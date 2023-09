iPhone 15 (Pro): Hier Wallpaper herunterladen

Das Wonderlust-Event ist vorbei: Neben vier neuen iPhone-Modellen (alle Infos) und einer neuen Apple Watch Series 9 (alle Infos) präsentierte Apple sogar eine zweite Generation der Apple Watch Ultra (alle Infos).

Sie haben die iPhone-15-Keynote verpasst? Kein Problem! Hier können Sie alle wichtigen Informationen nachlesen.

Exklusive iPhone-15-Wallpaper zum Download

Natürlich hat Apple seiner neuesten iPhone-Generation neben neuen Kamera- und Display-Features ein paar schöne Hintergrundbilder spendiert. Die Pro-Modelle bestehen aus einem Titan-Gehäuse, dies spiegelt sich auch in den Wallpaper wider. Die Nicht-Pro-Modelle kommen hingegen in bunteren Farben, somit sind auch die Bilder vom iPhone 15 (Plus) farbenfroher.