Wer das Beste vom Besten haben möchte, der muss auch dieses Jahr natürlich wieder zu den Pro-Modellen der neuen iPhone-15-Reihe greifen. Denn seit der iPhone-14-Generation unterscheidet Apple die Flaggschiffe Pro und Pro Max stärker als zuvor von den Standard-Modellen – in diesem Fall iPhone 15 und 15 Plus.

Doch damit nicht genug: Apple hebt sogar das Pro Max vom normalen Pro etwas ab und stattet es mit allem Schnickschnack und allen Innovationen aus, die das Unternehmen aus Cupertino zu bieten hat. Es ist nämlich nicht nur größer in diesem Jahr, es hat auch ein starkes Kamera-Upgrade bekommen, das wohl erst nächstes Jahr auch im Pro-Modell zu finden sein wird.

Unterschiede zwischen iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max

Der Unterschied zwischen den Standard-iPhones und den Pro-Modellen kann teils erheblich ausfallen. Sie unterscheiden sich in der Verarbeitungsqualität, im Design, in den Funktionen und in vielen anderen Bereichen.

Wenn wir uns die Pro-Modelle genauer ansehen, dann fallen die Unterschiede sehr viel geringer aus, da nahezu alles identisch ist – bis auf die Größe, die wohl jedem auf Anhieb auffällt. Doch Apple hebt das iPhone 15 Pro in entscheidenden Punkten vom iPhone 15 ab, die Sie dazu bewegen könnten, zum teureren Pro Max zu greifen.

Grundsätzlich sollten Sie also wissen, dass die meisten technischen Daten identisch sind. Sowohl das iPhone 15 Pro als auch das 15 Pro Max arbeiten mit dem neuen A17-Pro-Chip, einer besseren 48-Megapixel-Kamera, bieten einen Titanrahmen und kommen mit dem neuen Action-Button. Außerdem haben beide natürlich USB-C an Bord.

Alle Specs im direkten Vergleich

Specs iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Display 6,1’’ Super Retina XDR Display 6,7’’ Super Retina XDR Display Auflösung 2556 x 1179 Pixel 2796 x 1290 Pixel Pixeldichte 460 ppi 460 ppi Display-Technologie OLED OLED Bildwiederholrate bis zu 120 Hertz bis zu 120 Hertz Always On ja ja Notch Dynamic Island Dynamic Island Helligkeit 1000 Nits maximal typisch / 1600 Nits maximal (2000 Nits im Freien) 1000 Nits maximal typisch / 1600 Nits maximal (2000 Nits im Freien) Chip A17 Pro A17 Pro Speicherkapazität 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB 256 GB | 512 GB | 1 TB Kamera (Rückseite) Weitwinkel 48 Megapixel, ƒ/1.78 Blende | Ultraweitwinkel ƒ/2.2 Blende | Teleobjektiv ƒ/2.8 Blende mit 3x optisch Weitwinkel 48 Megapixel, ƒ/1.78 Blende | Ultraweitwinkel ƒ/2.2 Blende | Teleobjektiv ƒ/2.8 Blende mit 5x optisch Frontkamera True Depth, 12 MP, ƒ/1.9 Blende True Depth, 12 MP, ƒ/1.9 Blende Authentifizierung Face ID Face ID Anschlüsse USB-C USB-C Satelliten-Feature ja ja Mobile Daten 5G 5G SIM-Karte Nano SIM und eSIM Nano SIM und eSIM Farben Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Blau und Titan Natur Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Blau und Titan Natur Videowiedergabe 23 Stunden 29 Stunden Audiowiedergabe 75 Stunden 95 Stunden Aufladen 20 Watt oder mehr (50 % in 30 min) 20 Watt oder mehr (50 % in 35 min) Abmessungen (B/H/T) 146,6 x 70,6 x 8,25 mm 159,9 x 76,7 x 8,25 mm Gewicht 187 Gramm 221 Gramm Preis 1.199 € | 1.329 € | 1.579 € | 1.829 € 1.449 € | 1.699 € | 1.949 €

Hier ist ein umfassender Überblick über die Unterschiede zwischen dem iPhone 15 Pro und dem iPhone 15 Pro Max, damit Sie besser entscheiden können, welches Modell für Sie die richtige Wahl ist.

