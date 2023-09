Hier gibt es neue Hüllen fürs iPhone 15 (Pro) – mit und ohne Leder

iPhone 15 Pro Feingewebe Case mit Magsafe

iPhone 15 Feingewebe Case für iPhone 15 bei Amazon ansehen

iPhone 15 Pro Feingewebe Case bei Amazon ansehen

Tatsächlich ist es so, dass Apple insoweit “vegan” geworden ist, da es selbst keine Lederhüllen mehr anbietet (und auch keine Lederarmbänder für die Apple Watch), wir berichteten im Vorfeld. Transparente Hüllen fürs eigene Produkt bietet der Hersteller aus Cupertino als „ClearCase“ aber weiter an, und kostet mit Magsafe 59 Euro. Außerdem kann man dort durch weitere passende Hüllen von Apple aus Silikon stöbern. Anstatt auf Leder setzt Apple nun auf ein Feingewebe aus Recyclingmaterial, das sich so ähnlich anfühlen soll wie Wildleder. Amazon bietet die Apple-Hüllen bereits in allen Formen und Farben an.