iOS 17 schon installiert? Auf diese 12 Features müssen Sie trotzdem warten

iOS 17 ist endlich da! Sollten Sie es bereits installiert (hier geht’s zur Anleitung) und die ersten neuen Features ausprobiert haben, werden Sie vielleicht feststellen, dass manche versprochenen Funktionen noch fehlen. Aber keine Sorge: Die meisten sollen noch bis Jahresende nachgeliefert werden.

Bekommt Ihr iPhone das iOS–17-Update? Finden Sie es heraus!

Die besten neuen Funktionen (hier sind unsere Top 5) sind ohnehin mit dem offiziellen iOS-17-Release veröffentlicht worden. Auf folgende elf Features müssen Sie aber noch warten.

iPhone 15 Pro bei Amazon ansehen

iPhone 15 Pro Max bei Amazon ansehen

iPhone 15 bei Amazon ansehen

01. Airdrop über das Internet

Ein besonders cooles Feature: Mit iOS 17 können Sie Airdrop starten, um Dateien an ein iPhone zu schicken, indem Sie Ihr iPhone in die Nähe des iPhones des Empfängers bringen. Diese Funktion können Sie auch bereits ausprobieren.

Eine weitere praktische Funktion ist, dass Sie nicht mehr warten müssen, bis die Übertragung abgeschlossen ist. Airdrop funktioniert in der Regel sehr schnell – doch gerade, wenn Sie große Video-Dateien verschicken möchten, kann es schon mal etwas dauern. Sobald das Feature ausgerollt wird, können Sie Airdrop starten und dann getrennte Wege gehen, und Airdrop wird in voller Qualität über das Internet fortgesetzt. Sie und der Absender müssen dafür nur bei iCloud angemeldet sein.

02. Journal-App

Apple hat auf der WWDC seine neue App namens Journal (zu Deutsch: Tagebuch) vorgestellt. Wir hatten uns eigentlich sehr darauf gefreut, da die App eine tolle Erweiterung von Apples Mental-Health-Angebot zu sein scheint. Sie können Notizen zu Ihrem Tag machen, Bilder, Musik oder Orte einfügen. Das iPhone macht Ihnen sogar Vorschläge, um Ihnen den Einstieg Ihrer Einträge zu erleichtern und die iCloud-Synchronisierung ist Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Sie können die Journal-App sogar sperren.

Leider müssen wir uns noch bis “später in diesem Jahr” gedulden.

Foundry

03. Gemeinsame Apple-Music-Wiedergabelisten

Wer Apples Musik-App nutzt, wünscht sich wahrscheinlich schon seit Jahren gemeinsame oder kollaborative Wiedergabelisten in Apple Music. Das ist eines der Features, weshalb die Leute bei Spotify bleiben. Doch das könnte sich bald ändern, denn mit iOS 17 – beziehungsweise einem der kommenden Updates – wird dieses Feature auch Teil im Apple-Universum. Dann können Sie Apple Music-Wiedergabelisten mit Freunden teilen, die Songs hinzufügen, entfernen und neu anordnen können, und Sie können sogar alle Emoji verwenden, um auf die Songauswahl “Jetzt hören” zu reagieren.

Apple iPhone 15 Pro Preis beim Test: $999 Aktuell bester Preis:

04. Airplay in Hotelzimmern

Eigene Inhalte auf einem Hotelfernseher abzuspielen, ist ein großes Problem. Apple wird jedoch mit Hotelketten zusammenarbeiten, um Airplay zu ihren Fernsehern hinzuzufügen. Um das Feature nutzen zu können, scannen Sie einfach einen QR-Code auf dem Fernseher, um sich mit ihm zu verbinden. Anschließend können Sie streamen, was immer sie möchten.

Dass es dieses Feature nicht pünktlich geschafft hat, wundert uns ehrlich gesagt nicht – und es wird wohl auch noch einige Zeit nach der Veröffentlichung von iOS 17 dauern, bis Sie diese Funktion in einem Hotelzimmer nutzen werden könne. Zudem werden wohl nur einige ausgewählte Hotels diese Funktion noch in diesem Jahr einführen, weitere werden folgen.

Hier muss man anmerken, dass diese Funktion höchstwahrscheinlich erstmal in den USA, Großbritannien und Australien ausgerollt wird. Apple arbeitet hier mit Roomnet, einem Anbieter, der die Hotels mit Apple TVs ausstattet. Auch LG mit seinen Pro Centric Smart wird ebenfalls die neue Funktion unterstützen, aber auch “bis Ende des Jahres an ausgewählten Locations”.