Display und Größe

Starten wir mit dem Offensichtlichen – der Größe. Wie der Name schon sagt, ist das iPhone 15 Pro Max ein ganzes Stück größer als sein Pro-Pendant.

Allein schon dieser Faktor könnte für Sie entscheidend sein, zum Pro Max zu greifen, da viele Nutzer einfach ein großes Display bevorzugen. Wiederum andere möchten ein möglichst kompaktes und handliches Handy haben, dann wäre das normale iPhone 15 Pro die bessere Wahl.

Die Größenunterschiede im Detail:

iPhone 15 Pro: 6,1 Zoll OLED (2556 x 1179 Pixel) | 146,6 x 70,6 x 8,25 mm

iPhone 15 Pro Max: 6,7 Zoll OLED (2796 x 1290 Pixeln) | 159,9 x 76,7 x 8,25 mm

Beide bieten eine Pixeldichte von 460 ppi, zeigen Inhalte also entsprechend gleich scharf an.

Apple

Beide Pro-Modelle unterstützen eine variable Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hertz und bieten HDR und die P3-Farbskala sowie eine Spitzenhelligkeit von 2000 Nits. Die Spezifikationen sind im Wesentlichen identisch, abgesehen von der Display-Größe.

Beide profitieren von Apples neuestem Gehäuse-Material für seine Premium-Geräte – Titan. Und beide Modelle gibt es in den gleichen Farben: Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Blau und Titan Natur.

Kamera

Bei der Kamera sind viele Specs ebenfalls identisch, doch hier hat das iPhone 15 Pro Max einen klaren Vorteil.

Zunächst einmal: Beide iPhones kommen mit einem verbesserten 48-Megapixel-Hauptsensor. Er ist größer als noch im iPhone 14 Pro, was primär die Aufnahmen bei wenig Licht besser macht. Außerdem unterstützt er variable (digitale) Brennweiten. Das bedeutet, dass Sie zwischen einigen Voreinstellungen wie 24 mm, 28 mm oder 35 mm wählen und diese als Standardeinstellung für Ihre Aufnahmen festlegen können.

Das iPhone 15 Pro und das 15 Pro Max verfügen über die gleiche Ultraweit-Kamera wie im letzten Jahr – hier gibt es also keine großen Neuigkeiten.

Schwarzes Titanium iPhone 15 Pro. Jason Snell

Die beiden Pro-Geräte unterscheiden sich jedoch deutlich, wenn es um ihre Zoom-Kamerafunktionen geht. Das iPhone 15 Pro hat eine normale 12-Megapixel-Telekamera mit 3-fachem Zoom, was einem 77-mm-Objektiv entspricht.

Das iPhone 15 Pro Max hat allerdings etwas, auf das wir seit Jahren gewartet haben: ein 5-fach-Zoom-Periskop-Objektiv, das eine optische Vergrößerung von 120 mm (35-mm-Objektiväquivalent) ermöglicht.

Bedeutet: Das iPhone 15 Pro Max ist das beste Zoom-iPhone, das Sie kaufen können. Wie es aber im Vergleich zur Android-Konkurrenz abhebt, werden wir noch testen, sobald wir das Pro Max bei uns in der Redaktion haben. Darauf sind wir schon sehr gespannt.

Übrigens ist dadurch auch der digitale Zoom deutlich besser geworden. Das iPhone 15 Pro Max kann Motive bis zu 25-fach vergrößern, das iPhone 15 Pro nur 15-fach. Da es sich um einen digitalen Zoom handelt, ist dies natürlich kein “echter” Zoom, und man kann etwas Ähnliches in Photoshop machen, sodass der Unterschied hier fast künstlich ist.

