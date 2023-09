iPhone 15 Pro: 5 Gründe gegen den Kauf

Apple hat mal wieder abgeliefert. Ein umfangreiches Apple-Watch-Update für die Series 9 (alle Infos) und eine zweite Generation der Ultra (alle Infos) konnten nur von der neuen iPhone-15-Generation (alle Infos) getoppt werden. Und besonders die Pro-Modelle sehen einfach fantastisch aus – sowohl von außen, als auch von innen. Trotzdem muss ich leider sagen: In diesem Jahr lohnt sich ein iPhone 15 Pro (Max) meiner Meinung nach nicht. Hier sind fünf Gründe, die gegen den Kauf sprechen.

Display

Die Dynamic Island wird gleichermaßen gehasst wie geliebt. In unserem Praxis-Test des iPhone 14 Pro mussten wir feststellen, dass die dynamische Insel im Alltag zwar durchaus nett ist, aber nicht den gewünschten Mehrwert liefert, wie von Apple dargestellt. Nun kommt man an der Insel nicht mehr vorbei, da Apple das Display-Feature in allen Modellen verbaut. Wir erinnern uns: Im vergangenen Jahr bekamen nur die Pro-Modelle die Dynamic Island, während die Nicht-Pro-Geräte mit einer Notch ausgestattet waren.

Wer nun ein iPhone-15-Gerät kauft, bekommt so oder so die Island. Wem alle anderen Features egal sind, der kann in diesem Jahr die Pro-Modelle ohne Bedenken beiseitelassen.

Kamera

Schon im Vorfeld wurde viel spekuliert, ob Apple die Kamera des iPhone 15 in diesem Jahr ordentlich aufmotzen wird. Die Gerüchte wurden bestätigt: Erstmals sind Aufnahmen mit bis zu fünffach optischem Zoom möglich. Jetzt kommt allerdings die schlechte Nachricht: Dies ist nur auf dem teuersten aller Modelle möglich, dem iPhone 15 Pro Max.

Das ist allerdings kein Grund, traurig zu sein. Immerhin spendiert Apple dem iPhone 15 und iPhone 15 Plus ein großes Upgrade, in dem der 48-MP-Sensor aus dem iPhone 14 Pro (Max) jetzt in die normalen Modelle der 15er-Generation wandert. Damit sind bis zu zweifach optische Zoom-Aufnahmen möglich. Für jeden, der das iPhone für Schnappschüsse nutzt, ist dieses Kamera-Setup mehr als ausreichend.

Natürlich ist die Kamera im iPhone 15 Pro (Max) besser, doch die wenigsten Besitzer eines iPhones nutzen die Kamera für professionelle Aufnahmen. Das iPhone 15 reicht in Bezug auf Fotografie für die meisten völlig aus.

Design

Apple erfindet das Design nicht neu: Das Gehäuse sieht dem des iPhone 14 (Pro) sehr ähnlich, allerdings sind die Gehäusekanten abgerundet und die Pro-Modelle glänzen im schicken Titan.

Ich muss ehrlich sagen: Ich habe noch nie ein schöneres iPhone gesehen. Schade ist nur, dass die teuren Geräte am Ende höchstwahrscheinlich in einer Schutzhülle verstaut werden. Denn auch ein Titan-Gehäuse schützt das iPhone nicht gänzlich vor Kratzern.

Wem das abgerundete Design wichtiger ist als das optische Erscheinungsbild, der wird auch hier mit dem iPhone 15 (Plus) besser beraten sein. Zumal Apple in diesem Jahr ungewöhnliche Wege in Hinblick auf Farben geht.

Es stehen fünf verschiedene Farben zur Auswahl, wobei Apple auf eine weiße (Polarstern) und rote (bisher PRODUCT(RED) genannt) verzichtet und mehr auf Pastell-Farben setzt: schwarz, grün, gelb, rosé und blau. Natürlich werden Sie auch das iPhone 15 (Plus) schützen wollen. Doch wenn Sie schon nichts vom neuen Design haben, warum dann das (zugegeben schickere) teurere Pro-Modell kaufen?

iPhone 15: Jede Menge neue Farben Apple

USB-C

Apple setzt auf einen neuen Ladestandard – EU-Verordnung sei Dank. Das iPhone 15 (Plus) und iPhone 15 Pro (Max) bekommen beide USB-C, wobei die Pro-Modelle auf USB 3 setzen, iPhone 15 und iPhone 15 Plus kommen nur mit USB 2. Die Pro-Modelle ermöglichen bis zu 20-fach schnellere Übertragungen, dafür benötigt man jedoch ein spezielles Kabel mit 10 Bit/S Geschwindigkeit.

Für das iPhone 15 Pro Max ergibt dies tatsächlich Sinn, da Apple jede Menge neue Video-Features ermöglicht, die große Dateien erzeugen:

ProRes Video­aufnahme bis zu 4K mit 60 fps mit externer Aufnahme

Log Videoaufnahmen

Academy Color Encoding System

Makrovideo­aufnahme mit Zeitlupe und Zeitraffer

Wer mit dem iPhone nicht professionell filmen möchte und daher schnellere Übertragungsraten benötigt – oder regelmäßig Backups auf seinem Mac speichern möchte – sollte mit USB 2 völlig zufrieden sein.

Preis

Oh Wunder: Die iPhone-Modelle sind dieses Jahr günstiger geworden! Allerdings nicht alle. Das iPhone 15 startet bei 949 Euro, also 50 Euro günstiger als noch das iPhone 14. Gleiches gilt auch für iPhone 15 Plus (mit 1.099 Euro ebenfalls 50 Euro günstiger als noch das iPhone 14 Plus). Bei den Pro-Modellen sieht es anders aus: Während das 6,1 Zoll große iPhone 15 Pro mit 1.199 Euro ganze 100 Euro günstiger ist als noch das 14 Pro, kostet das iPhone 15 Pro Max mit 1.449 Euro genauso viel wie das Vorgänger-Modell.

Apple hat in diesem Jahr den Nicht-Pro-Modellen so viele nützliche Features spendiert, dass das iPhone 15 für mich persönlich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Natürlich sind die Pro-Funktionen nicht zu verkennen, doch sollten Sie sich ernsthaft die Frage stellen: Brauchen Sie diese wirklich – oder tut es in diesem Jahr nicht auch ein iPhone 15 (Plus)?