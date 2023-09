iPhone 15 Pro (Max) vs. iPhone 14 Pro: Alle Unterschiede im Vergleich

Nachdem Apple auf seinem Wonderlust-Event die neue iPhone-15-Generation vorgestellt hat, stellt sich nun die Frage: Lohnen sich die neuen Pro-Modelle? Diese Frage können am besten Sie selbst beantworten – dafür müssen Sie natürlich die Unterschiede kennen.

Wir werfen in diesem Artikel einen Blick auf die Gemeinsamkeiten und in welchen Punkten sich iPhone 15 Pro und 15 Pro Max vom iPhone 14 Pro unterscheidet.

Allerdings gibt es in diesem Jahr eine zwei Besonderheit: Alle Modelle sind in diesem Jahr günstiger geworden und das iPhone 15 Pro Max hat exklusive Features bekommen, auf die das “normale” Pro verzichten muss. Während iPhone 14 Pro und 14 Pro Max – bis auf die Größte – noch gleich waren, müssen Sie sich dieses Jahr für manche Funktionen das größere und teuerste Modell zulegen.

iPhone 15 Pro und 14 Pro: Die Gemeinsamkeiten

Schauen wir uns zunächst einmal die Gemeinsamkeiten an. Folgende Features finden Sie sowohl bei den neuen 15-Pro-Geräten, als auch beim iPhone 14 Pro:

Super Retina XDR Display

ProMotion Technologie (120 Hertz)

Always-On-Display

Dynamic Island

48 MP Hauptkamera, 12 MP Ultraweitwinkel, 12 MP Tele

12 MP Frontkamera

Face-ID

Unveränderte Akkulaufzeiten

5G

Ceramic Shield auf der Vorderseite

Wassergeschützt bis zu einer Tiefe von 6 Metern für bis zu 30 Minuten

Magsafe

4K Videoaufnahme mit 24, 25, 30 oder 60 fps

iPhone 15 Pro und 14 Pro: Die Unterschiede

Die Pro-Geräte der 15er-Generation kommen nicht nur in einem Titan-Look, auch unter der Haube hat sich manches geändert. Hier sind alle wichtigen Neuerungen im Überblick:

Specs iPhone 14 Pro iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Gehäusefarben Dunkellila, Gold, Silber, Space Schwarz Titan Natur, Titan Blau, Titan Weiß, Titan Schwarz Titan Natur, Titan Blau, Titan Weiß, Titan Schwarz Gehäuse Kantig Abgerundet Abgerundet Dünnere Display-Ränder Nein Ja Ja Rückseite Edelstahl mit texturiertem matten Glas auf der Rückseite Titan mit texturiertem matten Glas auf der Rückseite Titan mit texturiertem matten Glas auf der Rückseite Action Button Nein Ja Ja Prozessor A16 Bionic Chip A17 Pro Chip A17 Pro Chip Superhochauflösende Fotos 48 MP 24 MP und 48 MP 24 MP und 48 MP Optischer Zoom 0,5x, 1x, 2x, 3x 0,5x, 1x, 2x, 3x 0,5x, 1x, 2x, 5x Anschluss Lightning (USB 2) USB-C (USB 3, bis zu 10 Gbit/s) USB-C (USB 3, bis zu 10 Gbit/s) Kapazität 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB 256 GB | 512 GB | 1 TB Abmessungen (B/H/T) 147,5 x 71,5 x 7,85 mm 146,6 x 70,6 x 8,25 mm 159,9 x 76,7 x 8,25 mm Gewicht 206 Gramm 187 Gramm 221 Gramm Log Videoaufnahmen Nein Ja Ja Academy Color Encoding System Nein Ja Ja WLAN 6 6E 6E Thread Netzwerkunterstützung Nein Ja Ja Ultrabreitband-Chip Erste Generation Zweite Generation Zweite Generation Preis 1.299 € / 1.429 € / 1.689 € / 1.949 € 1.199 € | 1.329 € | 1.579 € | 1.829 € 1.449 € | 1.699 € | 1.949 €

Ein genauerer Blick auf die neuen Features

Vorweg lässt sich sagen, dass die größten Neuerungen, von denen Sie in der Praxis profitieren werden, das Kamera-Modul und der neue Action-Button sein werden. Füllen wir die Übersichtstabelle mit etwas Leben: Was hat sich genau getan?

