten, dieser war bislang nur im Online-Banking erreichbar.

Dazu kann die App die Umsätze auf dem Konto automatisch kategorisieren. Wie es sich für einen Finanzplaner gehört, gibt es Zusammenfassungen von Ausgaben und Einnahmen, die App kann auch die Kontostandprognose anhand von den historischen Daten herstellen.

In der Umsatzübersicht stellt die App nun farbige Symbolbilder für jeden einzelnen Posten bzw. dessen Inhaber dar. Falls die App automatisch den Empfänger oder Absender nicht erkennt, kann man in den App-Einstellungen diese Bilder selbst hinzufügen.

Konfigurierbare Startseite und Widgets

Die Startseite ist nun konfigurierbar: Scrollt man darin bis ganz nach unten, erscheint die Bearbeitungsoption, hier kann man zwei Widgets hinzufügen – einmal ein Kartenwidget, das die nächsten Geldautomaten und Filialen zeigt und eines mit letzten Umsätzen (dieses war bei uns auch vor dem Update sichtbar).

In der Übersicht auf der Startseite kann, wer Multibanking betreibt, nun auch seine Paypal- und N26-Umsätze einblenden. Zudem kann man in der App Lastschriften widersprechen, dafür tippt man auf den entsprechenden Beitrag und scrollt bei den Umsatzdetails bis ganz nach Ende der Detailseite, ziemlich unten findet sich unter “Aktionen” die Option “Lastschrift widersprechen”. Bei vielen Banken ist diese Option nur im Online-Banking über die Webseite möglich, in der App findet sich lediglich Hinweis wie “Diese Transaktion ist rückgabeberechtigt”.

Wir haben auch in der App Siri-Kompatibilität bemerkt. Bei Siri Kurzbefehle kann man über Sparkasse aktuell zwei Aktionen starten: “Zahlung anfordern” und “Zahlung senden”.

Anmerkung der Redaktion: So attraktiv die neuen Funktionen auch klingen mögen, würden wir empfehlen, bei der Sparkassen-App mit dem Update zwei bis drei Tage zu warten, bis klar ist, dass die Aktualisierung nichts Wichtiges im Hintergrund beschädigt hat. Nach einem Update der TAN-App der Sparkasse im Februar waren keine Transaktionen mehr möglich, mehrere Kunden, darunter einige Macwelt-Mitarbeiter, waren teilweise über einige Wochen zahlungsunfähig.

