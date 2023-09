iCloud+ jetzt mit 6 TB und 12 TB abonnieren – das kostet es, das bringt es

Ab jetzt kann man seinen iCloud-Speicher jenseits von zwei Terabyte auf sechs oder zwölf Terabyte erweitern. Die neuen Optionen kosten entsprechend mehr: Für sechs Terabyte iCloud-Speicher verlangt Apple 29,99 Euro pro Monat, für 12 Terabyte Speicher – 59,99 Euro.

Die kleinere zusätzliche Option preist Apple für „Fotograf:innen und Inhalts-Creator:innen“ an, dies ist insofern nachvollziehbar, als die iPhones ab iPhone 12 Pro die Fotos in Apples ProRAW-Format aufnehmen können, ab dem iPhone 13 Pro sind ProRes-Videos möglich, vor allem die Videos im Profi-Format sind bis zu 30-mal größer als die Standard-HEIC-Videos. So ist selbst Ein-Terabyte-Speicher eines iPhones schnell voll. Die größte Option von zwölf Terabyte preist Apple für „fortgeschrittene Benutzer:innen“ an.

Rein rechnerisch gesehen, sind das zusammen mit der 2-TB-Speicheroption für 9,99 Euro die günstigsten Abo-Modelle pro Giga- oder Terabyte: Bei allen drei Preisvarianten kostet ein Terabyte iCloud-Speicher rund 4,99 Euro pro Monat. Zum Vergleich: Bei der 200-GB-Option würde ein Terabyte Speicher 14,95 Euro kosten, bei 50 GB – rund 20 Euro.

Die neuen iCloud-Speicher-Optionen sind auch für iOS 16.6.1 verfügbar, ein Update auf iOS 17 ist dafür keine Pflicht. Leider hat Apple seine kostenlose Grenze von 5 GB iCloud in diesem Schritt nicht angehoben, diese Speicher-Option ist längst aus der Zeit gefallen und reicht nicht mal für ein iPhone-Backup, geschweige denn Fotomediatheken oder andere App-Dokumente.

Seit dem letzten Jahr hat Apple über seine Home-App eine Möglichkeit hinzugefügt, auch Video-Aufnahmen einer Home-Secure-Kamera direkt in iCloud zu speichern. Alle fünf iCloud-Tarife bieten nun eine unterschiedliche Funktionalität bzw. Anzahl der Kameras, die man in iCloud anbinden kann. Beim 50-GB-Tarif kann man lediglich eine Homekit-Secure-Kamera einbinden, bei den abonnierten 200 GB sind bis zu fünf Kameras erlaubt, bei den Tarifen von zwei bis zwölf Terabyte gibt es keine Einschränkungen bei der Anzahl der angebundenen Kameras.

Neu ist ebenfalls, dass auch der kleinste Tarif mit 50 GB iCloud-Speicher nun eine Familienfreigabe mit bis zu fünf Familienmitgliedern erlaubt, bislang dies erst ab 200 GB möglich.