05. Namedrop auf der Apple Watch

Zusammen mit den neuen Airdrop-Funktionen kommt auch Namedrop, das Branding von Apple für eine Funktion, die Android schon lange hat. Bringen Sie einfach Ihr iPhone ganz nah an ein anderes heran, um ihm Ihre Kontaktdaten zu senden (Sie können steuern, welche Kontaktdaten es erhält und welche nicht). Dies funktioniert sogar mit der Apple Watch.

Das Apple-Watch-Feature kommt aber – Sie können es sich schon denken – später in diesem Jahr mit einem Software-Update. Außerdem wird eine Apple Watch Series 6 oder höher, eine Apple Watch SE oder eine Apple Watch Ultra benötigt.

Apple

06. Verbesserungen bei Nachrichten

Einige Verbesserungen von Nachrichten werden mit der ersten Version von iOS 17 eingeführt, andere werden im Laufe des Jahres in Form von Updates veröffentlicht. Die neuen Sticker und ein neuer Pfeil, mit dem man zur ersten ungelesenen Nachricht in einem Thread springen kann, sind zwei neue Funktionen, die in einem iOS 17 Update später im Jahr 2023 hinzugefügt werden.

Außerdem wird es im Laufe des Jahres Verbesserungen bei der iCloud-Synchronisierung von Nachrichten geben. Dabei werden nicht nur Ihre Nachrichten, sondern auch Einstellungen wie die Weiterleitung von Textnachrichten, Sende- und Empfangskonten und SMS-Filter geräteübergreifend synchronisiert.

iPhone 15 (Pro) jetzt vorbestellen: so klappt es garantiert

07. Nachrichten-Widget

Ein Widget, mit dem Sie einen “News+”-Audiobeitrag oder -Podcast abspielen oder pausieren können, wird in einem zukünftigen Update hinzugefügt. In Deutschland gibt es keine “News+”-Option von Apple, deswegen müssen die deutschen Nutzer und Nutzerinnen erstmal den generellen Start der Plattform abwarten, bevor sie in den Genuss vom neuen interaktiven Widget kommen.

08. Apple-Music-Favoriten

Ein Update im Laufe des Jahres wird eine neue Wiedergabeliste “Favoriten” mit allen Songs hinzufügen, die Sie auf Apple Music favorisiert haben. Außerdem können Sie Songs, Alben, Wiedergabelisten und Interpreten zu Ihren Favoriten machen, die dann automatisch zu Ihrer Mediathek hinzugefügt und zur Verbesserung der Empfehlungen verwendet werden.

09. PDF-Formulare

Eine unserer Lieblingsfunktionen ist die Fähigkeit von iOS, mithilfe von künstlicher Intelligenz PDF-Formulare zu lesen, ausfüllbare Felder zu identifizieren und sie dann automatisch auszufüllen. Dies wird in Dateien, Mail und sogar in gescannten Dokumenten funktionieren, aber Sie müssen dafür leider auf ein iOS-17-Update später in diesem Jahr warten.

10. Fitness+ Audio-Fokus

Bei einem Fitness+-Training können Sie bald entweder die Stimme des Trainers oder die Musik priorisieren.

iPhone 15 vs. iPhone 14: Das sind die Unterschiede

11. Entsperren von Matter-Schlössern

Sie können Ihr iPhone antippen, um Schlösser zu entsperren, die HomeKit und HomeKey unterstützen, aber bald können Sie das auch mit Schlössern machen, die Matter unterstützen.

12. Einfachere Apple-ID-Anmeldung beim Einrichten von Geräten

Wenn Sie Ihr neues Apple-Gerät einrichten, können Sie sich bei Ihrer Apple-ID anmelden, indem Sie ein vertrauenswürdiges iPhone oder iPad in die Nähe bringen und den Code in Form einer Wolke scannen. Der gleiche Prozess wird heute verwendet, aber er überträgt viele Apps und Einstellungen, aber meldet sich nicht bei Ihrer Apple-ID an.

Dieser Artikel erschien zuerst bei unseren Kollegen der Macworld und wurde ins Deutsche übersetzt.

Aktuell bester Preis: iPhone 15 Pro 128 GB Titan Schwarz