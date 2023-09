Apple Watch Series 9 und Ultra 2 hier kaufen

Apple hat gestern medienwirksam seinen Online Store für mehrere Stunden abgeschaltet, sofort nach der Keynote war der wieder online und hat gleich die neuen Apple Watches angeboten. Wer es wünscht, kann die Series 9 und Ultra 2 sofort bestellen und am 22. September erhalten.

Apple Watch Series 9 bei Apple bestellen

Apple Watch Series 9 41 mm GPS Aluminium für 449 Euro bei Apple bestellen

Apple Watch Series 9 45 mm GPS Aluminium für 479 Euro bei Apple bestellen

Apple Watch Series 9 41 mm LTE Aluminium für 569 Euro bei Apple bestellen

Apple Watch Series 9 45 mm LTE Aluminium für 599 Euro bei Apple bestellen

Apple Watch Series 9 41 mm Edelstahl für 799 Euro bei Apple bestellen

Apple Watch Series 9 45 mm Edelstahl für 849 Euro bei Apple bestellen

Apple Watch Ultra 2 bei Apple bestellen

Apple Watch Ultra 2 für 899 bei Apple bestellen

Die neuen Modelle sind mit dem Stand heute um 11:00 bei Apple gleich am 22. September erhältlich, für uns in München entweder im ausgewählten Apple Store oder per Post.

Neue Apple Watches bei Dritt-Händlern vorbestellen

Aktuell bieten die bekannten Dritt-Händler die Apple Watch nur als Vorbestellung mit unbekanntem Lieferdatum an. Bei Gravis heißt es: “Noch nicht verfügbar”, Mediamarkt will die neue Apple Watch Series 9 “bald” zu liefern. Gravis verspricht Ähnliches: Apple Watch Series 9 wäre bald bei dem Händler erhältlich.

Vorgänger-Modelle bei den Dritt-Händler kaufen

Nach der Vorstellung der neuen Generationen ist eigentlich die beste Zeit, sich bei den Vorgängermodellen umzuschauen. Wir haben bereits die Unterschiede von Series 8 und 9 beleuchtet, bei den Gesundheitsfunktionen hat sich nichts geändert. Apple hat der Series 9 einen neuen Chip spendiert, auch der U2-Chip ist neu. Die Neuigkeiten halten sich also in Grenzen, dazu ist Apple bekannt, seine Watches lange Zeit mit Software-Updates zu unterstützen.

Die Apple Watch Series 4 aus dem Jahr 2018 erhält beispielsweise noch das watchOS 10. Wir raten jedoch, die Preise der Apple Watch Series 8 und Ultra über die nächsten Tage hin zu beobachten. Apple hat bei den neuen Modellen die Startpreise teils erheblich reduziert, der Markt muss sich noch anpassen.

Aktuell bester Preis: Apple Watch Series 8 41 mm GPS

Aktuell bester Preis: Apple Watch Series 8 45 mm

Aktuell bester Preis: Apple Watch Ultra (2022)