Gehäuse

Die größte sichtbare Neuerung ist das Design. Apple streicht Gold aus seinem Farben-Portfolio und nimmt stattdessen diverse Titan-Farbvarianten auf. Die Gehäusekanten sind leicht abgerundet, sodass das iPhone 15 Pro (Max) besser in der Hand liegt.

Die Display-Ränder sind zudem leicht dünner geworden – was aber nicht jedem direkt auffallen dürfte. Dank des Titan-Rahmens sind die neuen Pro-Geräte auch etwas leichter: Das iPhone 15 Pro (187 Gramm) und 15 Pro Max (249 Gramm) sind beide 19 Gramm leichter als noch die Vorgänger-Modelle.

Titan hat eins der besten Verhältnisse von Festigkeit zu Gewicht aller Metalle und macht diese Pro Modelle zu unseren bisher leichtesten. Du bemerkst den Unterschied sofort, wenn du eins in die Hand nimmst. Apple

A17 Pro Chip

A17 Pro Bionic Apple

Der neue A17 Pro ist der erste Chip von Apple, der im 3-nm-Verfahren hergestellt wurde und soll mal wieder alle vorherigen Generation in den Schatten stellen. Das Problem bei den Apple-Chips: Apple gibt niemals genau an, wie die Leistung gemessen wurde.

Ein erster Benchmark-Test des A17 Pro zeigt, dass er natürlich in allen Bereichen besser ist. Doch wie spüren wir Verbraucher das am Ende in der Praxis? Laut Apple sollen die wirklich relevanten Verbesserungen bei der GPU-Leistung zu sehen sein, eine 20-prozentigen Steigerung gegenüber dem A16 Bionic sowie einer viermal höheren Leistung beim Raytracing verspricht der Hersteller.

Wenn Sie also das iPhone 15 Pro (Max) gerne mal zum Spielen verwenden, dürften Sie von der Leistung am meisten profitieren.

iPhone 15 vs. iPhone 14: Das sind die Unterschiede

Kamera

Das Kamera-Upgrade vom iPhone 13 Pro zum iPhone 14 Pro war gigantisch. Dank neuem 48-Megapixel-Sensor und ProRaw-Modus waren ganz neue superhochauflösende Fotoaufnahmen möglich. Das 15 Pro und 15 Pro Max verfügen über denselben Sensor, allerdings kann das iPhone 15 Pro nun noch mehr aus Motiven herausholen:

Die neue Photonic Engine kombiniert die besten Pixel aus einem superhochauflösenden Bild mit einem weiteren Bild mit optimierter Belichtung. So bekommst du automatisch Fotos mit 24 MP – einer 2x höheren Auflösung als vorher – für mehr Details in all deinen Aufnahmen. Apple

Wer gerne Portrait-Fotos schießt, wird ebenfalls vom 15 Pro (Max) profitieren. Damit ist nun Folgendes möglich:

Porträts können Sie jetzt auch als Live Photos aufnehmen

kontinuierlicher Zoom im Portrait-Modus

nachträgliches Ändern des Fokus zwischen Motiven

Auch für Hobby-Filmer stehen jede Menge neue Profi-Einstellungen zur Verfügung: Es gibt eine neue Log Codierung, mit der Sie in der Postproduktion von einem größeren Dynamikbereich profitieren. Das iPhone 15 Pro unterstützt als erstes Smartphone ACES – Academy Color Encoding System – einen weltweiten Farbstandard für große Filmproduktionen. Für Profis ein tolles Feature, die meisten User werden es wohl aber kaum nutzen.

Der Zoom hat mit dem iPhone 15 Pro Max ein ordentliches Upgrade bekommen – das iPhone 15 Pro geht allerdings leer aus. Dank einer Tetraprisma-Kamera – eine gefaltete Glasstruktur unter der Linse – werden Lichtstrahlen vierfach reflektiert. Apple sagt dazu:

“Dadurch kann sich das Licht länger im selben Raum bewegen, sodass du eine neue Brennweite bekommst, die perfekt für weiter entfernte Motive ist. Um die Tetraprisma Konstruktion zu unterstützen, setzen wir erstmals ein Modul für optische Bild­stabilisierung mit 3D Sensor­verschiebung und Autofokus ein, das sich in alle drei Richtungen bewegt. Unser bisher fortschritt­lichstes Stabilisier­ungssystem führt doppelt so viele Mikroanpas­sungen aus wie zuvor.”

