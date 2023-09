Frankreich verbietet iPhone 12 wegen zu hoher Strahlungswerte – Apple widerspricht

Fast zeitgleich mit Apples iPhone-Keynote hat die französische Aufsichtsbehörde Agence nationale de fréquences (ANF) Apples iPhone 12 mit einem temporären Verbot belegt. Laut einem aktuellen Test der Behörde soll das Gerät eine elektromagnetische Strahlung abgeben, die über den europäischen Grenzwerten liegt. Betroffen ist anscheinend nur das iPhone 12, nicht die Modelle iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max.

Apple wurde deshalb am Dienstag angewiesen, das Modell sofort aus dem Verkauf zu nehmen. Falls das Unternehmen die Strahlungswerte nicht mit einem Update korrigiert, ist auch ein Rückruf möglich. Die Behörde hatte kürzlich die sogenannten SAR-Werte von 141 Geräten überprüft, die in Frankreich im Handel sind.

Getestet wurden die Strahlungswerte, die das Gerät in einer Hand- oder Hosentasche (limb-SAR) und in eine Tasche oder Jackentasche (body-SAR) abgibt. Bei ersterem Test versagte das iPhone 12: Mit 5,74 W/Kg (Watt pro Kilo Körpergewicht) lag das iPhone 12 deutlich über dem EU-Grenzwert von 4 W.

Apple hat laut CNBC den Ergebnissen widersprochen. Man habe der ANF bereits mehrere Laborberichte vorgelegt, welche die Kompatibilität mit den SAR-Grenzwerten belegen würden. Apple bestreite die Ergebnisse der Überprüfung und werde mit der Behörde zusammenarbeiten, um zu zeigen, dass man die Vorschriften einhalte.

Unsere Einschätzung

Der SAR-Wert von Smartphones ist schon öfter ein Streitthema gewesen. Die Schädlichkeit von Handy-Strahlung ist umstritten, sollte aber keinesfalls auf die leichte Schulter genommen werden, da Langzeitfolgen unklar sind. Allerdings ist es verwunderlich, dass das iPhone 12 erst drei Jahre nach der Vorstellung auffällig geworden ist.

Auch in vielen anderen Ländern wurde das Modell ausführlich getestet und hat die gültigen Grenzwerte bei diesen Messungen immer erfüllt. Die zuständigen Behörden haben allerdings unterschiedliche Messmethoden und die Sendestärke eines Modems wird nicht zuletzt per Software reguliert: So wird bei schlechtem Empfang automatisch die Sendestärke und somit auch der SAR-Wert höher.

Eventuell könnte auch ein Defekt oder eine Inkompatibilität mit einer aktuellen iOS-Version die Ursache sein. Kurioserweise wurde das iPhone 12 von Apple am selben Tag ohnehin aus dem Angebot im Apple Store genommen, nach Erscheinen des iPhone 15 wird es nicht mehr verkauft. Es ist bei Dritten jedoch weiter im Handel erhältlich und im deutschen Refurbished Store sogar in allen Modellen und Farben gerade zum Schnäppchenpreis zu haben.