Speicherplatz

Der Speicherplatz ist etwas, das beim Vergleich von Handys oft unter den Tisch fällt, aber in Wirklichkeit ist er einer der wichtigsten Bestandteile Ihres Smartphones für den täglichen Gebrauch. Denn wo landen alle Daten, Apps und die großartigen Fotos und Videos, die Sie mit der neuen/verbesserten Kamera aufnehmen? Genau, im internen Speicher. Doch auch der geht irgendwann zur Neige – was dann?

Für Nutzer, die wirklich sehr viel Speicher benötigen, bietet Apple sowohl beim iPhone 15 Pro als auch beim 15 Pro Max eine 1-TB-Version an – das gab es schon bei der 14er-Serie. Überraschend hingegen ist das Basis-Modell. Denn während Sie das iPhone 15 Pro bei 128 GB startet, steigt das iPhone 15 Pro Max bei 256 GB ein.

Auch ein Grund, warum das 15 Pro Max teurer ist als das 15 Pro. Vergleichen wir die Preise aber mit dem Vorgänger, so ist das iPhone 15 Pro Max günstiger geworden. Vergangenes Jahr ging es beim Pro Max bei 1.499 Euro für die 128-GB-Variante los, die 256-GB-Version kostete zum Start 1.579 Euro. Das Pro Max startet bei 1.449 Euro mit 256 GB.

Das Aufnehmen großartiger Fotos und Videos und das Speichern all dieser wertvollen Daten auf Ihrem brandneuen Telefon ist großartig, bis der Speicherplatz knapp wird. Was dann?

Akku

IPhone 15 Pro in Titanium. Jason Snell

Auch bei der Batterie unterscheidet sich das 15 Pro Max vom normalen 15 Pro. Es liegt natürlich auf der Hand, woran das liegt – nämlich an der Größe. So bietet das 15 Pro Max eine Kapazität von 4.422 mAh, das 15 Pro hat einen 3.274-mAh-Akku an Bord.

iPhone 15: Akku-Kapazität im Vergleich mit allen iPhones

Apple wirbt mit bis zu 23 Stunden Videowiedergabe auf dem iPhone 15 Pro, während das iPhone 15 Pro Max bis zu 29 Stunden schaffen soll. Das ist ein ziemlich großer Unterschied. Dazu müssen wir allerdings sagen, dass selbst die angekündigte Laufzeit des 15 Pro schon hervorragend ist, weshalb Sie sich in beiden Fällen keine Sorgen um die Akkulaufzeit in der Praxis machen müssen.

Preis und Verfügbarkeit

Sowohl das iPhone 15 Pro als auch das 15 Pro Max sind seit dem 15. September 2023 vorbestellbar, am 22. September ist offizieller Marktstart.

Hier sind die genauen Preisunterschiede:

Modell Speicher Farben Preis (UVP) iPhone 15 Pro 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Blau und Titan Natur 1.199 € | 1.329 € | 1.579 € | 1.829 € iPhone 15 Pro Max 256 GB | 512 GB | 1 TB Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Blau und Titan Natur 1.449 € | 1.699 € | 1.949 €

Fazit

Apple

Welches iPhone sollten Sie kaufen? Die Größe und Gewicht der Modelle machen den wesentlichsten Unterschied aus. Wenn Sie ein kompakteres Smartphone bevorzugen, wählen Sie lieber das iPhone 15 Pro – das auch günstiger ist. Sollten Sie jedoch ohnehin größeres Smartphone bevorzugen, entscheiden Sie sich für das Pro Max-Modell. Das bietet einige klare Vorteile gegenüber seinem kleineren Bruder. Die bessere Zoom-Kamera und die längere Batterielaufzeit werden sich im täglichen Gebrauch spürbar bemerkbar machen.

Passagen in diesem Artikel stammen aus dem Artikel unserer Schwesterpublikation Techadivsor.