Besonders praktisch ist bei den Zoom-Aufnahmen eine Miniaturübersicht in der oberen rechten Ecke. Damit behalten Sie die Übersicht, wenn Sie bis zu 25-fach digital in ein Motiv hineinzoomen.

Zoom im iPhone 15 Pro Max Apple

Action Button

Action Button im iPhone 15 Pro Apple

Wo beim iPhone 14 Pro (Max) noch “Stummschalten” war, befindet sich beim iPhone 15 Pro (Max) nun ein Action Button. Standardmäßig ist der Action Button so eingestellt, dass er zwischen Klingeln und Lautlos umschaltet. Darüber hinaus können Sie acht weitere Features auf den Knopf legen, wie:

Fokus

Kamera

Taschenlampe

Sprachmemo

Übersetzen

Lupe

Kurzbefehl

Bedienungshilfen

USB-C

Dass die iPhone-15-Generation nicht länger über einen Lightning-Port, sondern endlich über USB-C verfügt, hat Apple nicht großartig thematisiert. Kein Wunder, immerhin wurde Apple durch die EU förmlich dazu gezwungen. Nichtsdestotrotz bietet USB-C im iPhone 15 natürlich einige Vorteile bezüglich der Datenübertragung.

Während das iPhone 15 (Plus) nur USB 2 unterstützt, kommt das iPhone 15 Pro (Max) mit USB 3, mit dem Sie Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s übertragen können. Der einzige Nachteil: Dafür benötigen Sie ein separates Kabel, welches natürlich nicht im Lieferumfang enthalten ist.

iPhone 15 Pro: Meine Lieblings-Features – und ihre Nachteile

Preis

Die gute Nachricht lautet: Alle iPhone-15-Modelle sind günstiger geworden. iPhone 15 (ab 949 Euro erhältlich) und iPhone 15 Plus (ab 1.049 Euro) sind jeweils um 50 Euro günstiger geworden. Das iPhone 15 Pro ist mit 1.199 Euro sogar um 100 Euro günstiger als noch das iPhone 14 Pro zum Marktstart war.

Das iPhone 15 Pro Max scheint auf den ersten Blick 50 Euro günstiger zu sein: 1.449 Euro kostet die Basisversion. Allerdings verdoppelt Apple den Speicher des kleinsten Modells – aus 128 werden 256 GB. Sie sparen also nicht nur die 50 Euro gegenüber dem Einstiegspreis des letzten Jahres, sondern satte 130 Euro gegenüber der identischen Speichergröße.

Fazit

Das neue Design ist natürlich sehr schön und für alle, die das iPhone in einer neuen Optik erleben möchten, ein lohnenswertes Upgrade. Berücksichtigen Sie jedoch bei Ihrer Kaufentscheidung, dass das Gerät höchstwahrscheinlich in einer Schutzhülle versteckt wird, wo man vom neuen Design nicht mehr viel sieht.

Wer sich das iPhone 15 Pro vor allem wegen seines Kamera-Upgrade zulegen möchtet, sollte unserer Meinung nach zum iPhone 15 Pro Max greifen, da Sie nur bei diesem Modell von der neuen Zoom-Kamera profitieren werden.

Der neue Action Button, die dünneren Ränder sowie der neue A17-Pro-Prozessor sind wohl im Alltag vernachlässigbar – und wer ein iPhone mit Dynamic Island und USB-C möchte (und auf die schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeit verzichten kann) kann sich auch für ein iPhone 15 entscheiden.

Ansonsten können wir guten Gewissens zum iPhone 14 Pro raten, welches Sie aktuell günstiger bekommen. Mit dem iPhone 14 Pro bekommen Sie ein Smartphone, mit dem Sie für die nächsten Jahre bestens beraten sind.

