Frau verschluckt Airpod – mit Vitamintablette verwechselt …

Nahrungsergänzungsmittel können ihre Tücken haben, wie dieses 90-sekündige Video von Tanna Barker auf TikTok beweist. Auf durchaus sympathische Weise gesteht sie, dass sie sich mit einer Freundin unterhalten hat und mit einem Glas Wasser nebenbei ihre Vitamintabletten schlucken wollte. Das tat sie nach ihrem Gefühl auch, obwohl sie mit zusätzlichem Wasser nachhelfen musste, weil die Tabletten festzuhängen schienen – bis sie feststellte, dass sie die Tabletten noch in der einen Hand hielt, während in der anderen ein Airpod fehlte …

Den natürlichen Weg abwarten…

Das alles erzählt sie unter viel Lachen und mit dem Hinweis, dass Freunde und Ärzte ihr geraten hätten … was sie nicht so genau ausführt, aber im Grunde abzuwarten, bis sich das Problem auf natürlichem Weg erledigt. Als Trost meint sie, sie hätte ja so lange immerhin noch den anderen Airpod. Die Reaktionen der Kommentare sind sehr unterschiedlich – etwa mit dem Hinweis, sie solle die Musik besonders laut spielen, ob man sie dann auch aus dem Bauch heraus hören würde. Ganz lustig der Hinweis, “An apple a day keeps the doctor away” würde nicht das meinen.

Apple AirPods (3rd gen, 2021, Lightning) Preis beim Test: $169 Aktuell bester Preis:

In der Notaufnahme kommt das öfter vor

Manche zweifeln die Geschichte auch an. Aber eine Kommentatorin schreibt, sie arbeite in einer Notaufnahme, da gäbe es öfter Fälle wie diesen. Dass AppleCare+ dafür aufkommt, wie eine andere meint, ist freilich sehr unwahrscheinlich. Auch, dass es helfe, einfach die Vitamine ins andere Ohr zu stecken, wenn man nur noch einen Airpod hat. Abwarten ist hier wohl wirklich das Gebot der Stunde. In einem weiteren Video dazu (”Post Traumatic Airpods Stress”) spricht sie auch davon, dass die Airpods ihrem Mann gehören, der das ebenfalls mit Humor nimmt, als er wissen will, wie lange denn dieser “natürliche Weg” dauere – in der Zwischenzeit könne er sie ja tracken.

Apple AirPods Pro (2nd generation) Preis beim Test: $249 Aktuell bester Preis:

Risiken und Nebenwirkungen auch bei Nahrungsergänzungsmitteln

Und ansonsten gilt – kann halt passieren, sie war durch die Freundin, die sie jahrelang nicht gesehen hatte und die ihr nun ihr halbes Leben erzählt, sehr abgelenkt. Die Risiken und Nebenwirkungen kann es demnach also auch bei Nahrungsergänzungsmittel wie Vitaminen geben – also Obacht beim nächsten Mal!

In einem letzten Video von ihr zum Thema kann sie schließlich mitteilen, dass der Airport erfolgreich ihren Körper verlassen hat. Ob er noch funktioniert, bleibt unklar. Einzigartig scheint es jedoch nicht zu sein, dass jemand versehentlich einen Airpod verschluckt – Futurzone in seinem Bericht führt ein paar weitere Fälle auf.