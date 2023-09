Das iPhone-Event im Überblick: iPhone 15 (Pro), Watch 9 und Watch Ultra 2

Dass Apple nicht nur ein „kalter“ Tech-Konzern sein will, sondern die Menschen und die Natur im Mittelpunkt stehen sollen, zeigte sich schon zu Beginn der heutigen Keynote: Mit einem Video, in dem einige Nutzer von iPhone emotionalen Beispielen beginnt, bei denen die Apple Watch und das iPhone durch ihre Gesundheitsfunktionen das Leben ihrer Nutzer gerettet hat.

Nichts ist wichtiger, als Leben zu retten, so Tim Cook in seiner Einführung zur Veranstaltung. Auffällig war aber auch, wie viel Raum Umweltschutz in diesem Jahr einnahm – inklusive eines witzig gemachten Videos, in dem sich Apple vor „Mutter Natur“ rechtfertigen muss. Aber auch Tech-Fans kamen nicht zu kurz: Apple Watch und iPhone waren eindeutig der Mittelpunkt der Show, die gerade vorgestellten neuen Macs wie das Macbook Air 15-Zoll wurden nur sehr kurz erwähnt und sogar die kommende Vision Pro war ein Randthema. Cook bekräftigte aber, dass die Apple-Brille Anfang nächsten Jahres erscheinen wird.

Apple Watch 9

Den Auftakt bildete die neue Apple Watch 9: Optisch sieht die neue Apple Watch 9 unverändert aus, sie erhält aber einen neuen verbesserten S9-Chip. Dieser bietet vor allem eine doppelt so schnellen Neural Engine, die etwa die lokale Ausführung von Siri auf der Watch ermöglicht – ohne Wi-Fi oder LTE. Auch die Spracherkennung funktioniert bei Diktaten laut Apple nun besser. Doppelt so hell wie bei der Apple Watch 8 ist außerdem das neue Display, es kann aber auch auf bis zu 1 Nit extrem stark abgedunkelt werden. Über 18 Stunden Laufzeit verspricht Apple, ein effizienterer Chip macht dies möglich. Eine interessante Neuerung bei der Apple Watch 9 ist die Geste „Double Tap“, bei der man Zeigefinger und Daumen berührt – man kann so etwa den Wecker stummschalten oder ein Gespräch annehmen, ohne auf das Display zu tippen. Ab Oktober ist die Funktion verfügbar.

Apple

Ab 449 Euro kostet die neu Apple Watch 9, die Apple Watch SE ab 279 Euro.

Ebenfalls neu: Ab sofort setzt Apple kein Leder mehr ein, um den CO₂-Fußabdruck zu senken. Ersetzt wird es durch ein neues Material namens „FineWoven“, das sich wie Wildleder anfühlen soll. Auch der langjährige Partner Hermès liefert neue Armbänder – ohne Leder.

Apple Watch Ultra

Nicht zu vergessen: Es gibt auch eine neue Apple Watch Ultra, die wie die Apple Watch 9 einen neuen Chip bekommt. Optisch ist sie unverändert, die Gerüchte über eine schwarze Version waren wohl falsch. Die Ultra 2 erhält denselben S9-Chip, unterstützt ebenfalls Double Tap, Siri auf dem Gerät und bietet eine neue Ortungsfunktion per UWB. Verbessert hat Apple außerdem das Display, das bei Sonnenlicht nun bis zu 3.000 Nits Helligkeit erreichen kann. Bis zu 36 Stunden Laufzeit sind nun durch den neuen Chip möglich, im Stromsparmodus sogar bis zu 73 Stunden. Ab 899 Euro kostet die neue Ultra 2.

iPhone 15

Während das iPhone 14 wie eine Kopie des iPhone 13 wirkte, hat Apple das iPhone 15 komplett überarbeitet und viele Eigenschaften des iPhone 14 Pro übernommen. Wie zu erwarten, bekommt das iPhone 15 Dynamic Island statt der altmodischen „Notch“.

Unverändert erhält man ein Display mit 6,1 Zoll bzw. 6,7 Zoll für das iPhone 15 Plus, das bis zu 1.800 Nits Helligkeit erreicht. Das Design hat Apple ebenfalls erneuert, hier gibt es abgerundete Kanten, die neuen Farben sind erstmals in das Glas eingebettet. Hochwertig wird die neue texturierte matte Oberfläche des Gehäuses. Wie Apple auch hier hervorhebt, setzt Apple dabei auf zu 75 Prozent recyceltes Alu, bei den Metallen Kupfer und Kobalt wird sogar eine komplette Recycling-Quote erreicht.

Eine Stärke des neuen iPhone 15 ist die verbesserte Kamera. Viele der Funktionen kennt man schon von der 48-MP-Kamera des iPhone 14 Pro: Sogenanntes Pixel-Binning nutzt die Auflösung des Chips für 24 MP-Fotos mit höchster Qualität, über eine so genannt Crop-Funktion gibt es außerdem einen 2x-Zoom. Dieser steht bei Video- und Foto zur Verfügung. Als Chip bekommt das iPhone 15 den A16 Bionic, der gegenüber dem A15-Chip des Vorgängers eine etwa 20 Prozent höhere Leistung bei längerer Laufzeit verspricht.

