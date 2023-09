Diese iPhones 15 sind besonders beliebt – und diese sind gefloppt

Apple veröffentlicht bekanntlich keine iPhone-Verkaufszahlen nach Modellen, Farben oder Speichergröße. Doch das können wir tun: Wir wissen, welche Modelle der iPhones, auf die wir unsere Leser in Artikeln wie “iPhone vorbestellen – so klappt es garantiert” hinweisen, sie bei Amazon tatsächlich kaufen. Die Daten sind selbstverständlich anonymisiert, wir kennen nur die Anzahl der gekauften Artikel, für jede Variante. Unsere Auswertung aus dem letzten Jahr war ein gutes Barometer für die Beliebtheit der einzelnen Modelle – wir haben als Erste berichtet, dass das iPhone 14 Plus ein Flop war.

Dieses iPhone-Modell ist besonders beliebt

Wenn man die einzelnen Modelle betrachtet, kaufen die Macwelt-Leser und Leserinnen das iPhone 15 Pro mit 128 GB Speicher in Titan Schwarz am häufigsten, das Modell nimmt fast 15 Prozent aller Bestellungen ein. Dicht auf den Fersen folgt das iPhone 15 Pro mit 256 GB Speicher ebenfalls in Titan Schwarz mit 13,3 Prozent aller Bestellungen. Erst auf Platz fünf der Gesamtauswertung taucht das beliebteste iPhone 15 Pro Max auf (256 GB, Titan Schwarz) mit 6,7 Prozent von den Gesamtbestellungen. Das Standard-iPhone 15 (128 GB Schwarz) kommt erst auf Platz 13 mit 2,75 Prozent vor.

iPhone 15 Pro bei Amazon ansehen

Apple iPhone 15 Pro Preis beim Test: $999 Aktuell bester Preis:

Die restlichen Modelle machen knapp 18 Prozent aller Bestellungen aus, das Plus-iPhone taucht mit keinem Datenpunkt in der Auswertung aus.

iPhone-15-Beliebtheit nach Klasse

Die Beliebtheit der einzelnen Klassen beim iPhone 15 haben wir bereits im vorausgegangenen Absatz etwas verraten: Wie im vergangenen Jahr wird sich das iPhone 15 Plus eher zu einem Ladenhüter entwickeln, als die Begeisterung der Kunden zu wecken. Da wir zu dem Modell keine Datengrundlagen haben, wird dieses in den nachfolgenden Auswertungen nicht mehr auftauchen.

Die Datenlage bei den unterschiedlichen Klassen des iPhones ist eindeutig: Mehr als zwei Drittel aller Käufer greift zu einem iPhone 15 Pro, das Gerät kommt auf rund 70 Prozent aller Bestellungen. Etwas weniger beliebt ist das iPhone 15 Pro Max – rund ein Viertel aller Bestellungen fällt auf iPhone 15 Pro Max, das iPhone 15 kommt auf nur sechs Prozent aller Käufe. Apple hat es endgültig geschafft, seine Pro-Modelle als das wichtigste iPhone zu etablieren.

iPhone-15-Beliebtheit nach Farbe

Bereits im vergangenen Jahr hat sich die Tendenz abgezeichnet, dass die iPhone-Käufer und -Käuferinnen eher die Steve-Jobs-Maxime unterstützen: “Das iPhone kann jede Farbe haben, solange sie schwarz ist”. Der absolute Liebling, auch heuer, ist die Nichtfarbe – entweder Titan Schwarz oder Schwarz beim iPhone 15 (ohne Pro).

Etwas weniger als die Hälfte aller iPhone-Käufer und -Käuferinnen greifen zu einer dunklen Farbe, entweder Schwarz oder Titan Schwarz. Natur und Blau (bei den iPhones Pro) kommen jeweils auf etwas weniger als ein Viertel aller Bestellungen, wobei Titan Natur ein Tick beliebter als Blau ist. Weiß als Farboption wählt beim Kauf jeder Zehnte oder jede Zehnte. Rosé als neue Trendfarbe hat überhaupt nicht hingehauen, bei der Gesamtmenge kommt die Farbe auf rund 1,5 Prozent der Bestellungen, beim Standard-iPhone 15 – auf etwas weniger als ein Viertel.

iPhone 15 bei Amazon vorbestellen

iPhone 15 Plus bei Amazon vorbestellen

iPhone 15 Pro bei Amazon vorbestellen

iPhone 15 Pro Max bei Amazon vorbestellen

iPhone-15-Beliebtheit nach Speichergröße

Etwas anders als im vergangenen Jahr haben sich die iPhones nach Größe verkauft: Während 2022 die meisten Kunden zu der Standardgröße von 128 GB griffen, kommt in diesem Jahr die Größe von 256 GB auf das Siegertreppchen – mit rund einer Hälfte aller Bestellungen. Ok, Apple hat beim iPhone 15 Pro Max die Einstiegsgröße von 128 GB gestrichen, so ist es kein Wunder, dass in dieser Klasse die Option von 256 GB mit 66 Prozent aller Max-Bestellungen am beliebtesten ist.

Aber auch beim iPhone 15 Pro bestellen sehr viele Kunden (47 Prozent) die größere Version, wobei nach wie vor 42 Prozent aller Käufer und Käuferinnen zu der Speichergröße von 128 GB greifen. Beim Standard-iPhone 15 kommt nur eine Speichergröße infrage – 128 GB, andere Speichervarianten haben wir in der Auswertung nicht gesehen.

Fazit

Vor allem jetzt, wenn die meisten iPhone-15-Modelle vergriffen sind, soll unsere Auswertung für verzweifelte Noch-Nicht-Käufer als Anleitung dienen: Wollen Sie unbedingt ein iPhone so bald wie möglich in Ihren Händen halten, wählen Sie möglichst helle Farben, diese sind bei Weitem nicht so beliebt wie Schwarz oder Grau. Beim iPhone 15 haben Sie recht gute Chancen, wenn Sie das iPhone mit dem 256-GB-Speicher konfigurieren, die Einstiegsgrößen sind vergriffen.

Beim iPhone 15 Pro müssen Sie sich eventuell länger gedulden. Zur Not probieren Sie die Konfigurationen mit der Einstiegsgröße von 128 GB – die modernen Pro-iPhones können ProRes-Daten eh sofort auf eine externe Festplatte schreiben – oder greifen Sie zu einem Modell mit 512 GB.

Aktuell bester Preis: iPhone 15 Pro 128 GB Titan Schwarz