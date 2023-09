Apple Watch Series 8 und 9 – das sind die Unterschiede

Apple hat die Apple Watch Series 9 vorgestellt und sofort zur Bestellung freigegeben. Wie erwartet sind die Änderungen eher im Inneren versteckt: Die Apple Watch Series 9 hat quasi ein „neues Herz“ bekommen.

Apple

Chip

Der Hauptunterschied bei der Series 9 ist das S9-System-in-Package (SiP). Der S8 (und S7 und S6) basierten auf dem A13 des iPhone 11 – genauer gesagt hat Apple in den Apple Watches seit 2020 lediglich die Effizienzkerne von des A13 namens Thunder eingesetzt. Selbst wenn Apple beim S9 die Effizienzkerne des Nachfolgers A14 nutzt, ist das ein bedeutender Schritt nach vorn, da dieser Chip bei Apple der erste im 5-nm-Verfahren gefertigte war.

Im neuen SiP hat Apple auch eine schnellere Neural Engine erhalten, die nun mit vier Kernen funktioniert – das ist übrigens das erste Mal, dass Apple seinen Co-Chip fürs maschinelle Lernen so prominent auf der Keynote-Bühne vorstellt. Auch der integrierte Grafikprozessor ist laut Apple bis zu 30 Prozent schneller geworden. Das alles zusammen erlaubt auf der Series 9 flüssigere Animationen, schnelleres und genaueres Diktieren, Siri on Device und vieles mehr.

Apple

Die Apple Watch Series 9 ist eins der ersten Geräte, dem Apple die nächste Generation des Ultrabreitband-Chips spendiert hat – den U2. Das erlaubt eine komfortablere Ping-Funktion auf das iPhone – nicht nur lässt sich das Gerät aufwecken und klingeln, auf der Uhr kann man sich durch den Raum navigieren lassen und so das Gerät schneller finden. Der W3-Prozessor ist der gleiche wie bei der Series 8 geblieben.

Display

Die Apple Watch Series 9 hat das Display von der Ultra aus dem letzten Jahr geerbt – bis zu 2.000 Nits kann der Bildschirm der Series 9 leuchten. Wenn nötig, wird die Anzeige auf 1 Nit abgedunkelt.

Speicher

Zum ersten Mal spendiert Apple einer Watch 64 GB Speicher, bislang musste selbst die erste Ultra mit 32 GB auskommen. Zu Not kann man also auf die Uhr eine ordentliche Musikmediathek laden und nur mit Airpods, ohne iPhone in der Nähe oder Internet joggen gehen.

Abmessungen und Gewicht

Die Abmessungen der Uhr haben sich nicht geändert, sie sind mit denen der Series 8 identisch. Lediglich das Gewicht hat sich fast unmerklich geändert – die Series 8 ist leichter geworden. Alle vier Aluminium-Varianten – 45 und 41 mm, mit und ohne LTE sind 0,1 Gramm leichter geworden.

Apple

Farbe

Die Sonderfarbe in dieser Saison ist Rosé, die farblich zum neuen iPhone 15 passt.

Preis

Das angenehmste, was Apple an der neuen Uhr geändert hat, ist der Preis. Dieser ist in Deutschland nämlich gesunken. Das gesamte Portfolio, nicht nur die Einstiegsvarianten hat Apple reduziert: bei Apple Watch SE 2 40 mm fällt diese Preissenkung am geringsten aus – nur 20 Euro. Bei der Series 9 45 mm ist Apple um 60 Euro nach unten gegangen, sowohl bei der GPS- als auch bei der LTE-Variante. Die Edelstahlmodelle sind 50 Euro günstiger geworden.