Petter Ahrnstedt

Ebenfalls neu: Der Ultraweitband-Chip für die Ortung hat jetzt eine größere Reichweite und ermöglicht neue Funktionen. So kann man etwa in einem belebten Ort wie einem Festival das iPhone eines Freundes oder Familienmitglieds orten. Auch die Telefonie-Funktion profitiert: Die Klangqualität wird durch ein verbessertes ML-Modell optimiert, Hintergrundgeräusche werden ebenfalls besser herausgefiltert. Wie erwartet bekommt das neue iPhone 15 wie das iPhone 15 Plus nun statt Lightning eine USB-C-Schnittstelle.

Schade: Beim iPhone 15 Pro ermöglicht die USB-C-Schnittstelle schnelleren Datentransfer, beim iPhone 15 können Daten nur mit USB-2-Tempo übertragen werden. Schnelles Aufladen ist damit trotzdem möglich: Apple verspricht das Aufladen auf 50 Prozent in 35 Minuten.

Ab 949 kostet das neue iPhone 15, das iPhone 15 Plus 1.099 Euro. Der Preis ist gegenüber dem Vorjahr um 50 Euro gesunken, Grund sind vermutlich Währungsschwankungen.

iPhone 15 Pro

Optisch haben die einfachen iPhone-15-Modelle bereits viel zu bieten, Apple hat aber den Pro-Modellen einige Besonderheiten vorbehalten. Schon durch das wertigere Material unterscheiden sich die Pro-Modelle von den farbigen iPhone-15-Modellen: Statt auf einen schweren Stahlrahmen wie bei früheren Pro-Modellen setzt Apple nun auf das neue Material Titan.

Dabei handelt es sich um eine spezielle Legierung, die laut Apple auch beim Mars Rover verwendet wird. Stark und haltbar soll dieses Titan Grad 5 sein, aber auch leichter. Das iPhone 15 Pro Max ist dadurch mit 221 Gramm leichter als das iPhone 14 Pro Max mit 240 Gramm. Auch das iPhone 15 Pro ist mit 187 Gramm um 19 Gramm leichter als das iPhone 14 Pro. Der dünne Rahmen macht aber auch kleinere Geräte möglich. Vier Farben stehen zur Wahl: Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium und Natural Titanium (bzw. Grau)

Interessant ist eine weitere Design-Neuerung: Das iPhone 15 Pro bietet statt des Stummschalten-Buttons einen neuen Action-Button. Mit diesem neu belegbaren Button kann man wahlweise die Kamera, Diktate oder auch einen Kurzbefehl starten. Auch durch den Chip kann sich das iPhone 15 Pro abgrenzen, denn nur dieses Modell erhält den schnelleren A17 Pro mit 3-nm-Technologie. Vor allem die Grafikkarte ist laut Apple 20 Prozent schneller, unterstützt Raytracing. Das soll nicht nur bei Spielen, sondern auch AR-Anwendungen hohe Leistungen ermöglichen.

Wie erwartet bekommt das neue iPhone 15 wie das iPhone 15 Plus nun statt Lightning eine USB-C-Schnittstelle. Aber nur beim iPhone 15 Pro ermöglicht die USB-C-Schnittstelle schnellere Datentransfers von bis zu 10 Gbit, beim iPhone 15 können Daten nur mit USB-2-Tempo übertragen werden. Schnelles Aufladen ist ebenfalls damit möglich: Apple verspricht das Aufladen auf 50 Prozent in 35 Minuten.

Apple

Besonderheit der Pro-Modelle war immer die bessere Kamera, das gilt auch für das iPhone 15 Pro: Die Hauptkamera mit 48-MP-Auflösung hat einen größeren Sensor als beim iPhone 15, erstmals können Fotos außerdem mit voller 48-MP-Auflösung erstellt werden. Auch intern verarbeitet die Foto-Engine erstmals die volle Auflösung, was die Bildqualität verbessern soll. 24, 28, 35 mm sind die zur Verfügung stehenden Brennweiten der Hauptkamera, Funktionen wie Night Mode und Smart HDR hat Apple ebenfalls verbessert.

Nur das iPhone Pro Max erhält außerdem eine neue Tele-Kamera: Statt 77 mm bietet die Tele-Kamera im Pro Max nun 120 mm bzw. ein 5x-Zoom. Tetraprisma-Design nennt Apple den Aufbau dieses neuen Objektivs, das zudem durch eine neue Stabilisierung Wackler ausgleichen soll. Ab 1.199 Euro kostet das neue iPhone 15 Pro, das iPhone 15 Pro Max ab 1.499 Euro. Allerdings hat Apple beim iPhone 15 Pro Max das Einstiegsmodell mit 128 GB aus dem Programm genommen, für 1.499 Euro erhält man 256 GB Speicherplatz, was den „höheren“ Preis relativiert.

Weitere Neuheiten

Es gibt aber noch einige weitere Neuheiten: Wie bereist vorab vermutet, hat Apple USB-C nun auch bei anderen Geräten eingeführt. Ab heute gibt es eine neue Version der Airpods Pro mit einem Ladegehäuse mit USB-C-Schnittstelle, aber auch die alten kabelgebundenen Earpods gibt es nun in einer Version mit USB-C.

Es gibt aber auch einige weitere Änderungen: Das iPhone 13 Mini ist nicht mehr im Apple Store im Angebot, ebenso Zubehör wir das Magsafe Battery Pack und Magsafe Duo.