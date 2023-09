Apple Watch Series 9 ist da: klimaneutral, effizienter, mit neuer Geste – und günstiger

Die neue Apple Watch Series 9 wird sich von ihrer Vorgängerin auf den ersten Blick nur durch ihre neue Farbe unterscheiden – Apple nimmt ein dezentes Pink ins Portfolio. Auf dem Display merkt man die Änderungen nur auf den zweiten Blick: Der Bildschirm ist von der Apple Watch Ultra 1 vererbt und leuchtet nun mit 2.000 Nits – auch bei greller Sonne gut zu erkennen.

Apple

S9 – Der neue Chip

Die meisten Änderungen der Apple Watch Series 9 sind unsichtbar, denn wie bereits absehbar, baut Apple ein neues System-in-Package (SiP) ein. Der neue Prozessor hat 5,6 Milliarden Transistoren, eine Zahl, die Apple in Bezug auf seine Watch noch nie erwähnt hat. Ihre eingebaute Grafik-Engine ist demnach 30 Prozent schneller als bei dem Vorgänger in der Series 8, was zu flüssigeren Animationen und schnelleren Darstellungen auf dem Bildschirm führt.

Den Co-Prozessor fürs maschinelle Lernen hat Apple auch erneuert, die Neural Engine kommt jetzt mit vier Kernen – eigentlich bezeichnend, da eine solche Neural Engine in den iPhones nicht vorkommt: Der A12 im iPhone XS wurde gleich mit acht Kernen bei Neural Engine ausgeliefert, der Vorgänger A11 hatte lediglich zwei Kerne dabei. Der neue Chip hat Auswirkungen auf alle möglichen Software-Funktionen der Watch: Siri arbeitet bei vielen Anfragen direkt auf dem Gerät ohne Verbindung zum Apple-Server, versteht nun viele Fragen aus dem Health-Bereich und kann sie wie ein persönlicher Coach beantworten. Dazu gibt es ab watchOS 10 eine komplett neue Geste für die Bedienung.

Apple

Neue Geste aus watchOS

Haben Sie schon mal Ihre Nase bei der Bedienung der Apple Watch benutzt, weil jemand angerufen hat und die zweite Hand mit dem Einkauf oder womit auch immer beschäftigt war? Auf die Frage müssen Sie nicht antworten, sie ist rein rhetorisch – wir sitzen alle im selben Boot. Apple bringt nun eine Erleichterung in Form der Doppeltipp-Geste. Tippen Sie zweimal Zeigefinger und Daumen zusammen, erkennt die Apple Watch dies als einen Befehl und steuert damit die primäre Schaltfläche einer App. Bei einer Telefon-App wäre dies, den Hörer aufzuheben oder aufzulegen und bei einem Workout – Start oder Ende.

Die Geste hat Apple schon im Rahmen seiner Bedienungshilfen-App im Jahr 2021 vorgestellt; man kann sie ab watchOS 8 im entsprechenden Bereich der Einstellungen-App aktivieren und nutzen. Mit watchOS 10 hat Apple die Integration der Doppeltipp-Geste auf ein neues Niveau gehoben: Sie ist nun direkt ins System integriert und bedarf wohl keiner gesonderten Aktivierung. Die neue Geste ist dank der Zusammenarbeit der neuen Neural Engine, dem Gyroskop, dem Beschleunigungssensor und dem optischen Herzfrequenzsensor möglich. Offenbar kann Letzterer die kleinsten Veränderungen beim Puls messen und so Fingerbewegungen „erkennen“. Die Funktion wird „nächsten Monat“ aktiviert, offenbar wird Apple sie mit watchOS 10.1 oder dergleichen freischalten.

Helleres Display

Von der Apple Watch Ultra hat die Series 9 ein helleres Display geerbt. Der Bildschirm leuchtet nun mit maximal 2.000 Nits, bei der Series 8 waren es noch 1.000 Nits. In dunkleren Umgebungen, wenn das Display stören kann – im Kino, im Schlafzimmer, wo auch immer – kann das Display auf ein Nit heruntergeregelt werden. Wir vermuten, dass das Always-on-Display damit auch stromsparender wird. Denn trotz all der Neuerungen soll die Apple Watch Series 9 die gleiche 18-Stunden-Akkulaufzeit wie ihre Vorgängerin bieten.

Apple

U2 – Ultrabreitband-Chip der neuen Generation

Die Apple Watch Series 9 ist Apples erstes Gerät mit der zweiten Generation seines Ultrabreitband-Chips. Die iPhone-Ping-Funktion kommt auf ein neues Niveau: Nicht nur kann die Watch das verlorene iPhone aufwecken und klingeln lassen, ähnlich wie bei der „Wo ist?“-App auf dem iPhone lässt sich das Gerät im Raum präziser suchen. Apple erwähnt, dass die präzise Suche nur mit den iPhones mit gleichem Chip möglich wird, also womöglich nur mit dem iPhone 15 (Pro).

Klimaneutral

Einen ganzen Videoclip hat Apple dem Umweltschutz mitten in der Apple-Watch-Vorstellung gewidmet: Im Stil von „Underdogs“ mussten sich Tim Cook und Lisa Jackson vor Mutter Natur, gespielt von Octavia Spencer, verantworten. Langer Rede kurzer Sinn: Apple hat so lange an seinen Herstellungsprozessen, Logistik und Verpackung geschraubt, dass die Apple Watch in bestimmten Varianten komplett klimaneutral wird. Auch langjährige Partner wie Hermès und Nike setzen bei ihren Armbändern entweder auf recycelte oder tierfreie Materialien. Bei Hermès wie bei Apple sind alle Leder-Armbänder verschwunden, Nike stellt seine markanten Bänder aus recyceltem Silicon her.

Apple

Günstiger

Die erfreulichste Nachricht wurde nicht auf der Bühne verkündet, sondern in der Pressemitteilung: Die Apple Watch Series 9 (und SE 2) wird günstiger. Hat Apple für die Series 8 in 41-mm-Größe für Aluminiumgehäuse ohne LTE-Modul noch 499 Euro verlangt, kostet eine vergleichbare Series 9 50 Euro weniger – Kunden zahlen nur 449 Euro. Bei der SE 2 ist die Preisreduzierung nicht so signifikant – von 299 Euro auf 279 Euro. Die Series 9 kommt mit Aluminiumgehäuse in fünf Farben: Polarstern, Mitternacht, Silber, Rot und einem neuen Rosé sowie mit Edelstahlgehäuse in Gold, Silber und Grafit. Klimaneutral ist jede Apple Watch Series 9 Aluminium mit Sport-Loop-Armband. Das Gleiche gilt für die Apple Watch SE 2.