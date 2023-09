iPhone 15 mit Tarif – die besten Bundles zum Launch

Apple hat bei der Keynote am 12. September die iPhone-15-Reihe vorgestellt und unsere Schwesterpublikation Macworld.com hat bereits ein erstes Hands-on mit den neuen Geräten veröffentlicht. Die Vorbestellungen beginnen heute.

Apple hat dieses Jahr die Preise etwas gesenkt: Das iPhone 15 beginnt bei 949 Euro, das iPhone 15 Plus bei 1.099 Euro, das iPhone 15 Pro bei 1.199 Euro und das iPhone 15 Pro Max bei 1.449 Euro. Und trotzdem ist das ein stolzer Preis, der da bezahlt werden will.

Wenn Sie sich für ein iPhone 15 entschieden haben, aber den Preis gern in leicht verdauliche Häppchen stückeln möchten – und vielleicht auch noch einen neuen Mobilfunktarif gebrauchen können –, dann gibt es auch die Möglichkeit, ein iPhone 15 (Pro) bei einem Mobilfunkanbieter zu kaufen. Diese haben inzwischen die ersten Bundles mit den verschiedenen iPhone-15-Modellen geschnürt.

iPhone 15 im Vertrag – die besten Tarife

iPhone 15 im Bundle

Das normale iPhone 15 macht dieses Jahr einen größeren Sprung als in der Generation davor: Es bekommt die Dynamic Island, die vergangenes Jahr nur den Pro-Modellen vorbehalten war, außerdem kommt es in einigen schicken Farben. Alle iPhone-15-Modelle bekommen außerdem einen USB-C-Anschluss statt Lightning.

iPhone 15 Plus im Bundle

Beim iPhone 15 Plus gibt es dieselben Veränderungen wie beim iPhone 15, wie die letzten Jahre sind die beiden Modelle also identisch, wenn man von den unterschiedlichen Größen absieht: Das iPhone 15 hat eine Bildschirmdiagonale von 6,1 Zoll, das iPhone 15 Plus 6,7 Zoll.

iPhone 15 Pro im Bundle

Interessante Änderungen gibt es auch bei den Pro-Modellen: Äußerlich verliert das iPhone 15 Pro den Stummschalter auf der linken Seite und erhält dafür eine Aktionstaste, die mit verschiedenen Funktionen belegt werden kann – ähnlich wie auf der Apple Watch Ultra. Außerdem werden die Ränder etwas schmäler: Das ermöglicht dieselbe Bildschirmgröße bei etwas kleineren Gesamtabmessungen. Beim Rahmen ersetzt Apple Edelstahl durch Titan.

iPhone 15 Pro Max im Bundle

Ein Novum bei den Pro-Modellen: Apple trennt auch die beiden Spitzenmodelle funktional voneinander, denn das iPhone 15 Pro Max bekommt ein Objektiv mit fünffachem optischen Zoom, während das iPhone 15 Pro bei dreifachem Zoom bleibt. Möglich wird das durch ein neues Kamerasystem, das Apple als Tetraprisma bezeichnet: Bevor das Licht auf den Kamerasensor fällt, wandert es durch vier Prismen, die die Entfernung zum Sensor erhöhen und so den nötigen Spielraum für mehr Zoom lassen.

Die gesamte iPhone-15-Reihe ist übrigens seit dem 15. September 14 Uhr vorbestellbar, am 22. September ist dann der offizielle Marktstart.