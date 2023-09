Blutzuckermessung mit Apple Watch ab 2025: Neuer Chefentwickler

Tim Millet, Apples Vizepräsident für Plattformarchitektur, hat laut einem Artikel von Marc Gurman bei Bloomberg (hinter Paywall) die Leitung des Projekts übernommen. Zuvor habe es dafür mehrere Monate lang keinen eigenen Leiter gegeben.

Dies berichten demzufolge Personen, die mit dem Wechsel vertraut sind und nicht genannt werden möchten, da es sich “um eine private Angelegenheit” handele, heißt es in dem Bericht weiter. Das Team, das die Arbeit leitet, die sogenannte Exploratory Design Group (XDG), wurde zuvor von dem Wissenschaftler Bill Athas geleitet, der Ende letzten Jahres verstarb.

Neuer Manager könnte Messung des Blutzuckers bis 2025 voranbringen

Damit, so Gurman, übernimmt ein erfahrener iPhone- und Mac-Chip-Manager die Verantwortung für einen der ehrgeizigsten Vorstöße des Unternehmens in die Gesundheitstechnologie. Dies wäre angesichts der schon langen Forschungsgeschichte, die man Apple dafür auf der Apple Watch nachsagt, auch ein wichtiger Fortschritt. Denn schon vor zwei Jahren rechneten wir an sich aufgrund entsprechender Hinweise bereits bei der Apple Watch 7 mit einem Blutzucker-Sensor – der dann aber doch nicht kam.

Die Hoffnung für viele Menschen, die unter Diabetes leiden oder die Gefahr angezeigt bekommen wollen, wäre, dass dies dann nicht-invasiv über Laser-Technologie an ihrer Apple Watch funktioniert. Diese Laserstrahlen könnten eine Glucose-absorbierende Flüssigkeit reflektieren, woraus ein Sensor den Glucose-Gehalt errechnet und daraus wiederum den Blutzuckerspiegel.

Blutdruckmessung: Apple hinkt hinterher

Während die Apple Watch 9 bereits Gesundheitssensoren für den Herzschlag, Blutsauerstoff und ein Einkanal-EKG enthält, kommt möglicherweise mit einer Apple Watch X im Jahr 2025 auch ein Sensor für die Blutzuckermessung dazu. Eine weitere Funktion, die manche User für ihre Apple Watch herbeisehnen, ist ohne Zweifel die Blutdruckmessung.

Hier ist die Konkurrenz schon weiter – einige Modelle der Samsung Galaxy Watch bieten bereits eine integrierte Blutdruckmessung, die dem Vernehmen nach sogar recht zuverlässig funktionieren soll. Nur zur Kalibrierung benötigt man vorher und in regelmäßigen Abständen noch ein traditionelles Blutdruckmessgerät mit Manschette für den Oberarm. Danach soll man sich auf die Messwerte der Samsung Galaxy Watch verlassen können.

Auch der Bonner Hersteller Kardena bietet entsprechende “Gesundheitsuhren” mit Blutdruckmessung an – ganz klar, dass ein solches Feature auch der Apple Watch mit ihrer starken Betonung des Gesundheitsbereichs gut zu Gesicht stehen würde. Beim Blutzucker dagegen gibt es unserer Kenntnis nach bisher von keinem Anbieter ein entsprechendes Feature zusammen mit der Smart Watch.